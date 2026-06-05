$!Vinculan a proceso a presuntos integrantes de ‘El Caballito’; FGR investiga facturación falsa por 12 mil mdp

Un juez federal vinculó a proceso a ocho personas identificadas por la Fiscalía General de la República (FGR) como presuntos integrantes de la red delictiva conocida como “El Caballito”, organización señalada por las autoridades de dedicarse a la emisión de comprobantes fiscales falsos y a operaciones relacionadas con recursos de procedencia ilícita. La resolución judicial se dio después de que la defensa de los imputados solicitara la duplicidad del término constitucional, periodo durante el cual el Ministerio Público Federal presentó los datos de prueba que sustentan la investigación.

La FGR informó el 4 de junio que obtuvo la vinculación a proceso de Maikol “N”, Salvador “N”, Laura “N”, Luis “N”, Manuel “N”, Elda “N”, Montserrat “N” y Lilia “N”, quienes enfrentan acusaciones por su posible participación en el delito de expedición de comprobantes fiscales falsos. Además de la vinculación, el juez ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa para los ocho imputados y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

FISCALÍA SEÑALA A MAIKOL ‘N’ Y SALVADOR ‘N’ COMO POSIBLES LÍDERES DE RED CRIMINAL De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía, las investigaciones permitieron identificar a los detenidos como presuntos integrantes de una estructura dedicada a realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita y a la emisión de facturas falsas. Las autoridades señalaron que Maikol “N” y Salvador “N” aparecen dentro de las indagatorias como posibles líderes de la organización. La dependencia indicó que, derivado de los elementos obtenidos durante la investigación, fue posible solicitar y obtener órdenes de aprehensión contra los involucrados, mismas que fueron ejecutadas en días recientes. OPERATIVO SE REALIZÓ EN SEIS ESTADOS Las detenciones se llevaron a cabo durante la ejecución simultánea de diversos cateos realizados en inmuebles vinculados con la presunta red delictiva. Los operativos fueron desplegados en los estados de Jalisco, Colima, Sonora, Aguascalientes, Quintana Roo y Michoacán. La FGR informó que las acciones fueron resultado de una investigación coordinada entre diversas instituciones federales. En el caso participaron agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT). INVESTIGACIÓN DETECTÓ OPERACIONES POR 12 MIL MILLONES DE PESOS El pasado 1 de junio, el vocero de la FGR, Ulises Lara López, informó que las investigaciones permitieron identificar operaciones relacionadas con la emisión de facturas falsas por aproximadamente 12 mil millones de pesos. Durante una conferencia de prensa, explicó que las autoridades tenían conocimiento de la existencia de esta red desde hace tres años, durante la gestión encabezada por Alejandro Gertz Manero al frente de la institución. Según los datos expuestos por la Fiscalía, la organización operaba mediante personas físicas y morales que ofrecían servicios a empresas reales con el propósito de reducir cargas fiscales a través de comprobantes apócrifos.

ASÍ OPERABA LA PRESUNTA RED DE FACTURACIÓN FALSA Las investigaciones refieren que la estructura utilizaba o creaba empresas y asociaciones civiles en distintas entidades del país para emitir comprobantes fiscales digitales. Posteriormente, las compañías que adquirían dichos servicios registraban esas facturas como gastos deducibles o costos operativos dentro de sus declaraciones fiscales. De acuerdo con la información proporcionada por la FGR, una vez que los recursos ingresaban a la red, eran distribuidos en distintas cuentas bancarias y entidades con el objetivo de dificultar su rastreo y ocultar el origen de los fondos. Las autoridades sostienen que este mecanismo permitía generar beneficios fiscales indebidos para quienes utilizaban los comprobantes emitidos por la organización.

CONTINUARÁ INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA CONTRA LOS OCHO DETENIDOS Con la vinculación a proceso dictada por el juez federal, la Fiscalía continuará con la integración de la investigación complementaria para fortalecer las imputaciones contra los ocho detenidos. Durante los próximos dos meses, el Ministerio Público Federal podrá recabar nuevos elementos de prueba relacionados con la presunta operación de la red denominada “El Caballito”, mientras los imputados permanecerán sujetos al proceso penal bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. La FGR señaló que las investigaciones continúan para determinar el alcance de las operaciones atribuidas a la organización y la posible participación de otras personas físicas o morales relacionadas con el esquema de emisión de facturas falsas.

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