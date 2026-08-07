‘Lo importante es llegar a la verdad’... Sheinbaum por detención del ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre

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    ‘Lo importante es llegar a la verdad’... Sheinbaum por detención del ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre
    Claudia Sheinbaum aseguró que la detención de Ángel Aguirre forma parte de las nuevas investigaciones de la FGR para esclarecer el caso Ayotzinapa y encontrar a los 43 estudiantes. VANGUARDIA/ARCHIVO

Sheinbaum aseguró que la detención de Ángel Aguirre forma parte de las investigaciones de la FGR por Ayotzinapa y pidió llegar a la verdad y justicia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, forma parte de las investigaciones que la Fiscalía General de la República (FGR) desarrolla desde hace meses para esclarecer la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Durante la conferencia matutina, la mandataria evitó adelantar detalles sobre la situación jurídica del exmandatario estatal y señaló que corresponde a la Fiscalía explicar las razones de la captura, las circunstancias en las que ocurrió y las evidencias que sustentan el caso.

“No quisiera dar detalles porque es parte de un proceso y además le corresponde a la Fiscalía General de la República”, respondió Sheinbaum.

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La detención de Aguirre ocurre casi 12 años después de la desaparición de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, ocurrida la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. El exgobernador dejó el cargo en octubre de ese mismo año, en medio de la crisis política provocada por el caso.

FGR PROFUNDIZA EN NUEVAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Sheinbaum explicó que la captura deriva de nuevas líneas de investigación desarrolladas por la FGR, con apoyo de análisis de inteligencia y herramientas científicas para profundizar en las evidencias relacionadas con el expediente.

La presidenta insistió en que será la propia Fiscalía la encargada de presentar la información correspondiente y explicar ante las autoridades judiciales los elementos que llevaron a solicitar y ejecutar la detención.

“Esta detención tiene que ver con un trabajo que viene haciendo ya desde hace muchos meses la Fiscalía General de la República y ellos tendrán que seguir dando las evidencias de esta detención, por qué se da, bajo qué circunstancias y los testimonios que ayer mencionó la fiscal”, indicó.

La postura del gobierno federal se mantiene, por ahora, en esperar que avance el procedimiento judicial. La detención, por sí misma, no determina responsabilidad penal y será el proceso correspondiente el que establezca la situación jurídica del exgobernador.

GOBIERNO MANTIENE DIÁLOGO CON PADRES DE LOS 43

En paralelo a las nuevas diligencias de la FGR, Sheinbaum señaló que el Gobierno de México continúa el diálogo con las familias de los 43 normalistas desaparecidos.

La comunicación se mantiene mediante la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Comisión para la Verdad, instancias que participan en los trabajos relacionados con el esclarecimiento de los hechos y en el seguimiento de las demandas de los familiares.

Para la presidenta, el objetivo central de las investigaciones debe mantenerse en esclarecer qué ocurrió con los estudiantes desaparecidos y avanzar en materia de justicia.

“Lo importante para nosotros es poder llegar a la verdad y la justicia y encontrarlos”, concluyó Sheinbaum.

La detención de Ángel Aguirre representa un nuevo movimiento dentro de una investigación que se ha prolongado durante casi 12 años y que ha involucrado a funcionarios de distintos niveles de gobierno. La FGR deberá presentar las pruebas correspondientes y será la autoridad judicial la que determine las responsabilidades que, en su caso, procedan.

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DATOS CURIOSOS

· Ángel Aguirre Rivero era gobernador de Guerrero cuando desaparecieron los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

· Los normalistas desaparecieron la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala.

· Aguirre dejó la gubernatura el 23 de octubre de 2014, en medio de la crisis generada por el caso.

· La investigación actual es encabezada por la Fiscalía General de la República.

· Sheinbaum afirmó que el objetivo del Gobierno de México es alcanzar “la verdad y la justicia” y localizar a los estudiantes.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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