$!Filtran mensajes de Sheffield y Reyes Carmona disputándose candidatura de Morena en León

Un chat filtrado del grupo de WhatsApp de senadores de Morena expuso el enfrentamiento entre Ricardo Sheffield Padilla y Emmanuel Reyes Carmona por sus aspiraciones a la candidatura a la presidencia municipal de León, Guanajuato, rumbo a las elecciones de 2027. La conversación, difundida por el periodista Irving Pineda, muestra un intercambio de mensajes entre ambos legisladores, en el que también intervino el senador Gerardo Fernández Noroña para pedirles moderar la confrontación y mantener la unidad del grupo parlamentario.

SHEFFIELD Y REYES INTERCAMBIAN MENSAJES POR LEÓN El intercambio comenzó cuando Ricardo Sheffield compartió en el grupo un mensaje del periodista Miguel Zacarías dirigido a Emmanuel Reyes Carmona. La publicación retomaba declaraciones de la dirigente de Morena, Ariadna Montiel, sobre la posibilidad de que Luis Donaldo Colosio Riojas buscara una candidatura en Sonora, pese a que su trayectoria política se ha desarrollado en Nuevo León. Sheffield utilizó ese planteamiento para cuestionar la aspiración de Reyes Carmona a contender por la presidencia municipal de León. El senador respondió que, al haber llegado al Senado por la vía de representación proporcional, es senador de toda la República y, por tanto, también de León. La respuesta de Sheffield subió de tono. “Pues de paso habías de ir a pelear una Alcaldía al Edomex, aprovechando que allí naciste”, escribió, de acuerdo con la conversación difundida. Otro integrante del grupo secundó el comentario al señalar que también podría incluir al Estado de México entre sus opciones. Reyes Carmona respondió: “Mejor, Gobernador de Guanajuato”. Sheffield contestó: “Échale ganas. Ya solo te falta 68% para alcanzarme. Y unas dos décadas más en la política”.

NOROÑA INTERVIENE Y LLAMA A MANTENER LA UNIDAD Ante el intercambio entre los dos senadores, Gerardo Fernández Noroña intervino en la conversación y cuestionó la manera en que estaban abordando sus aspiraciones electorales. “Compañeros, con franqueza y respeto les digo que me parece inmaduro e incorrecto la forma de abordar sus legítimas aspiraciones”, escribió Noroña. El senador agregó que Morena enfrenta una “ofensiva” desde la derecha y desde el gobierno de Estados Unidos, por lo que consideró que el grupo debería concentrarse en fortalecer la unidad. Sheffield respondió a la intervención y recordó a Noroña que él mismo había llevado al Senado a la viuda de Carlos Manzo, en un episodio relacionado con Reyes Carmona. “Eso no era verse el ombligo?”, cuestionó Sheffield, quien agregó: “No voy a dejar de replicar ningún tema que no me parezca”. Noroña reconoció posteriormente el señalamiento y respondió con ironía: “Yo creo que tienes razón. El que yo haya reclamado la visita de la señora Quiroz era verme el ombligo”. Luego añadió: “¿Cómo me atrevo a pedir seriedad en el manejo de sus legítimas aspiraciones? Sígale compañero Sheffield, aprenderé a hacer política de altura”.

REYES CARMONA DICE QUE CONTINUARÁ PROMOVIENDO LA UNIDAD Emmanuel Reyes Carmona cerró su participación con un mensaje que posteriormente fue editado, en el que afirmó que no había iniciado la confrontación y que había guardado silencio ante diversos señalamientos. “Yo no busqué el pleyto (sic). He recibido diversas calumnias y he guardado silencio ante muchas de ellas”, escribió. El senador señaló que podría responder a los señalamientos “con hechos y verdades”, pero aseguró que evitaría hacerlo por considerar que debía privilegiarse la unidad dentro de Morena. “Sin embargo, por el bien de nuestro movimiento y atendiendo a tus razonamientos, seguiré promoviendo la unidad”, agregó. Noroña respondió agradeciendo el mensaje y cerró el intercambio con una frase: “Te agradezco, Emmanuel, y te mando un abrazo. Ahora me pasó lo obvio: ‘el que pide paz pide más’”.

EL CONFLICTO COMENZÓ POR ACUSACIONES SOBRE FINANCIAMIENTO El intercambio en el chat se produjo días después de que Sheffield y Reyes Carmona protagonizaran otro enfrentamiento público en León. El 11 de agosto, durante la inauguración del Salón de la Piel y el Calzado (SAPICA), Sheffield acusó a su compañero de bancada de financiar bardas, espectaculares y publicaciones en revistas con recursos relacionados con la organización religiosa La Luz del Mundo. “Trae ganas de gastar dinero, pero no es de él, es de La Luz del Mundo”, declaró Sheffield ante medios de comunicación. El senador también cuestionó las posibilidades legales de Reyes Carmona para contender por la presidencia municipal de León y afirmó que la legislación requería cinco años de residencia efectiva en el municipio. “No sé qué habrá fumado o qué se metió, pero para ser alcalde de León lo primero es que debes ser leonés”, declaró Sheffield.





REYES CARMONA RECHAZA ACUSACIONES Y ANUNCIA ACCIONES LEGALES Emmanuel Reyes Carmona rechazó los señalamientos y sostuvo que la Constitución Política del Estado de Guanajuato establece un requisito de dos años de residencia efectiva para competir por la alcaldía, y no de cinco como afirmó Sheffield. El senador también negó estar realizando una campaña financiada por La Luz del Mundo y señaló que no entendía por qué su compañero de bancada hacía esas afirmaciones. A raíz de las declaraciones, Reyes Carmona anunció que emprendería acciones legales contra Sheffield. Entre ellas, una queja ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena por presuntas calumnias y guerra sucia, además de una demanda civil por daño moral. “Él me está calumniando y, definitivamente, yo voy a proceder al interior del órgano intrapartidista. Y la otra va a ser por la vía civil, por el daño a mi imagen, a mi figura, por las calumnias que está lanzando en mi contra”, señaló. Sheffield también presentó una queja ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, en este caso contra Reyes Carmona y sus aspiraciones electorales, que calificó de “injustificadas”.

MORENA DEBERÁ DEFINIR CANDIDATURA PARA LEÓN EN 2027 La disputa entre ambos senadores se desarrolla mientras Morena perfila la definición de su candidatura para competir por la presidencia municipal de León en las elecciones de 2027. León es uno de los municipios con mayor peso electoral en Guanajuato y ha sido gobernado históricamente por el PAN. El eventual candidato de Morena enfrentaría al panista Alan Márquez, actual diputado federal y vicepresidente de la Cámara de Diputados, de acuerdo con la información proporcionada. Por ahora, el intercambio entre Sheffield y Reyes Carmona refleja las diferencias entre ambos legisladores en torno a sus aspiraciones para 2027, mientras el partido deberá definir el procedimiento y posteriormente a quien competirá por la alcaldía.