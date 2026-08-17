MC asegura que defenderá a Grecia Quiroz en Michoacán rumbo a las elecciones de 2027

CDMX.- Jorge Álvarez Máynez, líder nacional de Movimiento Ciudadano (MC), afirmó este lunes que el partido defenderá a Grecia Quiroz, Alcaldesa de Uruapan, y al ‘Movimiento del Sombrero’ rumbo a las elecciones de 2027.

El movimiento independiente fue instaurado en la entidad por el alcalde Carlos Manzo, esposo de Quiroz, quien fue asesinado en noviembre de 2025.

Aunque Álvarez Máynez no detalló si el apoyo será a través de alguna candidatura, sí insistió que la Alcaldesa de Uruapan, quien tomó el cargo tras el asesinato de Manzo y ahora aspira a ser candidata independiente a la gubernatura, puede contar con el respaldo partidista.

“Sabes que Carlos Manzo alzó la voz contra los que le robaron la paz a Michoacán, y sabes que lo dejaron solo. Sabes que desde su cobarde asesinato, la vieja política ha intentado acorralar al Movimiento del Sombrero”, expresó el líder emecista en un video.