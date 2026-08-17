MC asegura que defenderá a Grecia Quiroz en Michoacán rumbo a las elecciones de 2027
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Si bien Álvarez Máynez no detalló si el apoyo será a través de alguna candidatura, aseguró que puede contar con el respaldo partidista
CDMX.- Jorge Álvarez Máynez, líder nacional de Movimiento Ciudadano (MC), afirmó este lunes que el partido defenderá a Grecia Quiroz, Alcaldesa de Uruapan, y al ‘Movimiento del Sombrero’ rumbo a las elecciones de 2027.
El movimiento independiente fue instaurado en la entidad por el alcalde Carlos Manzo, esposo de Quiroz, quien fue asesinado en noviembre de 2025.
Aunque Álvarez Máynez no detalló si el apoyo será a través de alguna candidatura, sí insistió que la Alcaldesa de Uruapan, quien tomó el cargo tras el asesinato de Manzo y ahora aspira a ser candidata independiente a la gubernatura, puede contar con el respaldo partidista.
“Sabes que Carlos Manzo alzó la voz contra los que le robaron la paz a Michoacán, y sabes que lo dejaron solo. Sabes que desde su cobarde asesinato, la vieja política ha intentado acorralar al Movimiento del Sombrero”, expresó el líder emecista en un video.
MC A LA DEFENSA DEL LEGADO DE CARLOS MANZO: MÁYNEZ
“No quieren que compitan en próximas elecciones, pero no están solos, Movimiento Ciudadano defenderá a Grecia Quiroz y el legado de Carlos Manzo. En esta lucha por la justicia y la dignidad cuenten con nosotros”.
Este respaldo se da una semana después de que Álvarez Máynez y el senador naranja Luis Donaldo Colosio acudieron al Informe de gobierno de Quiroz en Uruapan.
En ese evento, al cual también acudió el morenista Emmanuel Reyes Carmona, la alcaldesa Quiroz aseguró que el Movimiento del Sombrero no sería sumiso ante ningún escenario político, y que tampoco pactaría con partidos.
“Este Gobierno independiente nació de la gente, le pertenece a la gente y la única manera en que podrá permanecer será con su gente: jamás pactando con absolutamente nadie, siempre acompañado del pueblo de Uruapan”, lanzó.
Luego de ello, el Gobernador de Michoacán (Morena), Alfredo Ramírez Bedolla, aseguró que Quiroz ya había pactado un impulso electoral con MC con miras a la gubernatura de 2027.