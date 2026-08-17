INE aprueba en comisiones bolsa de 10 mil millones de pesos para partidos

CDMX.- En comisiones, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó 10 mil 842 millones 653 mil 927 pesos de financiamiento público a los partidos políticos. De ese monto, para la campaña a la Cámara de Diputados, los ocho institutos políticos nacionales tendrán una bolsa de 2 mil 363 millones 799 mil 512 pesos.

Mientras que otros 8 mil 379 millones 49 mil 546 pesos para sus actividades ordinarias, especiales y prerrogativas postal y telegráfica. Por ley, el financiamiento de los partidos políticos sube cada año. Al ser el partido más votado en 2024, Morena tendrá una bolsa de 3 mil 604 millones 879 mil 379 pesos, de los cuales 805 millones 615 mil serán para la campaña a diputados federales. MORENA RECIBIRÁ 17 VECES MÁS QUE EL RESTO DE LOS PARTIDOS Para la campaña, el partido guinda tendrá el doble o hasta 17 veces más de que lo recibirán el resto de los partidos. El PAN gozará de mil 803 millones 719 mil 207 pesos, incluidos 399 millones 719 mil pesos para la promoción del sufragio. Mientras que el PRI contará con una bolsa total de mil 372 millones 658 mil 861 pesos, de ellos 302 millones 579 para conseguir el voto a la Cámara de Diputados.

Movimiento Ciudadano (MC) dispondrá de mil 354 millones 671 mil 353 pesos, pero sólo 298 millones 525 serán para campaña. El PVEM suma mil 167 millones 16 pesos, con una partida para promoción del voto por 256 millones 271 mil 218, y el PT 946 millones 466 mil 25 pesos, de ellos 206 millones 536 mil para la obtención del sufragio. ¿CUÁNTO RECIBIRÁN LOS NUEVOS PARTIDOS? Los dos nuevos partidos, Somos México y PAZ, que en 2027 se someterán por primera vez al voto ciudadano y su reto será lograr el 3 por ciento de la votación para mantener su registro, tendrán un presupuesto 246 millones 644 mil pesos, de los cuales 47 millones 275 mil pesos será para campaña. El proyecto aprobado por la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto, y que será discutido por el Consejo General en los próximos días, podría cambiar si el Tribunal Electoral determina dar el registro a México Tiene Vida y Que Siga la Democracia, lo que debería suceder antes del 10 de septiembre.

También contempla una partida global para quienes logren una candidatura a diputado federal por la vía independiente por 47 millones 275 mil 990 pesos. También se reservan 52 millones 528 mil 878 pesos para la prerrogativa postal en caso de que el Tribunal apruebe uno o dos nuevos partidos más. FINANCIAMIENTO NO CONTEMPLA OPLES El financiamiento público federal no contempla los recursos que recibirán los institutos políticos en las 32 entidades federativas. Los OPLES aprobarán esas partidas antes de noviembre del 2026.

La presidenta Claudia Sheinbaum buscó en la pasada reforma electoral reducir el monto para el financiamiento público, pero ni el PVEM ni PT aceptaron sus condiciones. Morena rechazó las propuestas de sus aliados para bajar la bolsa, pero al mantenerse la fórmula, los recursos destinados a los partidos crecerá como cada año. CUESTIONAN NUEVOS PARTIDOS EL RECURSO RECIBIDO Durante la sesión, el representante de Paz, Ernesto Guerra, lamentó que los dos nuevos partidos tengan un financiamiento tan pequeño, pues, consideró, competirán en completa inequidad. “No deja de ser un financiamiento inequitativo, evidentemente, en comparación de lo que reciben hoy los partidos políticos nacionales. Para actividades tendientes a la obtención del voto, son 805 millones de pesos (de Morena) contra los 47 millones de pesos que se le asignan a los dos partidos de reciente creación”, reprochó.

“Entendemos, por supuestamente que así están las leyes, así jugamos con estas leyes, pero no deja de ser una proporción inequitativa. Y así será de inequitativo lo que viene a partir del 10 de septiembre”. UN FINANCIAMIENTO DESIGUAL: UUC-ESPADAS En respuesta, el consejero Uuc-Espadas afirmó que no es inequitativo, sino desigual porque cada partido tiene lo que se merece por los votos que obtiene, y podría cambiar el sistema de financiamiento, pero considerando el voto ciudadano que reciben. “Me parecería muy inequitativo que partidos con décadas de acreditar en las urnas arraigo social tuvieran un financiamiento igual a partidos que por primera vez se exponen a las urnas, tratando de acreditar que tienen un respaldo que les valga el financiamiento que ya están recibiendo”, indicó.

“Hay que dejarlo muy claro que el financiamiento de los partidos políticos es indispensable para tener una democracia electoral sana que el estrangulamiento de los partidos políticos como se pretendió en distintos momentos a largo de las décadas”.