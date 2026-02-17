Fiscalía atribuye a ‘La Barredora’ ataque en el bar de Puebla ‘Sala de Despecho’, ocurrido el 14 de febrero

El grupo criminal ‘La Barredora’ fue señalado como responsable del ataque armado registrado el Día de San Valentín en la entrada principal del bar Sala de Despecho, ubicado en el municipio de Puebla, hecho que dejó como saldo tres personas muertas y cuatro lesionadas. La información fue revelada en entrevista por la fiscal general de Puebla, Idamis Pastor Betancourt, quien indicó que las investigaciones continúan para determinar si las víctimas tenían alguna relación con la célula criminal, de acuerdo con información difundida por MILENIO. El secretario de Seguridad Pública estatal, Francisco Sánchez, informó que la detención de los presuntos responsables se logró gracias a la coordinación con fuerzas de seguridad municipales. TE PUEDE INTERESAR: Detienen a presuntos responsables de la balacera contra el bar ‘Sala de Despecho’ Puebla

FISCAL CONFIRMA DETENCIONES Y SEÑALA PARTICIPACIÓN DEL GRUPO CRIMINAL ‘LA BARREDORA’ En entrevista para SicomNoticias, la fiscal detalló el avance de las investigaciones y el estatus de las personas detenidas, al señalar que “pusieron a disposición ya la Secretaría de Seguridad a los detenidos, hay cuatro detenidos, entre ellos un menor de edad. Se les está recabando la entrevista y llevamos avances al respecto para ver lo que sucedió y cuál fue el modus operandi. Puedo adelantarte que fue parte del grupo de la barredora quienes hicieron este ataque. Estamos en las indagatorias todavía”. Mientras continúan las diligencias, la zona comercial donde ocurrió la agresión permanece en funcionamiento normal, con presencia permanente de elementos del Ejército, así como de la Policía Estatal y Municipal, quienes establecieron una base de vigilancia en el área.

FISCALÍA DE PUEBLA ABRIÓ CARPETA DE INVESTIGACIÓN POR HOMICIDIO Y LESIONES El 14 de febrero, la Fiscalía General del Estado de Puebla informó mediante comunicado que inició una carpeta de investigación por el homicidio de tres personas y lesiones a cinco más, derivadas de una agresión con arma de fuego registrada en la Reserva Territorial Atlixcáyotl. De acuerdo con la autoridad ministerial, durante la madrugada se reportaron detonaciones sobre la avenida Osa Mayor, a la altura del punto turístico La Estrella de Puebla, frente al establecimiento comercial referido. LOCALIZAN A TRES PERSONAS SIN VIDA TRAS DENUNCIA POR DETONACIONES En el sitio fue localizada una camioneta blanca de la marca Mercedes-Benz, en cuyo interior se encontraban un hombre y una mujer sin vida, además de otro masculino localizado sobre el piso a un costado del vehículo. Paramédicos acudieron al lugar y confirmaron que las tres personas ya no contaban con signos vitales, por lo que se procedió al acordonamiento del área y se notificó a la autoridad ministerial. Asimismo, cinco personas lesionadas por arma de fuego, consideradas daño colateral, fueron trasladadas para recibir atención médica, ya que la agresión estaba dirigida contra los ocupantes de la camioneta blanca.