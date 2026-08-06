Fiscalía de CDMX asegura casa de familiar de Jorge González Camarena por presunto despojo

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    Fiscalía de CDMX asegura casa de familiar de Jorge González Camarena por presunto despojo
    La FGJCDMX aseguró un inmueble en la colonia Del Valle Centro, propiedad de una familiar de Jorge González Camarena, mientras continúa la investigación por presunto despojo. FGJCDMX

La Fiscalía capitalina aseguró una vivienda en Del Valle Centro por una investigación de presunto despojo denunciado por una familiar del muralista

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) aseguró un inmueble ubicado en la colonia Del Valle Centro, alcaldía Benito Juárez, propiedad de una familiar del muralista Jorge González Camarena, como parte de la investigación por el presunto despojo de la vivienda.

La dependencia informó que la medida fue autorizada por un juez de control con el objetivo de preservar el inmueble mientras continúan las investigaciones y se determina la situación jurídica del caso.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/iztapalapa-tiene-abiertas-291-carpetas-de-investigacion-por-despojo-EA22558185

JUEZ AUTORIZÓ EL ASEGURAMIENTO DEL INMUEBLE

De acuerdo con la FGJCDMX, la denunciante señaló que, al regresar a su domicilio, encontró que las cerraduras habían sido cambiadas, lo que le impidió ingresar a la vivienda.

Posteriormente, una familiar acudió al lugar y, según la carpeta de investigación, observó desde el exterior a cuatro hombres y una mujer dentro del inmueble, motivo por el que se presentó la denuncia correspondiente ante las autoridades.

El caso fue incorporado a las mesas de trabajo que la Fiscalía mantiene con el Gobierno de la Ciudad de México para atender denuncias relacionadas con presuntos despojos de inmuebles.

INVESTIGACIÓN INCLUYÓ INSPECCIONES Y REVISIÓN DOCUMENTAL

La Fiscalía indicó que la investigación comenzó el 13 de julio y que, desde esa fecha, el Ministerio Público ordenó diversas diligencias para esclarecer los hechos.

Entre las acciones realizadas se encuentran inspecciones por parte de agentes de la Policía de Investigación (PDI), la obtención de información del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, entrevistas con la denunciante y una testigo, así como la recopilación de documentación relacionada con la posesión y propiedad del inmueble.

Con los elementos recabados durante la investigación, el Ministerio Público solicitó a un juez de control el aseguramiento del predio como técnica de investigación.

OPERATIVO FUE EJECUTADO POR LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN

La autorización judicial fue concedida el 4 de agosto y el aseguramiento del inmueble se llevó a cabo este miércoles mediante un operativo encabezado por agentes de la Policía de Investigación adscritos al Grupo Especial de Reacción e Intervención (GERI), con apoyo de personal de Servicios Periciales.

La Fiscalía capitalina señaló que el aseguramiento tiene como finalidad preservar las condiciones del inmueble mientras continúan las indagatorias.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-se-mantienen-despojos-inmobiliarios-con-apoyo-de-notarios-senala-foro-de-abogados-PG22538304

FISCALÍA CONTINUARÁ CON LAS INVESTIGACIONES

La FGJCDMX informó que las investigaciones seguirán para esclarecer los hechos, determinar posibles responsabilidades y establecer la situación jurídica de las personas que pudieran estar involucradas en el caso.

Asimismo, indicó que, en caso de que proceda conforme a derecho, se promoverá la restitución del inmueble a quien legalmente corresponda.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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