Iztapalapa tiene abiertas 291 carpetas de investigación por despojo

La alcaldía que presenta el segundo lugar en el número de investigaciones por despojos es Gustavo A. Madero con 217; seguida de Cuauhtémoc con 205.

En la Ciudad de México, la alcaldía donde más casos de despojo se han registrado en la primera mitad del 2026 es Iztapalapa, con 291 carpetas de investigación, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ( SESNSP ).

La alcaldía Benito Juárez se encuentra en la sexta posición con un total de 133 casos.

El pasado 21 de julio, una vecina de la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez, denunció un intento de despojo de un inmueble ubicado en la cerrada de Matías Romero 18, tras lo cual varios vecinos se movilizaron y mantuvieron un plantón para denunciar este y otros presuntos casos de despojo.

Tras la denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ), vecinos de la alcaldía Benito Juárez, y otras más, se reunieron el pasado 29 de julio con la titular de la FGJ, Bertha Alcalde Luján.

Ese mismo día, las dos mujeres señaladas por el despojo, Virginia “N” y Diana “N”, fueron detenidas en un comercio de la colonia Doctores.

Un día después se les dictó prisión preventiva y será el próximo 4 de agosto cuando se defina si son vinculadas a proceso por el delito de despojo. Por su parte, la alcaldía Tlalpan registró 131 investigaciones; Venustiano Carranza, 120 y Xochimilco, 117.

La alcaldía Iztacalco sumó 104 casos; mientras que Tláhuac y Azcapotzalco registraron 94, cada una; y Miguel Hidalgo sumó 82.