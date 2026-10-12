Fiscalía de Jalisco libera a 6 personas más tras marcha por agua limpia en Guadalajara

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    Fiscalía de Jalisco libera a 6 personas más tras marcha por agua limpia en Guadalajara
    GUADALAJARA, JALISCO. 11OCTUBRE2026.- Esta mañana cientos de Jaliscienses se manifestaron por la mala calidad de agua que reciben en sus hogares y se llevo a cabo una mega marcha partiendo de las inmediaciones de la Glorieta Minerva hasta Casa Jalisco, esto para mostrar el descontento del pueblo y donde también hubo enfrentamientos entre la ciudadanía y granaderos que custodiaban el lugar donde habita el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro. FOTO : FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM Fernando Carranza García

Suman 18 manifestantes liberados de los 39 arrestados en Casa Jalisco; 21 siguen detenidos

La Fiscalía del Estado de Jalisco liberó a seis personas más que permanecían bajo arresto tras las manifestaciones por desabasto y mala calidad del agua en Guadalajara. Con este grupo, suman 18 los manifestantes que han salido libre de los 39 arrestados originalmente.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/familias-de-detenidos-durante-la-marcha-por-el-agua-en-guadalajara-denuncian-abusos-y-discrepancia-en-numero-de-arrestos-EO24087553

Un total de 21 personas continúan bajo custodia mientras las autoridades definen su situación jurídica. Las liberaciones recientes son manifestantes identificados como Fernando Mayte “N”, Wendy Danae “N”, Joselin del Cielo “N”, Luis Ricardo “N” y Eduardo Daniel “N”.

Las investigaciones seguirán su curso legal a pesar de las liberaciones. Las autoridades informaron que la salida de los manifestantes se otorgó conforme a la ley, lo que significa que afrontarán su proceso en libertad sin permanecer en prisión preventiva.

¿POR QUÉ INICIARON LAS PROTESTAS EN GUADALAJARA?

Vecinos marcharon hacia Casa Jalisco para exigir una solución urgente ante el suministro de agua sucia. Las familias denunciaron que el agua llega a sus hogares con mal olor, sabor extraño y color marrón o negro, lo que representa un riesgo para la salud pública.

La movilización pacífica escaló a enfrentamientos cuando un grupo de ciudadanos derribó las vallas de seguridad de la residencia oficial. Elementos de la policía utilizaron agua a presión y gas lacrimógeno para dispersar a la multitud, dejándolo como saldo varias personas lesionadas y 39 detenidos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/pablo-lemus-culpa-a-grupo-de-choque-y-descarta-privatizar-el-agua-tras-represion-en-guadalajara-OO24083872

INVESTIGAN USO DE LA FUERZA E INTERVENCIÓN FEDERAL

El Gobierno de Jalisco condenó los actos de violencia cometidos durante la marcha, aunque reconoció que el reclamo por agua limpia es legítimo. El mandatario estatal ordenó revisar la actuación de los policías para determinar si existió un uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes.

El Gobierno Federal solicitó revisar las detenciones y llamó a transparentar el actuar de las autoridades de seguridad. Además, ofreció la colaboración de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para solucionar las fallas en el suministro que afectaron a la Zona Metropolitana de Guadalajara.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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