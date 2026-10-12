Familias de detenidos durante la marcha por el agua en Guadalajara denuncian abusos y discrepancia en número de arrestos

GUADALAJARA.- Mientras el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, asegura que la violencia en la marcha para exigir agua limpia en Guadalajara fue provocada por un grupo de choque de 400 integrantes, los familiares de las personas detenidas señalaron que si hubo provocadores los policías no capturaron a ninguno, pues entre las y los detenidos no hay quien pertenezca a ese tipo de organizaciones. Además, afirmaron que hay discrepancia en el número de personas arrestadas que reportó la Fiscalía del estado y las detenciones que los colectivos y familiares han podido documentar, por lo que exigieron a las autoridades cotejar ambas listas para verificar si hay personas desaparecidas.

La mañana de este lunes, a través de un video, el mandatario estatal insistió en la versión oficial: una marcha ciudadana y pacífica de 10 mil personas que fue infiltrada por 400 provocadores armados con martillos, bombas de gas, piedras y petardos que desataron la violencia atacando a policías y manifestantes; el saldo: “manifestantes lesionados, 39 detenidos, 28 oficiales heridos, dos de ellos de gravedad, uno con fractura en el cráneo y otro que perdió un dedo tras ser golpeado con un tubo con filo”.

LEMUS YA DIO SU VERSIÓN A SHEINBAUM Dijo que en medio de la confrontación que duró aproximadamente tres horas quedaron atrapadas personas inocentes, familias y periodistas, por lo que solicitó a la Fiscalía “revisar minuciosamente las detenciones caso por caso”. “Además he ordenado que se revisen todos los videos para investigar la actuación de la policía y sancionar cualquier posible exceso en el uso de la fuerza”, señaló.

Lemus señaló que ya informó de lo ocurrido a la presidenta Claudia Sheinbaum y aseguró que está trabajando para solucionar de fondo el problema de la calidad del agua en la metrópoli. Por su parte, la Fiscalía del estado informó que hasta el mediodía de este lunes habían sido liberadas 18 de las 39 personas detenidas (14 mujeres y cuatro hombres) pero a ninguna le fueron retirados los cargos. “Los delitos por los que fueron puestas y puesto a disposición de esta representación social fueron ataque a las vías de comunicación, lesiones y delitos cometidos contra representantes de la autoridad, mismos que serán investigados, aunque con los presuntos responsables en libertad”, indicó la dependencia en un comunicado.

FAMILIARES DE DETENIDOS DENUNCIAN USO EXCESIVO DE LA FUERZA En tanto, los familiares de las personas detenidas convocaron a una conferencia fuera de las instalaciones de la Fiscalía estatal en la Zona Industrial de Guadalajara, y denunciaron varias irregularidades, como uso excesivo de la fuerza, detenciones ilegales e incomunicación de las personas arrestadas durante más de casi 20 horas. Señalaron que la Fiscalía se ha negado a dar los nombres de todas las personas detenidas para poder cotejar la lista conformada por personas que denunciaron la detención de algún familiar y detectar si hay alguna persona en calidad de desaparecida.

Además, señalaron que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos se ha negado a recabar las quejas de las familias, pues hasta ahora no se han presentado con ellas.