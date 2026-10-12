Familias de detenidos durante la marcha por el agua en Guadalajara denuncian abusos y discrepancia en número de arrestos

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Familias de detenidos durante la marcha por el agua en Guadalajara denuncian abusos y discrepancia en número de arrestos
    Denuncian discrepancia en el número de detenciones que reportó la Fiscalía del estado y las que los colectivos y familiares han podido documentar. Cuartoscuro

Argumentan uso excesivo de la fuerza, detenciones ilegales e incomunicación de las personas arrestadas durante más de casi 20 horas

GUADALAJARA.- Mientras el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, asegura que la violencia en la marcha para exigir agua limpia en Guadalajara fue provocada por un grupo de choque de 400 integrantes, los familiares de las personas detenidas señalaron que si hubo provocadores los policías no capturaron a ninguno, pues entre las y los detenidos no hay quien pertenezca a ese tipo de organizaciones.

Además, afirmaron que hay discrepancia en el número de personas arrestadas que reportó la Fiscalía del estado y las detenciones que los colectivos y familiares han podido documentar, por lo que exigieron a las autoridades cotejar ambas listas para verificar si hay personas desaparecidas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/consultara-zoe-robledo-condiciones-del-imss-da-largas-a-alza-salarial-BO24087413

La mañana de este lunes, a través de un video, el mandatario estatal insistió en la versión oficial: una marcha ciudadana y pacífica de 10 mil personas que fue infiltrada por 400 provocadores armados con martillos, bombas de gas, piedras y petardos que desataron la violencia atacando a policías y manifestantes; el saldo: “manifestantes lesionados, 39 detenidos, 28 oficiales heridos, dos de ellos de gravedad, uno con fractura en el cráneo y otro que perdió un dedo tras ser golpeado con un tubo con filo”.

LEMUS YA DIO SU VERSIÓN A SHEINBAUM

Dijo que en medio de la confrontación que duró aproximadamente tres horas quedaron atrapadas personas inocentes, familias y periodistas, por lo que solicitó a la Fiscalía “revisar minuciosamente las detenciones caso por caso”.

“Además he ordenado que se revisen todos los videos para investigar la actuación de la policía y sancionar cualquier posible exceso en el uso de la fuerza”, señaló.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/marina-y-eu-decomisan-12-toneladas-de-cocaina-frente-a-costas-de-oaxaca-detienen-a-seis-personas-HO24087167

Lemus señaló que ya informó de lo ocurrido a la presidenta Claudia Sheinbaum y aseguró que está trabajando para solucionar de fondo el problema de la calidad del agua en la metrópoli.

Por su parte, la Fiscalía del estado informó que hasta el mediodía de este lunes habían sido liberadas 18 de las 39 personas detenidas (14 mujeres y cuatro hombres) pero a ninguna le fueron retirados los cargos.

“Los delitos por los que fueron puestas y puesto a disposición de esta representación social fueron ataque a las vías de comunicación, lesiones y delitos cometidos contra representantes de la autoridad, mismos que serán investigados, aunque con los presuntos responsables en libertad”, indicó la dependencia en un comunicado.

FAMILIARES DE DETENIDOS DENUNCIAN USO EXCESIVO DE LA FUERZA

En tanto, los familiares de las personas detenidas convocaron a una conferencia fuera de las instalaciones de la Fiscalía estatal en la Zona Industrial de Guadalajara, y denunciaron varias irregularidades, como uso excesivo de la fuerza, detenciones ilegales e incomunicación de las personas arrestadas durante más de casi 20 horas.

Señalaron que la Fiscalía se ha negado a dar los nombres de todas las personas detenidas para poder cotejar la lista conformada por personas que denunciaron la detención de algún familiar y detectar si hay alguna persona en calidad de desaparecida.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/claudia-sheinbaum-designa-a-lydia-antonio-de-la-garza-como-embajadora-de-mexico-en-peru-IO24085841

Además, señalaron que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos se ha negado a recabar las quejas de las familias, pues hasta ahora no se han presentado con ellas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Derechos humanos
Represión
estudiantes

Localizaciones


Guadalajara
Jalisco

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


FGE

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Pictograbados del saqueo arqueológico

Pictograbados del saqueo arqueológico
true

La ruta de Amílcar Olán, el amigo y socio de Andy

La protesta por la calidad del agua frente a Casa Jalisco terminó en enfrentamientos; la Fiscalía liberó a seis personas que seguirán bajo investigación.

UdeG exige esclarecer detención de estudiantes tras protesta por agua en Jalisco

Óscar Ariel “N”, alias “El Cabra”, fue detenido en Villahermosa durante un operativo coordinado entre autoridades federales y estatales.

Detienen en Tabasco a ‘El Cabra’, presunto líder de la Mara 18 buscado en El Salvador
La masa de aire frío se aproxima al noreste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima nuevo Frente Frío a México; azotará con temperaturas bajo cero, lluvias granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
Sheinbaum reabrió el registro del programa Sembrando Vida 2026, que ofrece un apoyo económico mensual de 6 mil 450 pesos, capacitación laboral, insumos y herramientas.

Sheinbaum reabre registro para depositarle 6 mil 450 pesos al mes y otorgarle insumos, herramientas y capacitación a mayores de edad; requisitos y cómo inscribirse
¿Dónde comprarla? Así es la nueva Barbie Día de Muertos 2026

¿Dónde comprarla? Así es la nueva Barbie Día de Muertos 2026
El excampeón de peso pesado aseguró que le gustaría enfrentarse a Floyd Mayweather Jr. durante una entrevista con Piers Morgan.

‘Le voy a patear el trasero’... Mike Tyson quiere pelear contra Floyd Mayweather