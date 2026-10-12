Pablo Lemus culpa a grupo de choque y descarta privatizar el agua tras represión en Guadalajara

En un mensaje difundido en video este lunes 12 de octubre, el mandatario también ordenó revisar las grabaciones del enfrentamiento para investigar la actuación de los policías y sancionar cualquier posible exceso en el uso de la fuerza.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro , anunció que solicitó a la Fiscalía estatal revisar caso por caso las detenciones realizadas durante la manifestación por agua limpia del domingo 11 de octubre, frente a Casa Jalisco, en Guadalajara.

El anuncio ocurrió después de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidiera al gobierno jalisciense explicar lo sucedido y transparentar la identidad de las personas detenidas. Durante su conferencia matutina, la mandataria reiteró su rechazo a la represión y señaló que las autoridades estatales deben aclarar las circunstancias del operativo.

Lemus calificó la jornada como “un día difícil para Jalisco”. Según su versión, alrededor de 10 mil personas participaron en la marcha, que avanzó de manera pacífica durante más de dos horas desde la glorieta de La Minerva hasta las inmediaciones de la residencia oficial del gobernador.

GOBIERNO DE JALISCO REPORTA 39 DETENIDOS

El mandatario atribuyó el enfrentamiento a la llegada de un grupo de choque integrado, según sus estimaciones, por unas 400 personas, muchas de ellas encapuchadas.

Lemus aseguró que los integrantes de ese grupo portaban piedras, tubos, martillos, petardos con clavos y bombas de gas. También afirmó que agredieron a mujeres policías y que los disturbios se prolongaron durante aproximadamente tres horas.

De acuerdo con el gobernador, los participantes dañaron la barda perimetral de una casa de descanso para adultos mayores contigua al lugar, de donde habrían tomado piedras para lanzarlas. Añadió que algunos residentes sufrieron crisis de ansiedad.

Las cifras oficiales presentadas por Lemus incluyen 39 personas detenidas y 28 policías lesionados, dos de ellos con heridas graves: uno sufrió una fractura de cráneo y otro perdió un dedo. El gobernador informó que 12 detenidos habían sido liberados hasta ese momento y que la Fiscalía daría a conocer nuevas liberaciones.

El número de arrestos, sin embargo, varía según los reportes. Mientras Somos el Medio informó de al menos 52 personas detenidas, durante la conferencia presidencial se presentó una lista de 56 nombres recopilados a partir de denuncias en redes sociales. Esa relación no había sido verificada de manera independiente.

DERECHOS HUMANOS INVESTIGA LOS HECHOS

Lemus lamentó que periodistas y familias quedaran expuestos durante los enfrentamientos. También informó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco abrió una investigación de oficio, luego de acompañar la movilización desde su inicio.

El gobernador aseguró que su administración colaborará con el organismo y atenderá las recomendaciones que se emitan. También expresó solidaridad con los policías heridos y señaló que había informado a Sheinbaum sobre los acontecimientos durante una reunión del Gabinete de Seguridad Nacional.

La presidenta, por su parte, sostuvo que las autoridades deben distinguir entre contener una situación y reprimir a los manifestantes. “Una cosa es contener y otra reprimir”, afirmó, al insistir en que corresponde al gobierno estatal explicar el uso de gases lacrimógenos, si es que fueron utilizados.

Sheinbaum agregó que no busca convertir el asunto en una confrontación personal con Lemus y señaló que la Secretaría de Gobernación podría intervenir si el gobierno jalisciense lo solicita.

LEMUS NIEGA QUE EL AGUA VAYA A PRIVATIZARSE

En medio de las protestas, el gobernador reiteró que su administración trabaja para resolver los problemas de calidad del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Como parte de las acciones anunciadas, mencionó el cierre del abasto desde la presa Las Pintas, medida que, según dijo, ya mejora el agua que llega a los hogares, así como la modernización y ampliación de la Planta Potabilizadora número uno, ubicada en Miravalle.

También se refirió a su iniciativa para construir el Acueducto Sustituto Chapala-Guadalajara, cuya aprobación depende del Congreso local. Lemus aseguró que el proyecto ya cuenta con validación técnica de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El mandatario rechazó que estas obras impliquen entregar el servicio a particulares y aseguró que no habrá aumentos en las tarifas.

“El agua no se privatizará”, sostuvo al defender la estrategia de su gobierno para atender las inconformidades relacionadas con el suministro.

DATOS CURIOSOS SOBRE EL CASO

· 39 detenidos: es la cifra reportada por el gobernador tras la movilización.

· 28 policías lesionados: dos presentaban heridas graves, según el balance estatal.

· 56 nombres: fue la cantidad incluida en una lista presentada durante la conferencia presidencial, elaborada a partir de denuncias en redes sociales.

· Conagua: participa en los aspectos técnicos relacionados con el proyecto del Acueducto Sustituto Chapala-Guadalajara.

· Investigación abierta: la Comisión Estatal de Derechos Humanos inició actuaciones de oficio para revisar lo ocurrido durante la protesta.