Fiscalía de Nuevo León confirma muerte accidental de dos menores por asfixia

Monterrey, Nuevo León.- La muerte del menor que falleció de asfixia en un cesto de ropa mientras jugaba a las escondidas está considerada como accidental, por lo que no hay delito que perseguir, consideró la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL).

En entrevista, el Fiscal Javier Flores Saldívar habló de ese caso y también de otro menor que perdió la vida con una bolsa de plástico.

TE PUEDE INTERESAR: Trasciende muerte de septuagenaria, presuntamente a manos de su hija, en Nuevo León

Ambos casos ocurrieron en el ayuntamiento de Escobedo.

“Uno fue en un cesto de ropa que jugando a las escondidas se metió ahí y se asfixió y el otro niño que se asfixió, lamentablemente, con una bolsa de plástico”, expuso.

Añadió que en ambos casos no se tienen indicios de algún delito. “Se están confirmando que son accidentes ambos casos...Son accidentes muy lamentables”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR: Capturan en Nuevo León a hombre que era buscado por homicidio en Tamaulipas

El caso del menor que perdió la vida cuando jugaba a las escondidas sucedió en la colonia Nueva Esperanza. El pequeño de seis años estaba al cuidado de su abuelo, quien se percató de la situación cuando lo encontró en el cesto y lo llevo a una clínica en donde determinaron que ya no presentaba signos vitales.

El otro caso es el de un bebé de cuatro meses que se asfixió con una bolsa de plástico en la colonia Ciudad San Marcos. Al momento de los sucesos, la madre del menor estaba en el baño y al regresar vio que una bolsa de plástico estaba obstruyendo la respiración de su hijo.