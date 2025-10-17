Fiscalía de Nuevo León confirma muerte accidental de dos menores por asfixia

/ 17 octubre 2025
    Fiscalía de Nuevo León confirma muerte accidental de dos menores por asfixia
    La muerte del menor que falleció de asfixia en un cesto de ropa mientras jugaba a las escondidas está considerada como accidental, por lo que no hay delito que perseguir, consideró la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL). FOTO: ESPECIAL | VANGUARDIA

“Se están confirmando que son accidentes ambos casos...Son accidentes muy lamentables”, estableció el Fiscal Javier Flores Saldívar

Monterrey, Nuevo León.- La muerte del menor que falleció de asfixia en un cesto de ropa mientras jugaba a las escondidas está considerada como accidental, por lo que no hay delito que perseguir, consideró la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL).

En entrevista, el Fiscal Javier Flores Saldívar habló de ese caso y también de otro menor que perdió la vida con una bolsa de plástico.

Ambos casos ocurrieron en el ayuntamiento de Escobedo.

“Uno fue en un cesto de ropa que jugando a las escondidas se metió ahí y se asfixió y el otro niño que se asfixió, lamentablemente, con una bolsa de plástico”, expuso.

Añadió que en ambos casos no se tienen indicios de algún delito. “Se están confirmando que son accidentes ambos casos...Son accidentes muy lamentables”, dijo.

El caso del menor que perdió la vida cuando jugaba a las escondidas sucedió en la colonia Nueva Esperanza. El pequeño de seis años estaba al cuidado de su abuelo, quien se percató de la situación cuando lo encontró en el cesto y lo llevo a una clínica en donde determinaron que ya no presentaba signos vitales.

El otro caso es el de un bebé de cuatro meses que se asfixió con una bolsa de plástico en la colonia Ciudad San Marcos. Al momento de los sucesos, la madre del menor estaba en el baño y al regresar vio que una bolsa de plástico estaba obstruyendo la respiración de su hijo.

Temas


Accidentes
Asfixia
Menores De Edad

Localizaciones


Nuevo León

Organizaciones


Fgj

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

