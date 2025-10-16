Capturan en Nuevo León a hombre que era buscado por homicidio en Tamaulipas

Junto a Felipe Alejandro ‘N’, las autoridades en Nuevo León detuvieron a otro sujeto

Monterrey, Nuevo León.- Autoridades de Guadalupe, Nuevo León, lograron la captura de un hombre que tenía una orden de aprehensión vigente en el estado de Tamaulipas, por el delito de homicidio desde 2020.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de ese ayuntamiento informó de la detención de Felipe “N” de 59 años de edad, quien era buscado en la vecina entidad.

El presunto homicida fue detenido junto a otro hombre, identificado como Felipe Alejandro “N”, de 29 años, cuando presuntamente realizaban una transacción de narcóticos.

La detención se realizó en el cruce de Loma Real y Arboledas en la colonia Nuevo Almaguer, en el referido ayuntamiento.

¿CÓMO FUE LA CAPTURA?

Policías del Grupo Especial Táctico realizaban un recorrido de disuasión delictiva, cuando visualizaron a dos hombres cuando presuntamente estaban realizando la transacción de narcóticos en la vía pública.

Antes de que escaparan los oficiales los rodearon e interceptaron y, además, les aseguraron: 29 dosis de hierba verde y seca con las características de la marihuana, 289 gramos de la misma supuesta droga, 20 dosis de una sustancia similar al cristal y una báscula gramera, así como una cámara de videovigilancia.

