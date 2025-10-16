Capturan en Nuevo León a hombre que era buscado por homicidio en Tamaulipas

Monterrey, Nuevo León.- Autoridades de Guadalupe, Nuevo León, lograron la captura de un hombre que tenía una orden de aprehensión vigente en el estado de Tamaulipas, por el delito de homicidio desde 2020.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de ese ayuntamiento informó de la detención de Felipe “N” de 59 años de edad, quien era buscado en la vecina entidad.

El presunto homicida fue detenido junto a otro hombre, identificado como Felipe Alejandro “N”, de 29 años, cuando presuntamente realizaban una transacción de narcóticos.

La detención se realizó en el cruce de Loma Real y Arboledas en la colonia Nuevo Almaguer, en el referido ayuntamiento.