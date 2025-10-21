Fiscalía de Puebla cataloga la muerte de Medio Metro como homicidio

El 21 de octubre, la Fiscalía de Puebla informó que la investigación sobre el fallecimiento de Francisco Pérez Pineda, también conocido como Medio Metro de Puebla, se ha catalogado como homicidio.

La Fiscal, Idamis Pastor Betancourt, señaló que el homicidio, posicionado durante el fin de semana, pudo haberse cometido, mientras la víctima estaba bajo influencias de alguna droga, según reportes de la necropsia.

‘Se hizo el levantamiento de la persona, tenemos investigación. Siempre se tienen que investigar los hechos’ afirmó la Fiscal.

Aunque se había informado que la víctima portaba indicios de haber sido violentado, se especificó que la causa principal de su asesinato fue un disparo en la cabeza. Sin embargo, se detalló que no se darán más informes al respecto, ya que la investigación continua.

‘Todavía no terminamos de hacer la necropsia, las investigaciones al respecto están avanzando’ señaló la Fiscal.