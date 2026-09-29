Fiscalía de Puebla confirma secuestro y asesinato de Mateo Hernández, hijo del alcalde de Tecamachalco

A pesar de que la familia cumplió con la exigencia económica y realizó el pago del rescate, los culpables incumplieron el acuerdo de liberación.

La Fiscalía General del Estado de Puebla confirmó que la desaparición y muerte de Mateo Hernández, adolescente de 16 años e hijo del presidente municipal de Tecamachalco, Mateo Hernández López, se trató de un secuestro.

El fiscal especializado en Investigación de Secuestro y Extorsión, José González Zepeda, informó en conferencia de prensa que las investigaciones sobre el caso se mantienen activas para identificar y detener a los responsables.

Las autoridades locales señalaron distintos puntos clave sobre el avance de las investigaciones, tales como que la familia del menor sí realizó la entrega del dinero solicitado antes del hallazgo del cuerpo sin vida y que la Fiscalía mantiene abiertas líneas de investigación para dar con el paradero de los culpables.

CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS Y EL HALLAZGO

Mateo Hernández fue visto por última vez el pasado 19 de septiembre, fecha en la que salió de su domicilio con la intención de reunirse con compañeros para realizar un trabajo escolar.

Días después de su desaparición, las autoridades localizaron el cuerpo del joven a un costado de la carretera Azumbilla-Tlacotepec de Díaz, en jurisdicción del municipio de Nicolás Bravo, en Puebla. El cadáver presentaba marcas de violencia al momento de su hallazgo.