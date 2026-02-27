Operativos en Sinaloa dejan miles de detenidos, armas y laboratorios desmantelados: García Harfuch
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Organizaciones
SSPC informa miles de detenidos, armas y laboratorios desmantelados en Sinaloa; operativos federales continúan por instrucción presidencial.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó este día los avances en materia de seguridad en el estado de Sinaloa, donde continúan los operativos coordinados del Gabinete de Seguridad federal.
A través de su cuenta en X, el funcionario informó que las acciones se mantienen por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de reforzar la presencia institucional en la entidad.
“Por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein continúa la presencia y las acciones del @GabSeguridadMX en Sinaloa hasta lograr la tranquilidad de los sinaloenses”, publicó.
TE PUEDE INTERESAR: Sergio Torres, diputado de Movimiento Ciudadano, sale del hospital tras ataque armado en Culiacán
REPORTAN MILES DE DETENIDOS, DROGAS Y ARMAS ASEGURADAS
En su mensaje, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detalló los principales resultados obtenidos durante los operativos:
- 2,225 detenidos por delitos de alto impacto.
- 33 toneladas de droga aseguradas.
- 1,942 laboratorios y áreas de concentración de metanfetamina desmantelados.
- 4,850 armas aseguradas, cifra que, según el funcionario, representa que una de cada cinco armas decomisadas en el país corresponde a aseguramientos realizados en Sinaloa.
- Más de un millón de cartuchos, así como ametralladoras, rifles Barret calibre .50, lanzagranadas, granadas y más de 5,500 artefactos explosivos improvisados incautados.
Las autoridades no precisaron en el mensaje el periodo exacto al que corresponden estas cifras, pero señalaron que forman parte de los trabajos de reforzamiento desplegados en la entidad.
OPERATIVO EN CULIACÁN DEJA NUEVE DETENIDOS
El pasado 11 de febrero, la SSPC informó que, tras repeler una agresión en Sinaloa, fuerzas federales detuvieron a nueve personas y aseguraron armamento.
En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar) a través de la Armada de México, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y la propia SSPC.
Agresión armada en la comunidad El Limoncito
De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron cuando los elementos realizaban recorridos de vigilancia en la comunidad El Limoncito, en el municipio de Culiacán.
Durante el despliegue, los uniformados fueron agredidos con disparos de arma de fuego. Según la información difundida, al considerar que su integridad física estaba en riesgo, repelieron la agresión en apego a los protocolos del uso de la fuerza, lograron controlar la situación y detuvieron a nueve personas.
En el lugar, uno de los presuntos agresores perdió la vida.
ASEGURAN ARMAMENTO Y EXPLOSIVOS
Como resultado de la intervención, las autoridades federales aseguraron:
- Armas de alto calibre
- Cartuchos
- Un lanzagranadas
- Ocho granadas
- 89 artefactos explosivos
- Vehículos
- Equipo táctico
La SSPC informó que a los detenidos se les leyeron sus derechos y, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.
TE PUEDE INTERESAR: Confirman muerte de cinco turistas desaparecidos en Ahome; Fiscalía identifica cuerpos hallados en camioneta
PRESENCIA PERMANENTE DEL GABINETE DE SEGURIDAD
El titular de la SSPC reiteró que las acciones del Gabinete de Seguridad federal continuarán en Sinaloa como parte de la estrategia para reforzar la seguridad en la entidad.
Las autoridades federales mantienen operativos coordinados con fuerzas armadas y corporaciones civiles, con énfasis en la detención de generadores de violencia, el aseguramiento de armas y la desarticulación de laboratorios clandestinos dedicados a la producción de metanfetamina.