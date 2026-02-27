Operativos en Sinaloa dejan miles de detenidos, armas y laboratorios desmantelados: García Harfuch

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó este día los avances en materia de seguridad en el estado de Sinaloa, donde continúan los operativos coordinados del Gabinete de Seguridad federal.

A través de su cuenta en X, el funcionario informó que las acciones se mantienen por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de reforzar la presencia institucional en la entidad.

“Por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein continúa la presencia y las acciones del @GabSeguridadMX en Sinaloa hasta lograr la tranquilidad de los sinaloenses”, publicó.

TE PUEDE INTERESAR: Sergio Torres, diputado de Movimiento Ciudadano, sale del hospital tras ataque armado en Culiacán

REPORTAN MILES DE DETENIDOS, DROGAS Y ARMAS ASEGURADAS

En su mensaje, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detalló los principales resultados obtenidos durante los operativos:

- 2,225 detenidos por delitos de alto impacto.

- 33 toneladas de droga aseguradas.

- 1,942 laboratorios y áreas de concentración de metanfetamina desmantelados.

- 4,850 armas aseguradas, cifra que, según el funcionario, representa que una de cada cinco armas decomisadas en el país corresponde a aseguramientos realizados en Sinaloa.

- Más de un millón de cartuchos, así como ametralladoras, rifles Barret calibre .50, lanzagranadas, granadas y más de 5,500 artefactos explosivos improvisados incautados.

Las autoridades no precisaron en el mensaje el periodo exacto al que corresponden estas cifras, pero señalaron que forman parte de los trabajos de reforzamiento desplegados en la entidad.