Fiscalía de Sinaloa descarta destituir a Dámaso Castro, señalado por EU por nexos con ‘Los Chapitos’

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa descartó la destitución del vicefiscal general Dámaso Castro Zaavedra, quien se encuentra con licencia sin goce de sueldo luego de ser señalado por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con ‘Los Chapitos’, una facción del Cártel de Sinaloa. La fiscal general de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez Kondo, informó este miércoles que Castro Zaavedra continúa formalmente dentro de la institución y que su licencia tiene vigencia hasta noviembre de 2026. La funcionaria explicó que el permiso fue otorgado por un periodo de seis meses y que, una vez concluido, el vicefiscal deberá reincorporarse a sus funciones o presentar su renuncia. “La licencia de él vence en noviembre de este año. Es una licencia por ley que son seis meses y se concluye en el mes de noviembre. Si se concluye y él no regresa, lo que procede legalmente es la renuncia”, declaró Sánchez Kondo a medios de comunicación en Culiacán.

VICEFISCAL PERMANECE SEPARADO DE SUS FUNCIONES Castro Zaavedra dejó temporalmente el cargo el 5 de mayo de 2026, después de que se dieran a conocer señalamientos en su contra y se iniciara una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR). Desde entonces, la Vicefiscalía General del Estado permanece bajo la conducción provisional de José Roberto Quiñonez Coronado, quien asumió las funciones mientras Castro permanece con licencia. Sánchez Kondo señaló que la Fiscalía estatal no cuenta con información oficial que permita confirmar que la investigación de la FGR haya concluido. La fiscal también indicó que desconoce el paradero actual de Castro Zaavedra, quien ya compareció ante la autoridad federal en mayo pasado para atender los requerimientos relacionados con la investigación. La Fiscalía de Sinaloa tampoco proporcionó información adicional sobre el avance de la indagatoria ni sobre la existencia de nuevos requerimientos dirigidos contra el funcionario. ¿DE QUÉ ACUSAN A DÁMASO CASTRO EN ESTADOS UNIDOS? Dámaso Castro Zaavedra ocupaba la Vicefiscalía General de Sinaloa desde octubre de 2021 y forma parte de un grupo de diez funcionarios sinaloenses señalados por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con integrantes de ‘Los Chapitos’. Los señalamientos fueron dados a conocer el 29 de abril de 2026 por el Distrito Sur de Nueva York. Entre los cargos formales atribuidos al funcionario se encuentran asociación delictuosa para importar narcóticos, así como posesión y conspiración para utilizar ametralladoras y dispositivos destructivos.

Castro Zaavedra ha negado los señalamientos formulados en su contra. Además de la acusación presentada en Estados Unidos, el funcionario fue requerido por la FGR en México y compareció ante la autoridad federal en mayo de este año. Hasta ahora, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa mantiene vigente su licencia y no ha anunciado una separación definitiva del cargo. SU ACTUACIÓN EN EL CASO DE HÉCTOR MELESIO CUÉN TAMBIÉN FUE CUESTIONADA La trayectoria de Castro Zaavedra también está relacionada con la investigación por el asesinato del político sinaloense Héctor Melesio Cuén Ojeda. Durante la etapa inicial de la indagatoria estatal, Castro Zaavedra, junto con la entonces fiscal general de Sinaloa, Sara Bruna Quiñónez, sostuvo que Cuén había sido asesinado durante un presunto intento de robo de vehículo ocurrido en una gasolinera. Como parte de esa versión, se difundió un video correspondiente a una estación de servicio para respaldar la explicación sobre lo ocurrido. Posteriormente, la FGR atrajo la investigación y reportó diversas irregularidades en la indagatoria realizada por las autoridades estatales. La Fiscalía federal determinó que el video de la gasolinera había sido manipulado y estableció una versión distinta sobre las circunstancias del homicidio. FGR UBICÓ EL ASESINATO DE CUÉN EN UNA FINCA De acuerdo con la investigación federal, Cuén Ojeda fue asesinado en una finca donde también ocurrió el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa que fue trasladado a Estados Unidos en julio de 2024. La atracción del caso por parte de la FGR derivó en una revisión de las actuaciones realizadas por la Fiscalía de Sinaloa y en modificaciones a la versión inicial sobre el homicidio.

El caso de Cuén se convirtió así en uno de los expedientes judiciales de mayor relevancia dentro de las investigaciones relacionadas con la estructura criminal de Sinaloa. Mientras tanto, Dámaso Castro Zaavedra permanece formalmente como vicefiscal general del estado, aunque separado temporalmente de sus funciones mediante una licencia sin goce de sueldo. Con información de Infobae y medios de comunicación.