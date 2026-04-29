Acusan en EU a subprocurador de Sinaloa por narcotráfico y vínculos con Los Chapitos

De acuerdo con la acusación presentada en el Distrito Sur de Nueva York, el funcionario habría utilizado su cargo para beneficiar a integrantes de la organización criminal a cambio de pagos mensuales.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) reveló una nueva acusación que ha generado tensión política y judicial en México. Además del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, autoridades estadounidenses también señalaron a Dámaso Castro Zaavedra , actual subprocurador de la Fiscalía General del Estado, por su presunta colaboración con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción conocida como Los Chapitos.

¿Quién es Dámaso Castro Zaavedra?

Dámaso Castro Zaavedra, de 54 años, se desempeñaba como Fiscal General Adjunto de la Fiscalía de Sinaloa, una posición clave dentro del sistema de procuración de justicia del estado.

Según el expediente presentado por autoridades estadounidenses, el funcionario formaría parte de una red de servidores públicos que presuntamente colaboraron con el cártel para facilitar sus operaciones criminales.

El caso se suma a una investigación más amplia que involucra a al menos diez funcionarios y exfuncionarios mexicanos.

¿De qué acusa Estados Unidos al subprocurador de Sinaloa?

Las autoridades estadounidenses aseguran que Castro Zaavedra mantenía una relación directa con Los Chapitos, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Entre los señalamientos destacan:

- Recibir aproximadamente 11 mil dólares mensuales en sobornos

- Proteger a miembros del cártel para evitar su captura

- Filtrar información sobre operativos policiales

- Compartir datos sobre acciones coordinadas con agencias de Estados Unidos

- Presuntamente facilitar operaciones de tráfico de drogas

De acuerdo con la acusación, estas acciones habrían permitido que toneladas de narcóticos fueran enviadas a territorio estadounidense.

Drogas involucradas en la investigación

El DOJ señala que la red criminal presuntamente facilitó el tráfico de:

- Fentanilo

- Heroína

- Cocaína

- Metanfetamina

Estas sustancias forman parte de las investigaciones prioritarias del gobierno estadounidense debido al impacto del tráfico de drogas en ese país.

Los cargos criminales que enfrenta en Estados Unidos

Dámaso Castro Zaavedra enfrenta tres cargos principales ante la justicia estadounidense:

1. Conspiración para importar narcóticos

2. Se le acusa de participar en operaciones para introducir drogas a Estados Unidos.

3. Posesión de ametralladoras y explosivos

- El expediente también lo vincula con armamento de alto poder.

- Conspiración para poseer dispositivos destructivos

Las autoridades sostienen que habría participado en acuerdos relacionados con armas y explosivos.

¿Qué pena podría enfrentar?

En caso de ser declarado culpable, el subprocurador podría enfrentar una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión, aunque la sentencia máxima sería cadena perpetua.

Hasta el momento, autoridades estadounidenses señalaron que todos los acusados, incluido Castro Zaavedra, presuntamente permanecen en México.

Una investigación más amplia contra funcionarios de Sinaloa

El caso no solo involucra al subprocurador. También fueron señalados otros funcionarios y exfuncionarios, incluyendo al gobernador Rubén Rocha Moya, alcaldes y mandos de seguridad.

Según el Departamento de Justicia, todos habrían participado en una red de protección que benefició al Cártel de Sinaloa a cambio de favores políticos, sobornos y protección institucional.

Las autoridades estadounidenses recordaron que todos los acusados mantienen el principio de presunción de inocencia hasta que se demuestre su responsabilidad en un juicio. Sin embargo, el caso ya genera fuertes repercusiones políticas y podría escalar en los próximos días.