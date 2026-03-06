Colectivo Guerreros Buscadores cuestiona versión de la FGR sobre el Rancho Izaguirre a un año de su hallazgo

A un año del hallazgo del Rancho Izaguirre, ubicado en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, el Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco expresó su inconformidad con la versión oficial presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) sobre lo ocurrido en el predio. El posicionamiento fue difundido el 5 de marzo a través de redes sociales del colectivo, donde las familias buscadoras señalaron que la explicación oficial omite elementos que, de acuerdo con ellas, forman parte de las investigaciones. En el documento manifestaron que, tras doce meses del descubrimiento, persiste la exigencia de verdad sobre lo ocurrido en el sitio. En el comunicado, el colectivo señaló: “Hoy se cumple un año desde el hallazgo del Rancho Izaguirre. Un año de dolor, de espera y de exigencia de verdad para las familias que seguimos buscando a nuestros seres queridos”, y añadieron que durante ese tiempo han escuchado diversas versiones y promesas de avances, pero que lo presentado recientemente por la autoridad federal “genera profunda indignación y preocupación entre las familias buscadoras y la sociedad”. TE PUEDE INTERESAR: Avances del caso Rancho Izaguirre, tras un año de su hallazgo e impacto

FAMILIAS BUSCADORAS CUESTIONANA LA EXPLICACIÓN OFICIAL En su posicionamiento, Guerreros Buscadores de Jalisco sostuvo que limitar lo ocurrido en el predio a un centro de entrenamiento o reclutamiento forzado no refleja la totalidad de los hechos que, según indican, han sido documentados en las investigaciones. El colectivo afirmó en su comunicado que “reducir lo ocurrido en ese lugar únicamente a un centro de adiestramiento o de reclutamiento forzado es ignorar una parte fundamental de lo que realmente sucedió ahí. En ese predio hubo violencia, hubo dolor y hubo muerte”, y agregó que “muchas personas perdieron la vida en ese lugar”. De acuerdo con la organización, la información que sustenta estos señalamientos forma parte de las propias indagatorias. En el mismo documento señalaron que “esto no es un invento ni una suposición. Está documentado dentro de las propias investigaciones. Incluso cuando las autoridades ingresaron al predio se documentó el hallazgo de un cuerpo y el empleo de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, lo que da cuenta del nivel de violencia que se vivió en ese sitio”.

COLECTIVO DE PERSONAS BUSCADORAS SEÑALAN DECLARACIONES DE LA FGR El colectivo también mencionó que dentro de las declaraciones recabadas por la autoridad existen testimonios que describen asesinatos cometidos en el lugar. En el comunicado indicaron que “dentro de las propias declaraciones rendidas ante la Fiscalía General de la República existen testimonios que refieren que en ese lugar se asesinaba a personas de manera sistemática”, y señalaron que dichos testimonios “forman parte de las investigaciones y no pueden ser ignorados ni omitidos al momento de explicar lo ocurrido en el predio”. Asimismo, la organización refirió la existencia de registros relacionados con la destrucción de restos humanos mediante altas temperaturas. En ese sentido señalaron que “también existen registros dentro de las investigaciones que describen procesos de calcinación de restos humanos, alcanzando temperaturas extremadamente altas mediante el uso de materiales y químicos que permitían mantener el fuego activo”. El colectivo añadió que estos procesos han sido analizados mediante estudios técnicos y científicos. Según su posicionamiento, “a ello se suman análisis técnicos y estudios científicos relacionados con procesos térmicos y degradación por altas temperaturas, los cuales permiten entender que se alcanzaron condiciones compatibles con procesos intensos de calcinación”.

PERSONAS BUSCADORAS CUESTIONAN AVANCE DE LAS INVESTIGACIONES Otro de los puntos planteados por Guerreros Buscadores de Jalisco se refiere al avance en el procesamiento del predio. En el documento señalan que la cifra reportada por las autoridades no refleja la totalidad de las labores necesarias para esclarecer los hechos. El colectivo expresó que “se habla de un 64.4% de avance en el procesamiento del lugar, pero es importante señalar que ese porcentaje corresponde únicamente al trabajo realizado en superficie”, y añadió que “desde julio pasado el procesamiento profundo del predio se detuvo, dejando pendientes áreas fundamentales para la verdad”. En el mismo posicionamiento, las familias buscadoras señalaron que su labor no responde a intereses políticos. “Las familias buscadoras no estamos aquí por protagonismo. No buscamos beneficios políticos. No ganamos nada con eso”, afirmaron, al explicar que su motivación principal es localizar a sus familiares desaparecidos. GUERREROS BUSCADORES HACEN LLAMADO A CLAUDIA SHEINBAUM En la parte final del documento, el colectivo reiteró que las familias continúan enfrentando la incertidumbre sobre el paradero de sus seres queridos y pidió que se esclarezca completamente lo ocurrido en el predio. “Sabemos que para muchos dentro del gobierno resultamos incómodos, pero lo único que estamos haciendo es exigir verdad y justicia. Las familias no inventamos lo que encontramos”, señalaron. Asimismo, reiteraron su postura sobre lo sucedido en el lugar: “En ese lugar no solo hubo adiestramiento ni reclutamiento forzado. Ahí también hubo sufrimiento, violencia extrema y personas que murieron”. El colectivo también dirigió un mensaje a la titular del Poder Ejecutivo federal, en el que expresaron: “Presidenta, abra su corazón. Escuche a las madres, a los padres y a las familias que seguimos buscando. Esta vez puede ser diferente. Si realmente existe un cambio, que se vea”. Finalmente, el comunicado concluye con un llamado a que se esclarezcan los hechos: “La verdad no puede enterrarse. La verdad debe decirse completa. Por memoria, por justicia y por todas las víctimas”.

POSICIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Por su parte, la Fiscalía General de la República señaló en un comunicado difundido en redes sociales que las investigaciones realizadas hasta el momento indican que el predio funcionaba como un sitio de entrenamiento. La dependencia informó que “las investigaciones han determinado de manera clara y contundente que el lugar era utilizado como un sitio de adiestramiento, ya que se desprende que realizaban actividades como prácticas de tiro, acondicionamiento y desafíos físicos”. De acuerdo con la Fiscalía, dentro del rancho se identificó un espacio diseñado para simulaciones tácticas. En su comunicado detalló que “en el predio se encontraba un área que simulaba a una casa táctica para adiestramiento y simulación de cobertura, movimiento y generación de reacción”. TE PUEDE INTERESAR: FGR confirma que el Rancho Izaguirre era un centro de adiestramiento y reclutamiento forzado La institución también indicó que en el lugar se realizaba reclutamiento forzado de personas, a quienes se les retiraban sus pertenencias. Según la FGR, “en dicho centro de adiestramiento se reclutaba forzadamente a personas a quienes se les despojaba de sus pertenencias, tales como prendas de vestir, para portar otro tipo de vestimenta”. El posicionamiento del colectivo y la postura de la Fiscalía reflejan visiones distintas sobre los hechos ocurridos en el Rancho Izaguirre, a un año del hallazgo del predio en el municipio de Teuchitlán.

