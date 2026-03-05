FGR confirma que el Rancho Izaguirre era un centro de adiestramiento y reclutamiento forzado

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 5 marzo 2026
    FGR confirma que el Rancho Izaguirre era un centro de adiestramiento y reclutamiento forzado
    A un año del macabro hallazgo del colectivo de Guerreros Buscadores de Jalisco, la FGR confirmó lo que las madres buscadoras señalaron desde su descubrimiento: el Rancho Izaguirre operaba como un centro de reclutamiento forzado y de adiestramiento. FISCALÍA DEL ESTADO DE JALISCO/CUARTOSCURO

Al 64.44% de la investigación sólo se ha obtenido el perfil genético de un hombre por restos oseos y van 47 detenidos

A un año del macabro hallazgo del colectivo de Guerreros Buscadores de Jalisco, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó lo que las madres buscadoras y víctimas que lograron escapar señalaron desde su descubrimiento: el Rancho Izaguirre operaba como un centro de reclutamiento forzado y de adiestramiento.

Ubicado en Teuchitlán, Jalisco, y operado por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), reclutaban mujeres y hombres con falsas ofertas de trabajo y de manera forzada para enviarlos al rancho y adiestrarlos, según testimonios de las víctimas, así como el hallazgo de más de mil prendas de vestir, zapatos, objetos personales y demás indicios de la posible comisión de un delito.

TE PUEDE INTERESAR: Avances del caso Rancho Izaguirre, tras un año de su hallazgo e impacto

$!La Fiscalía del Estado de Jalisco difundió unas imágenes de las prendas y zapatos que han sido localizados en el crematorio clandestino, ubicado dentro del rancho Izaguirre.
La Fiscalía del Estado de Jalisco difundió unas imágenes de las prendas y zapatos que han sido localizados en el crematorio clandestino, ubicado dentro del rancho Izaguirre. FISCALÍA DEL ESTADO DE JALISCO/CUARTOSCURO

“Las investigaciones han determinado de manera clara y contundente que el lugar era utilizado como un sitio de adiestramiento, ya que se desprende que realizaban actividades como prácticas de tiro, acondicionamiento y desafíos físicos”, señaló en un comunicado publicado en redes sociales.

FGR además detalló que en el predio se encontraba un área que simulaba a una casa táctica para adiestramiento y simulación de cobertura, movimiento y generación de reacción: “En dicho centro de adiestramiento se reclutaba forzadamente a personas a quienes se les despojaba de sus pertenencias, tales como prendas de vestir, para portar otro tipo de vestimenta”, concluyó la Fiscalía.

TE PUEDE INTERESAR: Halla colectivo nuevos restos humanos en el Rancho Izaguirre

47 DETENIDOS POR RANCHO IZAGUIRRE Y DETERMINAN RESTOS DE UNA PERSONA

La FGR detalló que hasta el momento van 47 personas detenidas por el caso Rancho Izaguirre, mientras que autoridades mexicanas aún cuentan con órdenes de aprehensión vigentes que serán cumplimentadas.

Además, cuenta con un avance general de 64.44% en el procesamiento integral del lugar, permitiendo la localización de dos fragmentos de restos óseos, elementos balísticos, prendas de vestir, entre otros indicios, los cuales son procesados por el laboratorios del Centro Federal Pericial Forense, así como en el sector Regional con sede en la Fiscalía Federal de Jalisco, en uso de los protocolos aplicables en la materia.

TE PUEDE INTERESAR: Confirma CNDH hallazgo de huesos en el Rancho Izaguirre; emite recomendación

$!La Fiscalía del Estado de Jalisco difundió unas imágenes de las prendas y zapatos que han sido localizados en el crematorio clandestino, ubicado dentro del rancho Izaguirre.
La Fiscalía del Estado de Jalisco difundió unas imágenes de las prendas y zapatos que han sido localizados en el crematorio clandestino, ubicado dentro del rancho Izaguirre. FISCALÍA DEL ESTADO DE JALISCO/CUARTOSCURO

Sobre los fragmentos óseos determinó que pertenece a un hombre, quien no ha sido identificado pese a que se a confrontado los perfiles de familiares de personas desaparecidas con lo que cuentan.

Además, detalló sobre las diligencias ministeriales y de análisis de información continúan, así como el seguimiento a líneas de investigación para esclarecer los hechos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Crimen Organizado
Desapariciones Forzadas

Localizaciones


Jalisco
México
Rancho Izaguirre, Teuchitlán

Organizaciones


FGR

Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

Fact Checker de información política, social, científica y fake news que circulan en redes sociales.

Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Selección de los editores
Sheinbaum indicó que los representantes del organismo futbolístico quedaron conformes con las respuestas presentadas por el gobierno, así como con la planeación de los operativos.

Afirma Sheinbaum que las autoridades de la FIFA quedaron muy contentos tras reunión con gabinete de Seguridad
Las autoridades federales mantienen una campaña de vacunación en todo el País.

Sube a 33 cifra de muertos por sarampión en México
El matrimonio infantil sigue siendo una práctica generalizada a nivel global, concluyó el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en 2023.

Matrimonio infantil persiste en México: Chiapas, Oaxaca y Guerrero concentran más casos

La Ley Valeria se elaboró tras un caso de acecho que vivió la maestra Valeria Macías en Monterrey

‘Ley Valeria’ contra el acecho y actos de vigilancia no deseado
Guerra en Irán distancia al presidente de Estados Unidos, Donald Trump y a su homólogo español, Perdro Sánchez.

Posiciona el Financial Times a Pedro Sánchez como la ‘némesis’ de Donald Trump en Europa
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, testifica durante una audiencia de supervisión del Departamento de Seguridad Nacional ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes en el Capitolio

Trump anuncia que reemplazará a Noem al frente de la Seguridad Nacional por senador Mullin
La moción de la defensa de Flores tiene la misma estructura que la de Maduro e incluye una declaración jurada de ésta, en la que afirma que no puede costear su propia defensa.

Esposa de Maduro pide anular cargos en EU por bloqueo de defensa
Tras la captura de Nicolás Maduro, los Estados Unidos han restablecido relaciones diplomáticas con Venezuela

Venezuela y Estados restablecen relaciones diplomáticas, tras 5 años de conflicto político