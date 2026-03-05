FGR confirma que el Rancho Izaguirre era un centro de adiestramiento y reclutamiento forzado

A un año del macabro hallazgo del colectivo de Guerreros Buscadores de Jalisco, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó lo que las madres buscadoras y víctimas que lograron escapar señalaron desde su descubrimiento: el Rancho Izaguirre operaba como un centro de reclutamiento forzado y de adiestramiento. Ubicado en Teuchitlán, Jalisco, y operado por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), reclutaban mujeres y hombres con falsas ofertas de trabajo y de manera forzada para enviarlos al rancho y adiestrarlos, según testimonios de las víctimas, así como el hallazgo de más de mil prendas de vestir, zapatos, objetos personales y demás indicios de la posible comisión de un delito. TE PUEDE INTERESAR: Avances del caso Rancho Izaguirre, tras un año de su hallazgo e impacto

"Las investigaciones han determinado de manera clara y contundente que el lugar era utilizado como un sitio de adiestramiento, ya que se desprende que realizaban actividades como prácticas de tiro, acondicionamiento y desafíos físicos", señaló en un comunicado publicado en redes sociales. FGR además detalló que en el predio se encontraba un área que simulaba a una casa táctica para adiestramiento y simulación de cobertura, movimiento y generación de reacción: "En dicho centro de adiestramiento se reclutaba forzadamente a personas a quienes se les despojaba de sus pertenencias, tales como prendas de vestir, para portar otro tipo de vestimenta", concluyó la Fiscalía.

47 DETENIDOS POR RANCHO IZAGUIRRE Y DETERMINAN RESTOS DE UNA PERSONA La FGR detalló que hasta el momento van 47 personas detenidas por el caso Rancho Izaguirre, mientras que autoridades mexicanas aún cuentan con órdenes de aprehensión vigentes que serán cumplimentadas. Además, cuenta con un avance general de 64.44% en el procesamiento integral del lugar, permitiendo la localización de dos fragmentos de restos óseos, elementos balísticos, prendas de vestir, entre otros indicios, los cuales son procesados por el laboratorios del Centro Federal Pericial Forense, así como en el sector Regional con sede en la Fiscalía Federal de Jalisco, en uso de los protocolos aplicables en la materia.

Sobre los fragmentos óseos determinó que pertenece a un hombre, quien no ha sido identificado pese a que se a confrontado los perfiles de familiares de personas desaparecidas con lo que cuentan. Además, detalló sobre las diligencias ministeriales y de análisis de información continúan, así como el seguimiento a líneas de investigación para esclarecer los hechos.

