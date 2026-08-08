$!Fiscalía de Tamaulipas investiga embarazo de niña de 11 años en Matamoros

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas abrió una carpeta de investigación por el embarazo de cinco meses de una niña de 11 años, identificada como Nohemí, quien permanece internada en el Hospital General de Zona No. 13 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Matamoros. El caso fue conocido la tarde del miércoles 5 de agosto, cuando la menor ingresó al hospital con una gestación de aproximadamente cinco meses. Tras realizar la valoración médica, el IMSS notificó a las autoridades competentes a petición de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Contra Niñas, Niños y Adolescentes. La institución informó el 6 de agosto que activó los protocolos correspondientes para garantizar la atención médica integral y la protección de la paciente. La menor permanecía hospitalizada mientras los médicos determinaban si el embarazo representaba un riesgo que requiriera mantenerla bajo supervisión hospitalaria. FISCALÍA INVESTIGA ABUSO

FISCALÍA INVESTIGA ABUSO Héctor Gutiérrez Treviño, procurador del DIF Matamoros, informó que el organismo tuvo conocimiento del caso a partir de una denuncia realizada por vecinos y confirmó que la niña permanecía internada y estable. El funcionario explicó que, al identificarse indicios de un posible delito sexual, la Fiscalía estatal intervino y abrió una carpeta de investigación por probable violación. Las autoridades indagan quién pudo ser responsable de la agresión y también revisan las condiciones de cuidado de la menor para determinar si existió alguna omisión o negligencia. Gutiérrez Treviño señaló que personal del DIF acudió al domicilio de la familia, ubicado en el fraccionamiento Satélite, luego de recibir un reporte anónimo a través del número de emergencias 911. Sin embargo, para ese momento la madre ya había acudido ante la Fiscalía y la menor se encontraba en el IMSS.

REVISAN ENTORNO FAMILIAR DE LA MENOR De acuerdo con el procurador del DIF, Nohemí vivía con su madre, María, y su padrastro, Sirenio Ruiz. Las autoridades también revisaron a las personas que tenían acceso al domicilio y formaban parte del entorno cercano de la niña. La investigación contempla determinar si alguna persona cercana a la familia pudo estar relacionada con los hechos. Hasta el momento, las autoridades no han establecido públicamente la responsabilidad de una persona en particular. Gutiérrez Treviño indicó que tampoco existía, hasta ese momento, un sospechoso definido y que las indagatorias continuaban para identificar al probable responsable. En una de las líneas de investigación se mencionó al padrastro, quien acudió a declarar ante la Fiscalía, así como a un tío de la menor. Sin embargo, las autoridades no han informado que alguno de ellos haya sido señalado formalmente como responsable. MENOR HABRÍA SEÑALADO A TRES HOMBRES La madre de la niña declaró que, días antes de conocer el embarazo, ella y su pareja comenzaron a notar cambios físicos en su hija. María explicó que meses atrás llevó a Nohemí a consulta médica debido a una inflamación en el abdomen. Según su relato, en una unidad del IMSS ubicada en la colonia Lauro Villar el malestar fue atribuido inicialmente a un problema estomacal. Posteriormente, otros estudios médicos confirmaron el embarazo. La madre manifestó que no pretendía defender a ninguna persona y pidió que las autoridades realizaran las investigaciones correspondientes antes de determinar responsabilidades. También explicó que su situación económica la obligaba a trabajar turnos rotativos en una tienda de conveniencia, por lo que en algunas ocasiones la menor permanecía sola durante varias horas. De acuerdo con su declaración, Nohemí habría señalado a tres hombres que acostumbraban ingresar al domicilio cuando ella y su pareja salían a trabajar. Esta información fue incorporada como una de las líneas que las autoridades revisan para establecer quién pudo haber tenido contacto con la menor. ANALIZAN POSIBLE RESGUARDO DE LA NIÑA Además de la investigación penal, el DIF Matamoros analiza las condiciones familiares de la menor para determinar si puede regresar con su madre o si debe permanecer bajo resguardo institucional. El procurador explicó que esta decisión dependerá, entre otros factores, de los resultados de la investigación y de la evaluación del entorno familiar. En caso de que el probable responsable perteneciera al círculo cercano de la niña, se consideraría que permaneciera bajo protección del sistema DIF. Las autoridades también contemplan la atención psicológica especializada para la menor como parte de las medidas de protección.

IMSS MANTIENE ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA El IMSS informó que desde el ingreso de la niña al Hospital General de Zona No. 13 recibió atención médica especializada y que se activaron los protocolos institucionales para protegerla. La menor permanecía bajo supervisión médica mientras se evaluaban las condiciones del embarazo y se determinaba si existía algún riesgo que requiriera prolongar su hospitalización. El caso permanece bajo investigación de la Fiscalía de Tamaulipas, mientras las instituciones involucradas atienden de manera paralela la condición médica de la niña, la posible comisión de un delito sexual y las condiciones de su entorno familiar. Hasta el momento, no se ha informado de una persona detenida o imputada por estos hechos.