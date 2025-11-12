Fosas clandestinas en las cercanías en el estadio mundialista en Guadalajara

México
/ 12 noviembre 2025
En el municipio de Zapopan, a 21 kilómetros del estadio Akron, buscadores hallan 400 bolsas de basura con cadáveres

El 11 de noviembre, a meses de la Copa Mundial 2026 de la FIFA, fueron hallados restos humanos en una de las ciudades anfitrionas en México.

La Copa Mundial del 2026 tendrá a México, Canadá y Estados Unidos como sedes; por la parte del primer país anfitrión, los juegos ocurrirán en la ciudad de Monterrey, la Ciudad de México y en Guadalajara.

Sin embargo, una de las principales preocupaciones, tanto de usuarios como en los medios de comunicación, ha sido el nivel de inseguridad que podría suceder, al mismo tiempo, que ocurren los juegos destinados en los estadios de México.

Por ello, la noticia de haberse hallado un aproximado de 400 bolsas de basura, en cuyo interior había restos humanos, en las cercanías de Guadalajara, Jalisco, ha alertado a la comunidad y a los fanáticos del deporte.

El hallazgo fue reportado por los colectivos Manos buscadoras y Guerreros buscadores. Las fosas clandestinas, ubicadas en diferentes puntos de Zapopan, yacen a 21 kilómetros, aproximadamente, de distancia del Estadio Akron.

Según el colectivo de Guerreros buscadores, las mencionadas bolsas de basura han sido localizadas en tres predios. Se hallaron un aproximado de 270 bolsas en el predio ‘Las Agujas’; 89 en Nextipac/Plan de la Noria y 48 en Arroyo Hondo.

Se informó que el descubrimiento de la principal fosa clandestina ocurrió desde finales de septiembre al 6 de octubre; desde entonces, las y los buscadores han localizado la cifra destacada en el presente.

Tras haberse reportado, las autoridades de la Fiscalía de Jalisco confirmó el inicio de la investigación, por parte del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

Los colectivos denunciaron que durante la participación de las autoridades y peritos no se ha logrado un medio de transparencia, y el proceso fue acusado de tener opacidad y exclusión, en contra de los buscadores.

Medios periodísticos han destacado que dicho descubrimiento pone en alerta a la futura gestión de los partidos del Mundial, al menos en territorio jalisciense. Siendo tal estado el primer lugar con casos de desaparecidos en México, según el Informe Nacional de personas desaparecidas 2025, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C.

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

