Fosas clandestinas en las cercanías en el estadio mundialista en Guadalajara
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
En el municipio de Zapopan, a 21 kilómetros del estadio Akron, buscadores hallan 400 bolsas de basura con cadáveres
El 11 de noviembre, a meses de la Copa Mundial 2026 de la FIFA, fueron hallados restos humanos en una de las ciudades anfitrionas en México.
La Copa Mundial del 2026 tendrá a México, Canadá y Estados Unidos como sedes; por la parte del primer país anfitrión, los juegos ocurrirán en la ciudad de Monterrey, la Ciudad de México y en Guadalajara.
TE PUEDE INTERESAR: Carlos Emilio desapareció en los baños de un bar de Mazatlán; vinculan a ‘El 40’ con el caso
Sin embargo, una de las principales preocupaciones, tanto de usuarios como en los medios de comunicación, ha sido el nivel de inseguridad que podría suceder, al mismo tiempo, que ocurren los juegos destinados en los estadios de México.
Por ello, la noticia de haberse hallado un aproximado de 400 bolsas de basura, en cuyo interior había restos humanos, en las cercanías de Guadalajara, Jalisco, ha alertado a la comunidad y a los fanáticos del deporte.
El hallazgo fue reportado por los colectivos Manos buscadoras y Guerreros buscadores. Las fosas clandestinas, ubicadas en diferentes puntos de Zapopan, yacen a 21 kilómetros, aproximadamente, de distancia del Estadio Akron.
Según el colectivo de Guerreros buscadores, las mencionadas bolsas de basura han sido localizadas en tres predios. Se hallaron un aproximado de 270 bolsas en el predio ‘Las Agujas’; 89 en Nextipac/Plan de la Noria y 48 en Arroyo Hondo.
Se informó que el descubrimiento de la principal fosa clandestina ocurrió desde finales de septiembre al 6 de octubre; desde entonces, las y los buscadores han localizado la cifra destacada en el presente.
Tras haberse reportado, las autoridades de la Fiscalía de Jalisco confirmó el inicio de la investigación, por parte del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.
Los colectivos denunciaron que durante la participación de las autoridades y peritos no se ha logrado un medio de transparencia, y el proceso fue acusado de tener opacidad y exclusión, en contra de los buscadores.
TE PUEDE INTERESAR: Fallece Blanca Martínez: icono y la voz de la búsqueda de desaparecidos en Coahuila
Medios periodísticos han destacado que dicho descubrimiento pone en alerta a la futura gestión de los partidos del Mundial, al menos en territorio jalisciense. Siendo tal estado el primer lugar con casos de desaparecidos en México, según el Informe Nacional de personas desaparecidas 2025, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C.