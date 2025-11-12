Fosas clandestinas en las cercanías en el estadio mundialista en Guadalajara

El 11 de noviembre, a meses de la Copa Mundial 2026 de la FIFA, fueron hallados restos humanos en una de las ciudades anfitrionas en México.

La Copa Mundial del 2026 tendrá a México, Canadá y Estados Unidos como sedes; por la parte del primer país anfitrión, los juegos ocurrirán en la ciudad de Monterrey, la Ciudad de México y en Guadalajara.

TE PUEDE INTERESAR: Carlos Emilio desapareció en los baños de un bar de Mazatlán; vinculan a ‘El 40’ con el caso

Sin embargo, una de las principales preocupaciones, tanto de usuarios como en los medios de comunicación, ha sido el nivel de inseguridad que podría suceder, al mismo tiempo, que ocurren los juegos destinados en los estadios de México.

Por ello, la noticia de haberse hallado un aproximado de 400 bolsas de basura, en cuyo interior había restos humanos, en las cercanías de Guadalajara, Jalisco, ha alertado a la comunidad y a los fanáticos del deporte.

El hallazgo fue reportado por los colectivos Manos buscadoras y Guerreros buscadores. Las fosas clandestinas, ubicadas en diferentes puntos de Zapopan, yacen a 21 kilómetros, aproximadamente, de distancia del Estadio Akron.