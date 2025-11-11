$!Carlos Emilio desapareció en los baños de un bar de Mazatlán; vinculan a ‘El 40’ con el caso

Carlos Emilio Galván Valenzuela desapareció en el baño de un bar hace 37 días en Mazatlán, Sinaloa. Hasta el momento, las autoridades estatales no han reportado avances de importancia; sin embargo, medios han señalado que su desaparición puede estar vinculada con Víctor Manuel Barraza Pablos, alias ‘El 40’. La información fue difundida por el periodista Luis Chaparro en su programa Pie de Nota, donde señaló que Víctor Manuel Barraza Pablos, alias ‘El 40’, es reconocido como jefe de plaza de la facción de Los Chapitos en ese municipio. ‘El 40’ tendría el control de la vida nocturna de Mazatlán, incluyendo bares y restaurantes. De acuerdo con ese reporte, uno de los establecimientos mencionados es Terraza Valentino, donde Carlos Emilio fue visto por última vez durante la madrugada del 5 de octubre de 2025. TE PUEDE INTERESAR: Audiencia de Joaquín Guzmán López, hijo de ‘El Chapo’, fue pospuesta por tercera vez

‘EL 40’, SEÑALADO DE RECLUTAR JÓVENES Y CONTROLAR EL MERCADO DE VAPEADORES, PODRÍA ESTAR DETRÁS DE DESAPARICIÓN Según la investigación de Pie de Nota, el grupo bajo el mando de ‘El 40’ habría realizado operaciones de secuestro y desaparición forzada con el objetivo de mantener el monopolio de la venta ilegal de vapeadores y reclutar jóvenes para aumentar la estructura del grupo criminal, que mantiene disputas con la facción conocida como La Mayiza. Terraza Valentino, lugar donde desapareció Carlos Emilio, pertenece al exsecretario de Economía de Sinaloa, Ricardo Velarde Cárdenas, quien presentó su renuncia días después de que autoridades realizaron un cateo en el sitio.

CARLOS EMILIO FUE AL BAÑO EN UN RESTAURANTE Y NUNCA VOLVIÓ; FAMILIARES SEÑALAN DISCREPANCIAS La madre del joven, Brenda Valenzuela, declaró que su hijo avisó que iría al baño alrededor de las 2:30 de la madrugada y no regresó a la mesa. De acuerdo con la narración compartida, una de sus primas acudió en su búsqueda, pero un guardia impidió el acceso al área de sanitarios. La familiar explicó que informó al guardia que buscaba a su primo, aunque este reiteró que no había nadie dentro. Desde la entrada, la joven alcanzó a observar calzado correspondiente a otra persona. Posteriormente regresó a la mesa y continuó la búsqueda preguntando a otros asistentes del lugar. La prima salió del establecimiento e intentó ingresar de nuevo al establecimiento en varias ocasiones, siendo retenida por más de media hora con diferentes argumentos del personal de seguridad. Al no encontrarlo, las primas pagaron la cuenta y salieron del recinto.

FAMILIARES DE CARLOS EMILIO DEBIERON ESPERAR 24 HORAS PARA REPORTAR DESAPARICIÓN POR ÓRDENES DE FISCALÍA La familia inició la búsqueda en distintos puntos de la ciudad durante el transcurso de la madrugada, realizando llamadas al teléfono del joven. En los primeros intentos, la línea aún sonaba sin respuesta. Durante las primeras horas del 5 de octubre recorrieron hospitales y dependencias de la policía municipal. Señalaron que se les pidió esperar 24 horas para presentar una denuncia formal, la cual se interpuso el lunes siguiente. La Fiscalía General del Estado de Sinaloa llevó a cabo un cateo en Terraza Valentino 20 días después de la desaparición. Hasta el momento, la familia asegura no haber recibido información oficial sobre los resultados del operativo ni sobre el análisis de los equipos que presuntamente almacenan grabaciones del lugar. ‘EL 40’ FUE SANCIONADO POR ESTADOS UNIDOS POR SU RELACIÓN CON EL CRIMEN ORGANIZADO Víctor Manuel Barraza Pablos, alias ‘El 40’, es señalado como jefe de plaza en Mazatlán bajo las órdenes de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, integrante de la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Barraza Pablos el 9 de junio de 2025 mediante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Agencia Antidrogas (DEA), por presuntamente dirigir una red criminal dedicada al tráfico de drogas, lavado de dinero, extorsión y secuestro en zonas de disputa del estado. Registros filtrados por el colectivo Guacamaya señalan que nació el 17 de julio de 1990 en Culiacán, Sinaloa, y que sería hijo de Víctor Manuel Barraza Rivera, alias “El Canas”, quien murió en octubre de 2023. En abril de 2025, autoridades aseguraron casi 2,900 artefactos explosivos en El Huajote, Concordia, en un decomiso considerado uno de los más grandes de su tipo en México. Señalamientos posteriores relacionaron el hallazgo con Barraza Pablos y tres colaboradores.