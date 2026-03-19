Fracasa Pemex en atraer inversión: Solo el 8% de empresas presentaron propuestas

Apenas el 8 por ciento de las 268 empresas invitadas hizo alguna propuesta de inversión.

La estrategia de Petróleos Mexicanos ( Pemex ) para atraer capital privado a la exploración y extracción a través de contratos mixtos generó miles de dudas que provocaron que los grandes inversionistas desistieran de participar.

La petrolera convocó a firmas como Lukoil, BP Exploration, Chevron, Eni México, Lewis Energy, Shell Exploration, Woodside, Halliburton, Baker Hughes y Dowell Schlumberger, entre otras que no hicieron eco a la convocatoria.

En algunos casos, las empresas ni siquiera aceptaron las invitaciones, mientras que en otros las compañías decidieron bajarse del concurso conforme fue avanzando el proceso.

Una revisión de Grupo REFORMA a los informes finales de los testigos sociales de los siete contratos adjudicados revela que, durante las etapas de aclaración de dudas, surgieron más de 4 mil cuestionamientos, la mayoría sobre condiciones de los contratos.

“El alto número de preguntas refleja que la solicitud de propuestas y sus anexos técnicos probablemente contengan ambigüedades, omisiones o términos poco claros que generaron incertidumbre en las personas satisfactorias” , expuso en su reporte Víctor Manuel Reyna Ruiz, testigo social del contrato Agua Fría.

La dinámica se repitió en casi todos los procesos. Al final, de las 268 empresas invitadas, solo 21 presentaron una propuesta económica en firme.

Por ejemplo, en el contrato Macavil, de gas natural, de las 46 empresas invitadas, 9 mostraron interés en participar, pero solo una hizo una propuesta económica: GSM Bronco, de Carlos Slim.

En Madrefil-Bellota, de crudo ligero, de las 48 invitaciones solo 4 presentaron propuestas económicas; mientras que en Tupilco Terciario, de petróleo ligero y el último en negociarse, solo 3 de las 18 compañías invitadas concursaron por el contrato.

Además, los testigos sociales encontraron debilidades en el proceso, como tiempo insuficiente entre la entrega de información técnica y la presentación de las propuestas.

El plazo de 50 días entre la invitación y el fallo, concluyeron, fue insuficiente para garantizar el adecuado desarrollo del proceso. Ante esto, Pemex decidió reducir los porcentajes de las garantías que pedía.