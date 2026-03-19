Cuesta robo de huachicol fiscal 123 mmdp a Pemex y Hacienda en 2025

Esta cifra equivale a 1.7 veces el presupuesto destinado a actividades de agricultura, ganadería y pesca; 2.3 veces el dirigido al orden público y la seguridad interior, y 85 por ciento del total ejercido en transporte, añade el documento elaborado por Francisco Barnés de Castro.

En 2025, las pérdidas por estos ilícitos sumaron 123 mil 543 millones de pesos, la cifra más alta desde 2015 a precios constantes, lo que representó un crecimiento real de 2.13 por ciento respecto a 2024, de acuerdo con un análisis del Observatorio Ciudadano de la Energía .

El Gobierno federal registró el año pasado su mayor pérdida por robo y contrabando de combustibles en los últimos 10 años.

Petróleos Mexicanos registró pérdidas por 56 mil 449 millones de pesos por el robo de crudo, condensados y combustibles, mientras que el erario dejó de captar 67 mil 94 millones de pesos en impuestos por evasión fiscal, exponen el documento.

“A pesar de los esfuerzos de esta administración por frenar el robo y el contrabando de combustibles, la pérdida de ingresos para Pemex en 2025 fue 16 por ciento pérdida mayor que la del año anterior, mientras que la para la hacienda pública fue similar” , señaló el especialista.

El análisis detalla que el volumen de crudo y condensados robado el año pasado ascendió a 53 mil barriles diarios, un incremento del 13 por ciento, lo que generó pérdidas para Pemex por alrededor de mil 200 millones de dólares.

Asimismo, se estima que el robo conjunto de gas LP, gasolinas, turbosina y diésel alcanzó 58 mil barriles diarios, lo que provocó pérdidas por 35 mil millones de pesos para la petrolera, 44 por ciento más que en 2024.

“En los últimos cuatro años, las pérdidas de Pemex por robo de combustibles ascienden a 114 mil millones de pesos (corrientes), cifra superior a los 84 mil millones reportados por la empresa en sus informes”.

“La diferencia probablemente se explica en que este análisis estima la pérdida de ingresos potenciales por la venta de los productos robados, mientras que Pemex reporta los costos de producción de dichos productos” , señala Barnés de Castro en el análisis.

Por el robo de combustibles, la hacienda pública dejó de captar 26 mil 313 millones de pesos el año pasado, un incremento de 47 por ciento respecto al año anterior.