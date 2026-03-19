Vecinos de la Refinería de Dos Bocas exigen un protocolo de evacuación

“Con esto (el accidente del martes) se realza el miedo, la preocupación de cómo vamos a amanecer hoy, cómo vamos a amanecer mañana”, expuso Cindy Barjau Mendoza, madre de familia que insiste en la necesidad de reubicar las escuelas que quedaron cerca de la instalación petrolera.

Las familias que viven en los alrededores de la Refinería Olmeca , en el municipio de Paraíso, Tabasco, consideran que viven sobre “una bomba de tiempo” y no cuentan con protocolos de evacuación.

A raíz del incendio registrado el martes en la zona perimetral de la refinería, que dejó un saldo de cinco personas muertas, las dos escuelas ubicadas en la zona, el jardín de niños Agustín Melgar y la primaria Abías Domínguez Alejandro, suspendieron clases ante el temor de otro incidente, porque, aseguran los pobladores, se percibe un fuerte olor a azufre en la zona.

Leticia Díaz, delegada municipal de la colonia Petrolera, aseguró que los vecinos tienen miedo que una tragedia de proporciones mayores pueda ocurrir y ellos no sepan cómo actuar debido a que ninguna autoridad, ya sea municipal, estatal o federal, ni tampoco de Petróleos Mexicanos (Pemex), les ha informado sobre algún atlas de riesgo o capacitación de cómo salir de la zona en caso de emergencia.

”Tenemos una bomba de tiempo aquí al lado, porque es combustible lo que se está procesando y sí es preocupante”, expuso.

”El personal de Pemex menos ha venido aquí a acercarse, a darnos instrucciones de qué hacer. Nada, no hay plan de contingencia, nada. Aquí en el municipio nomás lo que existe es Protección Civil”, explicó la mujer.

La delegada de la colonia aledaña a la Refinería Olmeca expuso que este proyecto, impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, no les ha traído ningún beneficio.

Considera que viven peor que antes y no han recibido algún programa social por parte de Pemex.

“Ni programas sociales ni programas de apoyo, ni siquiera pláticas de contingencia, nada, nada, nada. No hay atlas de riesgo, con eso le digo todo”, afirmó.

Cindy Barjau Mendoza, madre de familia, señaló que este hecho deja de manifiesto que sus hijos no están seguros en la escuela y por eso insistirán en que sean reubicados los centros educativos.

Detalló que la última reunión que sostuvieron los padres de familia con funcionarios de la Refinería Olmeca fue el 27 de febrero pasado y ellos insistieron en la necesidad de reubicar las escuelas.

“Nos sentamos con ellos y, según ellos, era de lo más seguro (la operación de la refinería), que ellos tenían previsto todo, que habían contemplado todos los riesgos que podrían pasar en la en la refinería, pero pues un error humano, como lo de ayer, un desastre natural, una falla mecánica, ellos no lo tienen controlado, no está previsto. Con esto damos por sentado que ellos no tienen el control absoluto de lo que está pasando o de lo que pueda pasar ahí adentro”, aseveró.

Barjau Mendoza indicó que el tema de la reubicación de las escuelas “es algo por lo que nosotros no vamos a dejar de luchar, no vamos a dejar de pelear... la lucha va a seguir hasta que realmente nosotros veamos la reubicación”.

La madre de familia dejó en claro que no permitirán que sólo se intente matricular a sus hijos en otras escuelas, pues la exigencia es que todo el plantel sea reubicado porque otras escuelas de la región no tienen la misma calidad educativa.

“Nosotros buscamos que nuestros hijos aprendan realmente, que nuestros hijos estén al día en el estudio, de que estén centrados, de que estén aprendiendo lo que tienen que aprender”, acotó.

COLABORA TABASCO EN INVESTIGACIONES

La acumulación de hidrocarburo durante las lluvias intensas y un cortocircuito habrían provocado el incendio en el exterior de la refinería Olmeca, informó el coordinador del Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco, Armando Pulido Pardo.

En declaraciones a la prensa, el funcionario estatal aseveró que Pemex y la Fiscalía General del Estado (FGE), en conjunto con personal de la Terminal Marítima de Dos Bocas, Marina, Guardia Nacional y la Defensa, trabajan en la investigación para conocer las causas exactas que originaron el fatal siniestro y serán quienes confirmen lo ocurrido.

“Por el registro de las precipitaciones extraordinarias que se presentaron el día de ayer (martes) —estamos hablando de 322 milímetros acumulados de lluvias en ese punto de Paraíso— por ahí en una zona de la refinería hizo que el encharcamiento del hidrocarburo que se encontraba en el suelo rebosara y se acumulara en una zona en la periferia de la refinería, y un cortocircuito, por los gases que generó, propició un incendio que, con toda la preparación y el estado de fuerza que se tiene con el equipo de emergencia de la refinería, pues se atendió”, señaló el funcionario.

“Fue un incendio, un flamazo que abarcó gran parte del exterior. La refinería se encuentra operando, nunca hizo un paro de operaciones en sus procesos”, agregó.

DESPIDEN A TRABAJADOR MUERTO EN INCENDIO

Fernando Arias, uno de los cinco trabajadores que fallecieron el pasado martes durante el incendio en la refinería de Dos Bocas, Tabasco, fue velado y sepultado ayer en el ejido Tierra y Libertad.

Su familia dijo que Fernando trabajó más de 10 años en la empresa Grupo lera Sippsa como vigilante. Con su muerte deja a su esposa viuda y a un niño en la orfandad.