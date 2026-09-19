Francisco Javier ‘N’ es vinculado a proceso por feminicidio de Claudia Tacoronte en Morelos

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    Francisco Javier ‘N’ es vinculado a proceso por feminicidio de Claudia Tacoronte en Morelos
    Francisco Javier “N” fue vinculado a proceso por el feminicidio de Claudia Tacoronte, estudiante española de 21 años. Fiscalía de Morelos

Francisco Javier “N” permanecerá en prisión preventiva en Atlacholoaya mientras transcurren los cuatro meses fijados para la investigación complementaria

Una jueza vinculó a proceso a Francisco Javier “N” por el feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de intercambio en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), y le impuso prisión preventiva oficiosa.

Durante la audiencia, la jueza Alma Patricia Salas Ruiz también estableció un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria, dentro de la causa penal JCC/1046/2026.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/entregan-a-familia-cuerpo-de-claudia-tacoronte-estudiante-espanola-asesinada-en-morelos-GM23583342

La diligencia estaba programada para las 16:00 horas y comenzó a las 16:10. Minutos después se decretó un receso debido a que el imputado todavía no se encontraba en la sala, ya que era trasladado desde el Centro Penitenciario de Atlacholoaya, ubicado en Xochitepec.

La audiencia se reanudó a las 16:40 horas y concluyó alrededor de las 19:00, cuando la jueza determinó la vinculación a proceso.

FRANCISCO JAVIER “N” PERMANECERÁ EN PRISIÓN PREVENTIVA

Antes de la audiencia, Francisco Javier “N” llegó a Ciudad Judicial de Cuautla bajo un fuerte dispositivo de seguridad. Su traslado desde Atlacholoaya fue el motivo por el que se retrasó el inicio de la diligencia.

Durante la audiencia, la defensa solicitó que la situación jurídica del imputado fuera resuelta dentro del plazo constitucional. Por su parte, la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio presentó los datos de prueba con los que sustentó su solicitud de vinculación.

Entre los elementos considerados por la jueza estuvieron las circunstancias relacionadas con lesiones infamantes y la exposición del cuerpo en un lugar público.

Como medida cautelar, Alma Patricia Salas Ruiz impuso prisión preventiva oficiosa, por lo que Francisco Javier “N” permanecerá en el Centro Penitenciario de Atlacholoaya mientras continúa el proceso penal.

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COLECTIVAS FEMINISTAS EXIGEN JUSTICIA PARA CLAUDIA TACORONTE

Antes y durante la audiencia, colectivas feministas se concentraron en las inmediaciones de la sede judicial para exigir la pena máxima para los responsables de los feminicidios de Claudia Tacoronte y Andrea Maylín.

La movilización estuvo enfocada principalmente en el caso de Andrea Maylín, aunque las manifestantes también reclamaron justicia por el asesinato de la estudiante española.

Andrea desapareció el 20 de junio de 2025 en Yautepec. Su cuerpo fue localizado el 31 de julio del mismo año, enterrado en un predio del municipio de Tlayacapan.

$!CUAUTLA, MORELOS, 18 SEPTIEMBRE 2026.- Valentín Tacoronte, padre de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, visitó el sitio donde murió el pasado sábado, cuando fue agredida por Francisco Javier N, presunto feminicida, y dejó una ofrenda floral.
CUAUTLA, MORELOS, 18 SEPTIEMBRE 2026.- Valentín Tacoronte, padre de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, visitó el sitio donde murió el pasado sábado, cuando fue agredida por Francisco Javier N, presunto feminicida, y dejó una ofrenda floral. Cuartoscuro

CLAUDIA TACORONTE FUE ASESINADA EN CUAUTLA

Claudia Tacoronte Aguilera, de 21 años, era estudiante de la Universidad de Granada y se encontraba en Morelos como parte de un intercambio académico con la UAEM.

La joven fue asesinada en septiembre en Cuautla después de ser atacada con un arma blanca. Tras resultar herida, buscó ayuda en las instalaciones de la Casa de la Cultura, donde posteriormente murió.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/claudia-tacoronte-la-estudiante-espanola-asesinada-en-morelos-pregunto-a-sus-companeras-si-mexico-era-en-verdad-peligroso-DH23530506

La Fiscalía de Morelos identificó a Francisco Javier “N” como presunto responsable y obtuvo una orden de aprehensión en su contra.

Tras la resolución judicial de este sábado, el imputado salió de Ciudad Judicial nuevamente bajo un dispositivo de seguridad y fue trasladado al Centro Penitenciario de Atlacholoaya, donde permanecerá durante el desarrollo de la investigación complementaria.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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