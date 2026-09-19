$!Francisco Javier ‘N’ es vinculado a proceso por feminicidio de Claudia Tacoronte en Morelos

Una jueza vinculó a proceso a Francisco Javier “N” por el feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de intercambio en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), y le impuso prisión preventiva oficiosa. Durante la audiencia, la jueza Alma Patricia Salas Ruiz también estableció un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria, dentro de la causa penal JCC/1046/2026.

La diligencia estaba programada para las 16:00 horas y comenzó a las 16:10. Minutos después se decretó un receso debido a que el imputado todavía no se encontraba en la sala, ya que era trasladado desde el Centro Penitenciario de Atlacholoaya, ubicado en Xochitepec. La audiencia se reanudó a las 16:40 horas y concluyó alrededor de las 19:00, cuando la jueza determinó la vinculación a proceso.

FRANCISCO JAVIER “N” PERMANECERÁ EN PRISIÓN PREVENTIVA Antes de la audiencia, Francisco Javier “N” llegó a Ciudad Judicial de Cuautla bajo un fuerte dispositivo de seguridad. Su traslado desde Atlacholoaya fue el motivo por el que se retrasó el inicio de la diligencia. Durante la audiencia, la defensa solicitó que la situación jurídica del imputado fuera resuelta dentro del plazo constitucional. Por su parte, la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio presentó los datos de prueba con los que sustentó su solicitud de vinculación. Entre los elementos considerados por la jueza estuvieron las circunstancias relacionadas con lesiones infamantes y la exposición del cuerpo en un lugar público. Como medida cautelar, Alma Patricia Salas Ruiz impuso prisión preventiva oficiosa, por lo que Francisco Javier “N” permanecerá en el Centro Penitenciario de Atlacholoaya mientras continúa el proceso penal.

COLECTIVAS FEMINISTAS EXIGEN JUSTICIA PARA CLAUDIA TACORONTE Antes y durante la audiencia, colectivas feministas se concentraron en las inmediaciones de la sede judicial para exigir la pena máxima para los responsables de los feminicidios de Claudia Tacoronte y Andrea Maylín. La movilización estuvo enfocada principalmente en el caso de Andrea Maylín, aunque las manifestantes también reclamaron justicia por el asesinato de la estudiante española. Andrea desapareció el 20 de junio de 2025 en Yautepec. Su cuerpo fue localizado el 31 de julio del mismo año, enterrado en un predio del municipio de Tlayacapan.

CLAUDIA TACORONTE FUE ASESINADA EN CUAUTLA Claudia Tacoronte Aguilera, de 21 años, era estudiante de la Universidad de Granada y se encontraba en Morelos como parte de un intercambio académico con la UAEM. La joven fue asesinada en septiembre en Cuautla después de ser atacada con un arma blanca. Tras resultar herida, buscó ayuda en las instalaciones de la Casa de la Cultura, donde posteriormente murió.

La Fiscalía de Morelos identificó a Francisco Javier “N” como presunto responsable y obtuvo una orden de aprehensión en su contra. Tras la resolución judicial de este sábado, el imputado salió de Ciudad Judicial nuevamente bajo un dispositivo de seguridad y fue trasladado al Centro Penitenciario de Atlacholoaya, donde permanecerá durante el desarrollo de la investigación complementaria.