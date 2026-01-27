Frío intenso cubrirá a todo México; heladas de -15 grados y lluvias congelarán a estos estados

Para este martes, el frente frío 30 se desplazará sobre el occidente del mar Caribe y dejará de afectar México; no obstante, la masa de aire ártico mantendrá las condiciones para chubascos y lluvias fuertes en el oriente y sureste del territorio nacional, con lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca y Chiapas.

El frente frío número 30 de la temporada y su gran masa de aire frío cubren al territorio mexicano , provocando temperaturas bajo cero , fuertes lluvias, evento Norte, caída de aguanieve , tormentas eléctricas y granizo , esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El miércoles, la masa de aire ártico asociada al frente núm. 30 modificará sus características térmicas favoreciendo un ascenso gradual de las temperaturas en el noreste, centro, oriente y sureste del país, manteniéndose ambiente frío a muy frío en el noroeste y norte de la República Mexicana; asimismo, prevalecerá viento de componente norte con rachas de hasta 90 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec; de 40 a 60 km/h en Quintana Roo; y de 30 a 50 km/h en Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

También, prevalecerá el ambiente muy frío a gélido con densos bancos de niebla sobre los estados de la Mesa del Norte y Mesa Central, incluido el valle de México. En el resto del país, dominará cielo despejado a parcialmente nublado y sin lluvias.

Así mismo, persistirá el evento de “Norte” con rachas de viento de 90 a 110 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec; de 60 a 80 km/h en Veracruz; de 50 a 70 km/h en Quintana Roo; y rachas de 40 a 60 km/h en Tamaulipas, Tabasco, Campeche y Yucatán. También, se pronostica oleaje de 4.0 a 5.0 metros de altura en el golfo de Tehuantepec; y de 3.0 a 4.0 metros de altura en las costas de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

El viernes, el nuevo frente frío se desplazará sobre el noreste y oriente de la República Mexicana, originando chubascos y lluvias fuertes en ambas regiones, además del sureste del país; la masa de aire polar que impulsará a dicho frente generará marcado descenso de temperatura en el norte, noreste, oriente, centro y sureste del territorio nacional, incluido el Valle de México; además de evento de “Norte” con rachas de viento de 70 a 90 km/h en Tamaulipas y Veracruz; extendiéndose en el transcurso de la noche hacia el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas), y durante la madrugada del sábado hacia Tabasco, Campeche y Yucatán, con rachas de 50 a 70 km/h. Por su parte, el segundo frente frío se extenderá sobre la península de Baja California, propiciando rachas fuertes de viento en la región.

El jueves, un nuevo frente frío ingresará en la frontera norte de México, mientras que un segundo frente frío se aproximará al noroeste del territorio nacional, ambos sistemas se asociarán con las corrientes en chorro polar y subtropical , propiciando descenso de temperatura y rachas fuertes de viento en las mencionadas regiones.

Durante el período de pronóstico, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá escasa probabilidad de lluvias en estados del noroeste, occidente y centro del territorio mexicano.

CLIMA PARA SALTILLO

Para Saltillo, el pronóstico de este mates, una mínima de 0 y máxima de 15 grados, con cielo despejado, el miércoles tendremos una máxima de 16 y una mínima de 4 grados, finalmente para el jueves, una máxima de 19 y mínima de 6.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca y Chiapas.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Veracruz (Papaloapan), Tabasco y Campeche.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Capital y Las Montañas) y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Estado de México, Guerrero y Yucatán.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

Temperaturas mínimas de -15 a -10 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua, Durango y Coahuila.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León y Tamaulipas.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California Sur, Ciudad de México y Morelos.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sinaloa, Nayarit y Jalisco.

PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO

Evento de “Norte” de 60 a 70 km/h con rachas de 90 a 110 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: Veracruz; de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Quintana Roo; y de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Tamaulipas, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Tlaxcala y Puebla.

Oleaje de 4.0 a 5.0 metros de altura: golfo de Tehuantepec.

Oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura: costas de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura, durante la mañana: costa de Tamaulipas.

¿QUÉ ES UNA MASA DE AIRE FRÍO?

Una masa de aire frío es una gran extensión de aire con características homogéneas de temperatura y humedad que se desplaza sobre la superficie terrestre.

Estas masas de aire suelen originarse en regiones polares o en áreas de alta latitud y se mueven hacia latitudes más bajas, influyendo en el clima y el tiempo atmosférico de las zonas por donde pasan.

Características de una masa de aire frío:

• Baja temperatura: Suelen ser más frías que el aire circundante.

• Alta presión: Generalmente están asociadas con sistemas de alta presión.

• Densidad alta: Tienden a desplazarse por debajo del aire más cálido, generando frentes fríos.

• Humedad variable: Pueden ser secas si provienen de zonas continentales o húmedas si tienen origen marítimo.

Efectos de una masa de aire frío:

• Descenso de la temperatura.

• Vientos fuertes debido a la diferencia de presión.

• Formación de frentes fríos al interactuar con masas de aire cálido.

• Posibles lluvias, nevadas o heladas, dependiendo de la humedad y temperatura del entorno.

En México, por ejemplo, durante el invierno las masas de aire frío provenientes del Ártico afectan el clima, causando descensos de temperatura, eventos de “Norte” en el Golfo de México y heladas en diversas regiones.

¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO?

Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa.

De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos.

Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.

¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO?

Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir:

Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío.

Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas.

Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados.

Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante.

Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido.

Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad.

Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera.

Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano.

Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos.

Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos.

Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío.