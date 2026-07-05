Fuerza Civil detiene a jóvenes de 17 años por riña en Fan Fest Monterrey

MONTERREY, NL.- Por su presunta participación en una riña en el Fan Fest Monterrey fueron detenidos dos jóvenes, de 17 años, por elementos de Fuerza Civil, en Nuevo León. La Secretaría de Seguridad Pública del estado reportó la detención de los presuntos que son señalados por hechos violentos en el marco del evento realizado en el Parque Fundidora.

El despliegue estratégico que permitió la detención de los adolescentes se realizó en la colonia Paseo de las Mitras, en Monterrey, donde fueron capturados los menores. Al abordarlos, ambos opusieron resistencia física, empujando y lanzando golpes contra los policías que lograron asegurarlos.

Como parte de las labores de reconocimiento facial y geolocalización, se presume que ambos participaron en una riña registrada al interior del evento; incidente que fue documentado y analizado mediante labores de inteligencia y seguimiento. Los adolescentes fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en Justicia para Adolescentes, que se encargará de continuar con las investigaciones y determinar su situación jurídica.

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