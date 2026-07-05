Fuerza Civil detiene a jóvenes de 17 años por riña en Fan Fest Monterrey

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    Fuerza Civil detiene a jóvenes de 17 años por riña en Fan Fest Monterrey
    Por su presunta participación en una riña en el Fan Fest Monterrey fueron detenidos dos jóvenes, de 17 años, por elementos de Fuerza Civil, en Nuevo León. FUERZA CIVIL

Los menores de edad fueron detenidos por su presunta participación en una riña en las instalaciones del Parque Fundidora

MONTERREY, NL.- Por su presunta participación en una riña en el Fan Fest Monterrey fueron detenidos dos jóvenes, de 17 años, por elementos de Fuerza Civil, en Nuevo León.

La Secretaría de Seguridad Pública del estado reportó la detención de los presuntos que son señalados por hechos violentos en el marco del evento realizado en el Parque Fundidora.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/nuevo-leon-confirma-sedes-alternas-al-fan-fest-monterrey-para-ver-el-mexico-vs-inglaterra-NM21876487

El despliegue estratégico que permitió la detención de los adolescentes se realizó en la colonia Paseo de las Mitras, en Monterrey, donde fueron capturados los menores.

Al abordarlos, ambos opusieron resistencia física, empujando y lanzando golpes contra los policías que lograron asegurarlos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/nuevo-leon-habilitara-nuevos-espacios-para-transmision-del-encuentro-mexico-inglaterra-EO21855526

Como parte de las labores de reconocimiento facial y geolocalización, se presume que ambos participaron en una riña registrada al interior del evento; incidente que fue documentado y analizado mediante labores de inteligencia y seguimiento.

Los adolescentes fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en Justicia para Adolescentes, que se encargará de continuar con las investigaciones y determinar su situación jurídica.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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