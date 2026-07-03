Nuevo León confirma sedes alternas al Fan Fest Monterrey para ver el México vs. Inglaterra

MONTERREY, NL.- Ante la expectativa que ha generado la transmisión del encuentro México-Inglaterra, el gobierno de Nuevo León concentrará las medidas de seguridad para la transmisión del partido en sedes alternas al Fan Fest Monterrey que se celebra en el Parque Fundidora. “En cuanto al Mundial se refiere hemos tomado determinaciones ya se comunicaron ayer algunas y hoy voy a repetirlas y ampliarlas”, dijo el gobernador el estado, Samuel García. Indicó que en la Mesa de Seguridad se propuso habilitar más plazas y pantallas.

Dijo que la recomendación a la población es que sigan el encuentro en casa, pero para los que desean salir se abrirán más sedes para evitar las aglomeraciones. “Le vamos a ofrecer a la gente otros espacios, igual de bonitos, si quieren ver el juego en público”, dijo Anunció que en el caso del ayuntamiento de Monterrey, además de Fundidora, el Parque España y el Regio Fest se contemplan abrir más espacios en las inmediaciones de la Macroplaza. “En la plancha de los Héroes caben 50 mil personas (...) Vamos a habilitar y va a tener también pantallas, servicios, todo idéntico”, citó.

Los espacios serían el LAB Nuevo León, donde caben 6 mil personas; el puente y la Explanada de Historia que tienen un aforo de 20 mil y la Explanada del Teatro de la Ciudad con capacidad de otros 20 mil. En el caso de San Nicolás se habilitarán espacios en el Parque Niños Héroes en los estadios Bicentenario y el de AFAIM, ahora MFL con capacidad para 10 mil personas.

Otro espacio disponible es el Parque del Agua donde se colocarán pantallas también en su estacionamiento y en el pueblito del Parque La Pastora. “Queremos que la ciudad esté sectorizada y hasta por territorios. Tener un muy buen espacio para que no necesariamente todos vayan el domingo al centro de la ciudad”, estableció.

En el caso de los diferentes municipios hasta el momento ya recibió respuesta de los alcaldes de Guadalupe, San Pedro, Apodaca, Santiago, Pesquería y El Carmen donde se pondrán a disposición diversos espacios. “Vamos muy bien y puede salir muy bien también este domingo, si la gente nos ayuda a no aglutinarnos en Fundidora”, sostuvo. Especificó que la seguridad correrá a cargo de Fuerza Civil, Guardia Nacional, así como las policías municipales. La medida de habilitar más espacios con pantallas se toma después de tres “portazos” en el Parque Fundidora con gente entró por la fuerza. El martes pasado se registraron personas lesionadas y también hubo aficionados gaseados por elementos de Fuerza Civil

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