Nuevo León habilitará nuevos espacios para transmisión del encuentro México-Inglaterra

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    Nuevo León habilitará nuevos espacios para transmisión del encuentro México-Inglaterra
    El gobierno de Nuevo León habilitará nuevos espacios para seguir la transmisión del próximo encuentro de la Selección de México ahora contra Inglaterra. GOBIERNO DE NUEVO LEÓN

Tras incidentes en el Fan Fest Monterrey, donde se derrumbaron portones y gente resultó gaseada, el Gobierno Estatal contempla nuevos espacios

MONTERREY, NL.- El gobierno de Nuevo León habilitará nuevos espacios para seguir la transmisión del próximo encuentro de la Selección de México ahora contra Inglaterra, tras los incidentes registrados el martes en el Fan Fest Monterrey, donde la gente derribó portones y resultaron gaseados, por elementos de Fuerza Civil.

A través de un video, el gobernador Samuel García, dijo que se consideran espacios aledaños a la Explanada de los Héroes, parques municipales y hasta los estadios de béisbol, así como de los Tigres y Rayados.

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“Antes del fútbol está el tema de la seguridad”, dijo el jefe del ejecutivo estatal.

Expuso que, por tanto, se están afinando detalles para la transmisión de los juegos del próximo domingo.

En el caso del Parque Fundidora, donde se realiza el Fan Fest Monterrey, dijo que el cupo estará limitado y las puertas se cerrarán a las 15:30 horas.

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“Pedimos que exploren otras sedes”, mencionó.

Indicó que en la Explanada de la Macroplaza caben 50 mil personas; sin embargo, ahora se doblará la capacidad porque se van a habilitar los espacios de la Explanada del Museo de Historia, LAB Nuevo León, la Plaza Gastronómica y el Teatro de la Ciudad.

“Vamos a pasar de 50 a 100 mil, la capacidad segura”, afirmó.

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También compartió que se está hablando con los equipos deportivos locales: Sultanes, Rayados y Tigres de la UANL para ver si existe maneta de habilitar los estadios con pantallas para la transmisión.

Por lo que concierne a los ayuntamientos, que verá con los alcaldes que se pueda seguir el partido en espacios como plazas municipales o parques.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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