Fuerzas federales inhabilitan laboratorio clandestino de drogas sintéticas en Michoacán

Fuerzas federales localiza e inhabilita laboratorio clandestino de drogas sintéticas en Zitácuaro, Michoacán . En el sitio se aseguraron mas de 1.5 toneladas de metanfetamina líquida y casi 2 toneladas en estado sólido, además de elementos químicos y equipo utilizado en la producción.

A través de la red social X, el Gabinete de Seguridad de México informó sobre la localización e inhabilitación de un laboratorio clandestino por parte de elementos de Defensa, Marina, SSPC, Guardia Nacional y FGR en Zitácuaro, Michoacán.

En el lugar aseguraron mil 515 litros y mil 991 kilos de metanfetamina, además de 2 toneladas de sustancias químicas y equipo de producción como reactores, tanques de gas y un campamento.