Fuerzas federales inhabilitan laboratorio clandestino de drogas sintéticas en Michoacán
Las cifras rondarían los 1.5 toneladas de metanfetamina líquida y otros 2 de sólida, además de diversos equipos de producción en el campamento
Fuerzas federales localiza e inhabilita laboratorio clandestino de drogas sintéticas en Zitácuaro, Michoacán. En el sitio se aseguraron mas de 1.5 toneladas de metanfetamina líquida y casi 2 toneladas en estado sólido, además de elementos químicos y equipo utilizado en la producción.
A través de la red social X, el Gabinete de Seguridad de México informó sobre la localización e inhabilitación de un laboratorio clandestino por parte de elementos de Defensa, Marina, SSPC, Guardia Nacional y FGR en Zitácuaro, Michoacán.
En el lugar aseguraron mil 515 litros y mil 991 kilos de metanfetamina, además de 2 toneladas de sustancias químicas y equipo de producción como reactores, tanques de gas y un campamento.
Según informes del propio Gabinete de Seguridad, durante la actual administración ya suman 2 mil 644 laboratorios clandestinos asegurados y mas de 132 toneladas de metanfetamina decomisadas en el país.