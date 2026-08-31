Fuerzas federales inhabilitan laboratorio clandestino de drogas sintéticas en Michoacán

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    Fuerzas federales inhabilitan laboratorio clandestino de drogas sintéticas en Michoacán
    Aseguramiento de drogas sintéticas en la inhabilitación de un laboratorio clandestino en Michoacan Gabinete de Seguridad de México

Las cifras rondarían los 1.5 toneladas de metanfetamina líquida y otros 2 de sólida, además de diversos equipos de producción en el campamento

Fuerzas federales localiza e inhabilita laboratorio clandestino de drogas sintéticas en Zitácuaro, Michoacán. En el sitio se aseguraron mas de 1.5 toneladas de metanfetamina líquida y casi 2 toneladas en estado sólido, además de elementos químicos y equipo utilizado en la producción.

A través de la red social X, el Gabinete de Seguridad de México informó sobre la localización e inhabilitación de un laboratorio clandestino por parte de elementos de Defensa, Marina, SSPC, Guardia Nacional y FGR en Zitácuaro, Michoacán.

En el lugar aseguraron mil 515 litros y mil 991 kilos de metanfetamina, además de 2 toneladas de sustancias químicas y equipo de producción como reactores, tanques de gas y un campamento.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/gobierno-renueva-acuerdo-con-gasolineros-para-mantener-gasolina-debajo-de-24-y-diesel-de-27-JH23176179

Según informes del propio Gabinete de Seguridad, durante la actual administración ya suman 2 mil 644 laboratorios clandestinos asegurados y mas de 132 toneladas de metanfetamina decomisadas en el país.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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