Gobierno renueva acuerdo con gasolineros para mantener gasolina debajo de $24 y diésel de $27

La presidenta Claudia Sheinbaum informó este lunes la renovación del acuerdo voluntario entre el Gobierno de México y el sector gasolinero para mantener controlados los precios de los combustibles durante los próximos seis meses. A través de su cuenta de X, la mandataria señaló que el convenio fue renovado en Palacio Nacional con el objetivo de contribuir al combate a la inflación y apoyar la economía de las familias mexicanas. “En Palacio Nacional, renovamos el acuerdo voluntario con gasolineros para combatir la inflación y la carestía en apoyo a la economía y el bienestar de las familias mexicanas”, publicó Sheinbaum.

¿CUÁL SERÁ EL PRECIO DE LA GASOLINA Y EL DIÉSEL? La renovación da continuidad a la Estrategia Nacional para Estabilizar el Precio de la Gasolina Regular y el Diésel, mediante la cual representantes de la mayoría de las estaciones de servicio y marcas gasolineras del país acordaron extender voluntariamente el esquema por otros seis meses. Como referencia, la gasolina regular deberá mantenerse por debajo de los 24 pesos por litro, mientras que el diésel tendrá como objetivo un precio menor a 27 pesos por litro. En las franjas fronterizas se contemplan precios menores, entre otros factores, por la aplicación de una tasa de 8 por ciento del Impuesto al Valor Agregado (IVA). El acuerdo no establece un precio único obligatorio para todas las estaciones de servicio. Los costos pueden variar dependiendo de factores como la ubicación del establecimiento, la logística y los gastos de operación. La estrategia busca establecer niveles de referencia para evitar incrementos considerados desproporcionados y contener el impacto del precio de los combustibles en la inflación.

EL ACUERDO TENDRÁ VIGENCIA DURANTE SEIS MESES La renovación anunciada este lunes da continuidad al acuerdo que había sido refrendado en febrero de 2026 y cuya vigencia concluía durante agosto. El pasado 21 de agosto, el Gobierno federal informó que había alcanzado un compromiso con representantes de la mayoría de las estaciones de servicio y marcas gasolineras para ampliar durante otros seis meses la estrategia de estabilización. La formalización del nuevo periodo se realizó finalmente este lunes con la participación de Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional. PROFECO HA COLOCADO 120 LONAS EN GASOLINERÍAS Como parte de las acciones de vigilancia relacionadas con la estrategia, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) colocó alrededor de 120 lonas entre abril y agosto en estaciones de servicio de distintas partes del país. Las lonas contienen la leyenda “No cargues aquí, se vuelan la barda con los precios” y fueron instaladas en establecimientos cuyos precios fueron considerados desproporcionados por la autoridad o que no se habían adherido al acuerdo para contener el costo de los combustibles. Juan Carlos Silva González, subprocurador de Verificación y Defensa a la Confianza, informó que más de 60 por ciento de esas lonas, alrededor de 72, ya fueron retiradas debido a que las estaciones modificaron sus precios y se adhirieron a la estrategia. “De esas 120 lonas colocadas aproximadas, hemos ya retirado más del 60 por ciento porque han cumplido las estaciones de servicio, se han adherido”, explicó. El funcionario señaló que la estrategia busca orientar a los consumidores sobre los precios de referencia y permitirles identificar cuando una estación comercializa los combustibles a un costo considerablemente superior. 87% DE LAS GASOLINERÍAS YA SE ADHIRIÓ AL ACUERDO PARA EL DIÉSEL De acuerdo con Silva González, alrededor de 87 por ciento de las estaciones de servicio ya se encuentra adherido al pacto relacionado con el precio del diésel. En México operan aproximadamente 14 mil estaciones de servicio. De acuerdo con los datos proporcionados por el funcionario, las 120 lonas colocadas entre abril y agosto corresponden a menos de 1 por ciento del total de establecimientos. El subprocurador también indicó que alrededor de 30 por ciento de las gasolinerías presenta algún tipo de incumplimiento regulatorio o de otra naturaleza. Desde el inicio de la actual administración federal, la Profeco ha realizado más de 2 mil verificaciones relacionadas con el despacho de litros completos. A estas se suman aproximadamente mil 300 revisiones enfocadas en el comportamiento comercial de las estaciones, incluida la obligación de informar de manera clara y oportuna los precios al consumidor.

MANTIENEN VERIFICACIONES EN ESTACIONES DE SERVICIO La Profeco lleva a cabo las labores de vigilancia en coordinación con otras dependencias, entre ellas la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), la Guardia Nacional y Petróleos Mexicanos (Pemex). Las revisiones abarcan distintos aspectos de las estaciones de servicio, como los precios, la volumetría, la seguridad de las instalaciones, la fiscalización, la trazabilidad y calidad de los combustibles, además del cumplimiento de disposiciones relacionadas con la protección ambiental. La renovación del acuerdo permitirá mantener durante los próximos seis meses los precios de referencia establecidos para la gasolina regular y el diésel, dentro de un esquema de participación voluntaria del sector gasolinero.