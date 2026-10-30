$!Funcionario de la Conade transfirió por error más de 11 millones de pesos a una cuenta en España

Carlos Eduardo Robleda Chávez, actual subdirector de Administración de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), transfirió por equivocación más de 11 millones de pesos a una cuenta bancaria en España cuando se desempeñaba como director de Finanzas de la dependencia, en junio de 2025. De acuerdo con documentos obtenidos por Proceso, el recurso estaba destinado a cubrir la contribución anual de México a la Agencia Mundial Antidopaje (WADA, por sus siglas en inglés), pero fue enviado a una cuenta del Consejo Iberoamericano del Deporte en CaixaBank.

El movimiento no fue reportado de inmediato a su superiora jerárquica y tuvieron que transcurrir más de dos meses para que la entonces subdirectora de Administración, Lourdes Martínez Sánchez, fuera informada del error. La recuperación del dinero requirió más de cinco meses de gestiones ante distintas instancias, entre ellas la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Tesorería de la Federación (Tesofe). CONADE TRANSFIRIÓ 11 MILLONES DE PESOS A UNA CUENTA EQUIVOCADA La investigación de Proceso señala que el 5 de junio de 2025, la directora de Medicina y Ciencias Aplicadas de la Conade, Dulce María Pérez Flores, solicitó tramitar un pago de 574 mil 297 dólares a favor de la Agencia Mundial Antidopaje, equivalente entonces a 11 millones 9 mil 273 pesos. La solicitud, de acuerdo con el documento del que Proceso obtuvo copia, correspondía a la contribución anual de México para 2025 y estaba respaldada por una factura emitida en diciembre de 2024. También incluía la clave presupuestaria 49201, correspondiente a cuotas y aportaciones a organismos internacionales, así como los datos bancarios de la WADA en UBS, en Renens, Suiza. Robleda Chávez respaldó y validó la solicitud. Sin embargo, el 17 de junio, la transferencia se realizó de manera incorrecta mediante el Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF). A través de la Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) número 1488, los 574 mil 297 dólares fueron enviados a una cuenta de CaixaBank, en España, perteneciente al Consejo Iberoamericano del Deporte, en lugar de llegar a la Agencia Mundial Antidopaje. EL ERROR NO FUE REPORTADO DURANTE MÁS DE DOS MESES El 29 de julio, la Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros de la SEP notificó a Rommel Pacheco sobre un saldo a favor de 137 mil 716 pesos, derivado de una diferencia cambiaria relacionada con la CLC 1488. La notificación, enviada por conducto del coordinador de Gestión de Pagos, Marino Bulmaro Ramírez Carmona, solicitaba regularizar los movimientos correspondientes en un plazo de siete días hábiles. Para entonces, la transferencia ya había sido procesada en términos presupuestales por la SEP y la Tesofe, aunque el dinero no había llegado a la cuenta de la WADA en Suiza, sino a la del Consejo Iberoamericano del Deporte en España. Según la documentación citada por Proceso, Robleda no informó del destino equivocado del recurso cuando recibió la notificación. La situación fue comunicada a Lourdes Martínez hasta finales de agosto.

LOURDES MARTÍNEZ DOCUMENTÓ LA TRANSFERENCIA INCORRECTA El 29 de agosto de 2025, la entonces subdirectora de Administración, Lourdes Martínez Sánchez, elaboró un acta circunstanciada en la que dejó constancia de la transferencia errónea y de que no había sido informada desde el momento en que se detectó. El documento atribuye el movimiento a un “error humano involuntario” de Carlos Eduardo Robleda Chávez y precisa que el 17 de junio se transfirieron 574 mil 297 dólares a una cuenta bancaria que no correspondía al beneficiario previsto. En el acta, Martínez señaló que Robleda le comentó haber iniciado gestiones para recuperar el dinero directamente desde que detectó el error, con la intención de resolverlo antes de informarle como su superiora jerárquica. La funcionaria también asentó que fue hasta la fecha de elaboración del documento cuando tuvo conocimiento de lo ocurrido. Además, indicó que hizo saber a Robleda las implicaciones administrativas y financieras de este tipo de operaciones, incluida la responsabilidad por la diferencia cambiaria generada al realizar una transferencia en dólares. Antes de comunicarle formalmente el problema, Robleda había intercambiado correos electrónicos con Brissia Bahena Díaz González, subdirectora de Control y Conciliación de Información de la Tesofe, y con Belén Lara Martínez, secretaria ejecutiva del Consejo Iberoamericano del Deporte. Entre las alternativas planteadas estuvo solicitar que el organismo deportivo desconociera la transferencia y devolviera el dinero por la misma vía al Banco de México. Para realizar ese procedimiento se requería una carta institucional firmada por Lourdes Martínez.

ROMMEL PACHECO NOMBRÓ A ROBLEDA SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Pese al incidente, Carlos Robleda Chávez fue nombrado posteriormente subdirector de Administración de la Conade, en sustitución de Lourdes Martínez, quien dejó el cargo después de que Rommel Pacheco le solicitara su renuncia. El cambio ocurrió luego de que trabajadores del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Conade tomaran las instalaciones de Villa Tlalpan. Durante la protesta, acusaron a funcionarios de impedir la realización de una asamblea relacionada con la destitución de la dirigente sindical María Dolores Mora. El nombramiento de Robleda fue abordado por Proceso en una publicación del 20 de octubre, titulada “Rommel Pacheco nombra a masajista como administrador de la Conade”, en la que también se cuestionó su preparación académica para ocupar el puesto. CONADE DIFUNDIÓ UNA TRAYECTORIA ACADÉMICA QUE NO APARECE EN SU EXPEDIENTE La información disponible en el Registro Nacional de Profesionistas de la SEP señala que el grado académico de Carlos Robleda es una licenciatura en Terapia Física y Rehabilitación, cursada en la Universidad Privada de la Península, en Yucatán. Después de la publicación de Proceso, personal de Comunicación Social de la Conade compartió por WhatsApp con algunos medios un documento elaborado en Word, sin membrete institucional y fuera de los canales oficiales de la dependencia. En ese texto se afirmó que Robleda también había estudiado la licenciatura en Economía en la Universidad Autónoma de Yucatán y cursado diplomados en administración pública y presupuesto. Asimismo, se le atribuyó experiencia en gestión financiera y presupuestaria, administración de personal, gestión patrimonial y contrataciones. El documento también señaló que había sido responsable de administración durante la campaña de Rommel Pacheco a la Presidencia Municipal de Mérida. Sin embargo, de acuerdo con la información proporcionada por Proceso, esos estudios y antecedentes no aparecen en el expediente de Robleda que la Conade publicó en la Plataforma Nacional de Transparencia. En su currículum vitae, el funcionario enlistó como empleos anteriores su desempeño como administrador general del Gran Museo del Mundo Maya, administrador de enlace estatal en la Cámara de Diputados y prestador de servicios externos de administración y gestión de fondos mixtos en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

MANUAL DE LA CONADE ESTABLECE REQUISITOS PARA LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN El Manual de Organización de la Conade establece que la persona titular de la Subdirección de Administración debe contar con conocimientos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como de las normas en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios del sector público y obras públicas.

También contempla experiencia en gestión financiera y presupuestaria, administración de personal, gestión patrimonial y contrataciones.

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