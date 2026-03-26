$!Fundación Lala: 40 años de nutrir lo que nos une

Del mismo modo, desde 2003, ha mantenido un papel activo en atención a contingencias y emergencias, apoyando a comunidades afectadas por desastres naturales sismos, huracanes y, durante la crisis por el COVID19.

A lo largo de estos 40 años, Fundación Lala ha construido un modelo de impacto que responde a las principales necesidades del país. En 2001, el programa “Un vaso de leche al día” marcó un punto de inflexión al ampliar el alcance de la Fundación y fortalecer su compromiso con la nutrición infantil. Con el tiempo, este enfoque se expandió para integrar educación —con la creación de la red de escuelas SER—; alimentación —mediante comedores estudiantiles—; y salud —a través del fortalecimiento institucional— y el acompañamiento a comunidades en contextos vulnerables.

CIUDAD DE MÉXICO.- Lo que comenzó en Torreón, Gómez Palacio y Lerdo en 1985, hoy tiene presencia en 32 estados y 749 municipios del país, impactando a más de 5.1 millones de personas a lo largo de su historia con más de 90 millones de kilolitros de alimentos nutritivos en apoyo de quienes más necesitan.

El impacto de Fundación Lala ha sido posible gracias a un sólido ecosistema de colaboración, integrado por más de 300 organizaciones sociales, 53 bancos de alimentos y aliados estratégicos como el modelo educativo SER, Comedor Santa María, la Red de Bancos de Alimentos de México (BAMEX), Teletón, entre otros.

En el marco de su 40 aniversario, Fundación Lala presenta también una evolución en su identidad visual con un nuevo logotipo que sintetiza su esencia. El símbolo —manos que forman un corazón— representa cercanía, cuidado y acompañamiento, pero también acción. Refleja la voluntad de estar presentes, de involucrarse y de generar un impacto positivo real en la vida de las personas.

En el centro de este símbolo se encuentra la mariposa de Lala, que refuerza el vínculo con la marca y su propósito compartido de nutrir y cuidar el bienestar de las familias mexicanas. Este rediseño se integra a la evolución de la marca Lala, manteniendo coherencia visual y fortaleciendo una identidad más humana y cercana.

“Hace 40 años, en Fundación Lala entendimos que nutrir es mucho más que alimentar. Mucho más que llenar un plato. Nutrir es acompañar, cuidar lo que no se ve, confiar en las personas incluso antes de que crean en sí mismas. Es creer en su potencial y caminar con ellas en ese proceso, por eso hoy celebramos que nutrir es nuestra historia”, señala Edgar Salinas, Director de Fundación Lala e Impacto Social de Grupo Lala.

A cuatro décadas de su creación, Fundación Lala reafirma que el desarrollo no se mide únicamente en cifras, sino en historias reales: de niñas y niños que hoy tienen más oportunidades, de familias que encuentran apoyo cuando lo necesitan y de comunidades que se fortalecen desde dentro.

Hoy, más que conmemorar un aniversario, la Fundación renueva su compromiso con el futuro de México. Porque nutrir es su historia. Y México, su razón de ser.