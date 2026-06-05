¡Entre protestas! Comienza la mega boda de Dua Lipa y Callum Turner en Italia

La boda de Dua Lipa convirtió a Palermo, la capital de Sicilia, Italia, en el escenario de una celebración digna de un cuento de hadas.

Este viernes comenzaron tres días de actividades con las que la cantante y el actor Callum Turner festejan su reciente matrimonio junto a cerca de 300 invitados, entre familiares, amigos y figuras del entretenimiento.

La agenda arrancó en el Palazzo Gangi con un exclusivo coctel de bienvenida al que asistieron celebridades como Elton John, Charli XCX, el productor y DJ Mark Ronson, así como la cantante Olivia Dean.