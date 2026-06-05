¡Entre protestas! Comienza la mega boda de Dua Lipa y Callum Turner en Italia

+ Seguir en Seguir en Google
Show
/
    ¡Entre protestas! Comienza la mega boda de Dua Lipa y Callum Turner en Italia
    Fiesta. El Palazzo Gangi fue el escenario del primer encuentro entre los invitados que acompañan a la pareja en su celebración matrimonial. FOTO: TWITTER@DUALIPABRASIL

Antes de llegar a Sicilia, la pareja celebró una ceremonia íntima el pasado 31 de mayo en el Old Marylebone Town Hall de Londres

La boda de Dua Lipa convirtió a Palermo, la capital de Sicilia, Italia, en el escenario de una celebración digna de un cuento de hadas.

Este viernes comenzaron tres días de actividades con las que la cantante y el actor Callum Turner festejan su reciente matrimonio junto a cerca de 300 invitados, entre familiares, amigos y figuras del entretenimiento.

La agenda arrancó en el Palazzo Gangi con un exclusivo coctel de bienvenida al que asistieron celebridades como Elton John, Charli XCX, el productor y DJ Mark Ronson, así como la cantante Olivia Dean.

NO SOPORTARON

Horas antes de que comenzara el primero de los tres días de festejos por la boda de la cantante Dua Lipa y el actor Callum Turner, las calles cercanas a la Piazza Croce dei Vespri, en Palermo, Italia, amanecieron con mensajes dirigidos a los organizadores del evento.

Según Cosmopolitan, los carteles colocados en paredes y persianas de comercios del centro histórico incluían frases como “Nuestra plaza no es tu salón”, “Palermo no es para los ricos” y “Palermo no se alquila”, además de marcar el camino hacia una de las sedes de la celebración.

La protesta fue impulsada por Apro Palermo, un colectivo local que busca visibilizar las repercusiones del turismo masivo y de los grandes eventos privados en la ciudad. Entre sus principales demandas también se encuentra la defensa de los espacios públicos y las críticas al turismo de élite, al que responsabilizan de contribuir al encarecimiento de la vida en la región.

https://vanguardia.com.mx/show/celebra-galilea-montijo-cumpleanos-53-rodeada-de-amor-y-trabajo-OK21185193

A través de redes sociales, la organización compartió imágenes de un recorrido nocturno con el que invitó a los vecinos a expresar su rechazo a las restricciones derivadas de la celebración. (Con información de El Universal)

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Bodas
Espectáculos
Viral

Localizaciones


Italia

Personajes


Dua Lipa

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
La madre de la víctima logró acercarse a la presidenta cuando salió de las instalaciones de Astilleros de Marina tras su mañanera.

Claman padres a Sheinbaum en Veracruz: ‘Queremos viva a periodista Roxana Guzmán’
La SE busca fungir como herramienta para la toma de decisiones de política pública, la promoción de la inversión, la investigación y, en general, el mejor entendimiento sobre el comportamiento de la IED.

México: inversión extranjera directa crece en el 1T de 2026 pero de manera desigual por estados
La Fiscalía de la CDMX anunció que fue detenida Suzanne ‘N’, en cumplimiento de una orden de aprehensión por el uso de documentos falsos que derivaron en afectaciones al patrimonio de la periodista Adela Micha.

Excolaboradora de Adela Micha es detenida por presunto fraude millonario
El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, amplió hoy su posicionamiento respecto a los señalamientos que publicó el diario estadounidense Los Angeles Times sobre la revocación de su visa.

Américo Villarreal muestra su visa americana y niega nexos con huachicol
En la imagen se observa una mosca barrenadora adulta del Nuevo Mundo.

Qué saber sobre la mosca del gusano barrenador del Nuevo Mundo que amenaza a la industria ganadera

Trump nomina a Todd Blanche como fiscal general

Todd Blanche es nominado por Trump para ser fiscal general de Estados Unidos
El papa León XIV se reunirá con víctimas de abuso sexual

El papa León XIV se reunirá con víctimas de abuso sexual en España
Texas alerta sobre presencia de gusanos barrenadores

Activan estado de emergencia en Texas por gusano barrenador