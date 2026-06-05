¡Entre protestas! Comienza la mega boda de Dua Lipa y Callum Turner en Italia
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Antes de llegar a Sicilia, la pareja celebró una ceremonia íntima el pasado 31 de mayo en el Old Marylebone Town Hall de Londres
La boda de Dua Lipa convirtió a Palermo, la capital de Sicilia, Italia, en el escenario de una celebración digna de un cuento de hadas.
Este viernes comenzaron tres días de actividades con las que la cantante y el actor Callum Turner festejan su reciente matrimonio junto a cerca de 300 invitados, entre familiares, amigos y figuras del entretenimiento.
La agenda arrancó en el Palazzo Gangi con un exclusivo coctel de bienvenida al que asistieron celebridades como Elton John, Charli XCX, el productor y DJ Mark Ronson, así como la cantante Olivia Dean.
NO SOPORTARON
Horas antes de que comenzara el primero de los tres días de festejos por la boda de la cantante Dua Lipa y el actor Callum Turner, las calles cercanas a la Piazza Croce dei Vespri, en Palermo, Italia, amanecieron con mensajes dirigidos a los organizadores del evento.
Según Cosmopolitan, los carteles colocados en paredes y persianas de comercios del centro histórico incluían frases como “Nuestra plaza no es tu salón”, “Palermo no es para los ricos” y “Palermo no se alquila”, además de marcar el camino hacia una de las sedes de la celebración.
La protesta fue impulsada por Apro Palermo, un colectivo local que busca visibilizar las repercusiones del turismo masivo y de los grandes eventos privados en la ciudad. Entre sus principales demandas también se encuentra la defensa de los espacios públicos y las críticas al turismo de élite, al que responsabilizan de contribuir al encarecimiento de la vida en la región.
A través de redes sociales, la organización compartió imágenes de un recorrido nocturno con el que invitó a los vecinos a expresar su rechazo a las restricciones derivadas de la celebración. (Con información de El Universal)