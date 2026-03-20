García Harfuch aclara presunta detención de hija de ‘El Mayo’ en Sinaloa: “No tiene orden de aprehensión”

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México
/ 20 marzo 2026
    García Harfuch aclara presunta detención de hija de ‘El Mayo’ en Sinaloa: “No tiene orden de aprehensión”

Confirman detención de un hombre con orden de captura en Estados Unidos; mujer permaneció bajo custodia momentánea

Durante la conferencia de prensa encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ofreció detalles sobre un operativo realizado en Sinaloa, luego de versiones que señalaban la presunta detención de una de las hijas de Ismael “El Mayo” Zambada.

El funcionario explicó que las acciones correspondieron a distintos operativos desplegados en la entidad, específicamente en la sindicatura de El Salado, donde participaron elementos de la Secretaría de Marina y de Seguridad.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/reportan-la-detencion-y-liberacion-de-monica-zambada-niebla-hija-de-el-mayo-en-sinaloa-AM19628866

REALIZAN DETENCIÓN DE UN OBJETIVO CON ORDEN DE APREHENSIÓN INTERNACIONAL

García Harfuch precisó que en el operativo “se detuvo a una persona de nombre Omar Osvaldo ‘N’. Esta persona cuenta con una orden de aprehensión en San Diego, California, en Estados Unidos”, por lo que permanece bajo custodia de las autoridades.

Añadió que la detención se realizó como parte de acciones coordinadas para ubicar objetivos con mandamientos judiciales vigentes, en este caso emitidos por autoridades estadounidenses.

HARFUCH ACLARA QUE HIJA DE ‘EL MAYO’, MÓNICA DEL ROSARIO, NO FUE DETENIDA

Respecto a la versión difundida en medios sobre la supuesta detención de Mónica del Rosario “N”, identificada como hija de Ismael Zambada García, el secretario aclaró que no fue detenida.

Detalló que “en uno de los inmuebles se encontraba esta persona, Mónica del Rosario ‘N’, con otra menor de edad. Ella nunca fue detenida. De manera momentánea está bajo custodia. Primero, para resguardar la seguridad de todos los que estaban, de los elementos de seguridad y también de las personas incluyendo la menor de edad”.

El funcionario indicó que esta medida fue de carácter preventivo, con el objetivo de garantizar la integridad de las personas presentes durante el operativo.

VERIFICAN SITUACIÓN LEGAL DE HIJA DE ‘EL MAYO’; NO CONTABA CON ORDEN DE APREHENSIÓN

García Harfuch explicó que la permanencia momentánea bajo custodia también respondió a la necesidad de verificar si existía algún mandamiento judicial en su contra, tanto en México como en Estados Unidos.

“Y sobre todo para una cosa, verificar si tenía un mandamiento judicial aquí en México o en Estados Unidos. No tiene ningún mandamiento judicial ni en México ni en Estados Unidos”, puntualizó.

Asimismo, señaló que la mujer fue incluida en 2007 en una lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), lo cual corresponde a un procedimiento administrativo y no implica una orden de aprehensión.

“Fue designada, como se hizo públicamente, en el 2007, hace casi 20 años, por OFAC, que es un procedimiento administrativo. Está designada en esa lista donde son más o menos 311 personas designadas, de las cuales más de 200 son personas morales y el resto personas físicas”, explicó.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/presunto-jefe-de-sicarios-de-la-mayiza-es-abatido-tras-persecucion-en-manzanillo-NN19636083

ENTREGAN A HIJA DE ‘EL MAYO’ A FAMILIARES TRAS CORROBORACIÓN

Una vez que las autoridades confirmaron que no existía orden judicial en su contra, la mujer fue liberada y entregada a sus familiares.

“Desde hace casi veinte años que fue designada no tiene orden de aprehensión ni en México ni en Estados Unidos. Una vez que se corrobora, es entregada a sus familiares”, concluyó el secretario.

Las autoridades federales no han informado sobre nuevas acciones derivadas de estos operativos, mientras continúan las labores de seguridad en la región.

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Steph León

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Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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