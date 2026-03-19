Presunto jefe de sicarios de La Mayiza es abatido, tras persecución en Manzanillo

El presunto jefe de sicarios de ‘La Mayiza’, César Gabriel Zepeda Guzmán, alias ‘La Barquita’ fue abatido durante una persecución en Colima, la tarde del miércoles; los primeros reportes señalan que el jefe criminal era perseguido por civiles armados, lo que concluyó en su fallecimiento. Medios de comunicación nacional señalan que el ataque armado ocurrió en el bulevard Miguel de la Madrid, en el puerto de Manzanillo; de acuerdo con el titular de la Secretaría de Seguridad del Estado, el teniente Fabián Ricardo Gómez, confirmó la muerte de Zepeda Guzmán para NMás.

El portal de noticias apunta que sujetos armados a bordo de un vehículo persiguieron a un blanco, lo cual ocasionó que el chofer de este perdiera el control y se impactara contra una palmera plantada en el camellón de la principal arterial del puerto colimense. Reportan que el enfrentamiento dejó varios muertos, sin especificar la cantidad, y la detención de una mujer que acompañaba al líder criminal, citando fuentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Colima. Presuntamente, la acompañante resultó lesionada durante el percance y operativo, por lo que permanece bajo custodia policial.

El periodista de nota roja, Carlos Jiménez (@c4jimenez) compartió un video de la persecución que derivó la muerte del jefe de sicarios, quien -según el informe- contaba con una orden de aprehensión por delitos relacionados con el tráfico de drogas y homicidio.

Presuntamente, el operativo comenzó en las inmediaciones de un centro comercial, por lo que se extendió hasta la zona de Plaza Punto Bahía, donde fue interceptado el vehículo del supuesto jefe de sicarios. Testigos señalaron que se realizaron diversas detonaciones de arma de fuego, así como que la intensa movilización generó alarma entre automovilistas y residentes. ‘LA MAYIZA’, LAS RUTAS DEL CRIMEN Y COLIMA La facción del Cártel de Sinaloa que respondía a Ismael ‘El Mayo’ Zambada, ‘La Mayiza’, también conocida como “Los Mayos” por Estados Unidos, gestiona la producción y el tráfico de fentanilo, cocaína, marihuana, heroína y metanfetamina desde el noroeste de México hacia EU.

Actualmente, el Cártel de Sinaloa es considerada como una organización terrorista extranjera (FTO) y un terrorista global especialmente designado (SDGT) con sede en México, desde la captura de ‘El Mayo’ Zambada en 2024, atribuida como una ‘traición’ a manos de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán, ‘La Mayiza’ se ha enfrascado en una guerra en Sinaloa con otra facción ‘Los Chapitos’, quienes responden a Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, ambos hijos de ‘El Chapo’.

El puerto de Manzanillo se ha consolidado como un punto estratégico para el trasiego de narcóticos hacia Estados Unidos y el ingreso de precursores químicos procedentes de Asia -utilizado para la elaboración de sustancias sintéticas como el fentanilo-, intensificando las disputas entre organizaciones del crimen organizado por su control. A través de mantas desplegadas en municipios de Colima, desde 2026, ‘La Mayiza’ y ‘Los Mezcales’, antigua célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), anunciaron su alianza.

Cabe destacar que hasta el momento se desconoce el grupo delictivo que estuvo detrás de la muerte de César Gabriel Zepeda Guzmán, alias ‘La Barquita’.

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