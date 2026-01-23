García Harfuch confirma detención y entrega de Ryan Wedding y Alejandro Rosales al FBI

/ 23 enero 2026
    García Harfuch confirma detención y entrega de Ryan Wedding y Alejandro Rosales al FBI
    El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó la detención y entrega de Ryan Wedding y Alejandro Rosales Castillo al FBI, como parte del reforzamiento de las operaciones conjuntas entre México y Estados Unidos. VANGUARDIA/ARCHIVO

Omar García Harfuch confirmó la detención y entrega al FBI de Ryan Wedding y Alejandro Rosales, en el marco del fortalecimiento de la cooperación en seguridad entre México y Estados Unidos

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Omar García Harfuch confirmó la detención y entrega al FBI de Ryan Wedding y Alejandro Rosales, uno de los criminales más buscados en Estados Unidos. La acción refuerza la cooperación en seguridad entre México y EU contra objetivos prioritarios binacionales.

Las autoridades mexicanas reconocieron un incremento en las operaciones coordinadas con agencias estadounidenses para la localización y captura de objetivos prioritarios que representan un riesgo para la seguridad de ambos países. Estas acciones forman parte de una estrategia bilateral para combatir delitos de alto impacto.

Omar García Harfuch, destacó que la cooperación internacional ha permitido resultados concretos, particularmente en casos relacionados con delincuencia organizada, homicidio y secuestro.

La reciente entrega de dos personas requeridas por la justicia estadounidense refuerza el intercambio de información, inteligencia y capacidades operativas entre México y Estados Unidos, bajo marcos legales y protocolos previamente establecidos.

VISITA DEL DIRECTOR DEL FBI A MÉXICO

El 22 de enero, el director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, realizó una visita oficial a México para sostener reuniones de trabajo con la SSPC y la Fiscalía General de la República (FGR). El encuentro se dio tras la entrega de dos objetivos prioritarios a la agencia estadounidense.

A través de su cuenta en X, García Harfuch informó que la reunión permitió evaluar los avances en materia de cooperación y definir nuevas líneas de acción conjunta para la persecución de delitos transnacionales.

Las autoridades coincidieron en que este tipo de encuentros fortalecen la coordinación institucional y envían un mensaje claro sobre la voluntad de ambos gobiernos para actuar de manera conjunta frente a amenazas comunes.

CAPTURA DE ALEJANDRO ROSALES CASTILLO

Uno de los casos más relevantes fue la captura de Alejandro Rosales Castillo, detenido el 16 de enero en Pachuca, Hidalgo. El sujeto figuraba entre los 10 más buscados por el FBI y contaba con ficha roja de Interpol.

Rosales Castillo era requerido por autoridades del estado de Carolina del Norte, en Estados Unidos, por diversos delitos graves, entre ellos asesinato, robo con arma, hurto de vehículo y secuestro. Su detención fue resultado de labores de inteligencia y coordinación interinstitucional.

Tras su captura, el detenido fue entregado a las autoridades estadounidenses conforme a los acuerdos de cooperación judicial vigentes, consolidando uno de los golpes más relevantes contra objetivos prioritarios en lo que va del año.

DATOS CURIOSOS

· Rosales Castillo estaba entre los 10 más buscados del FBI

· Contaba con ficha roja de Interpol activa

· Fue detenido en Pachuca, Hidalgo

· La cooperación binacional se intensificó en enero

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

