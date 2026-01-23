Sheinbaum defiende compra de nuevas camionetas en la SCJN... ‘ahorraron más de mil mdp’

El 22 de enero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó a través de sus redes sociales la renovación de su flotilla vehicular destinada a los ministros del máximo tribunal. La decisión generó cuestionamientos públicos sobre el gasto y la necesidad de adquirir nuevas unidades para altos funcionarios. De acuerdo con la información oficial, los vehículos anteriores ya no cumplían con los estándares mínimos de seguridad requeridos para proteger a los integrantes de la Corte. Por ello, se determinó sustituirlos por unidades nuevas que garantizaran condiciones adecuadas de protección.

La Corte subrayó que la medida se adoptó bajo criterios técnicos y administrativos, con el objetivo de asegurar la operatividad institucional y reducir riesgos para los funcionarios en el ejercicio de sus funciones. TE PUEDE INTERESAR: Suprema Corte compran 9 vehículos para ministros; unidades anteriores ya no cumplían con seguridad SHEINBAUM JUSTIFICA EL AHORRO MILLONARIO Durante la mañanera del pueblo del 23 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum abordó el tema tras ser cuestionada por la prensa. Explicó que la Secretaría de Gobernación solicitó información directa a la SCJN sobre la renovación de los vehículos.