Sheinbaum defiende compra de nuevas camionetas en la SCJN... ‘ahorraron más de mil mdp’

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 23 enero 2026
    Sheinbaum defiende compra de nuevas camionetas en la SCJN... ‘ahorraron más de mil mdp’
    La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la reciente compra de camionetas para los ministros de la SCJN, al afirmar que la decisión permitió ahorrar más de mil millones de pesos. VANGUARDIA/ARCHIVO

Claudia Sheinbaum respaldó la compra de nuevas camionetas para ministros de la SCJN, al asegurar que la decisión sustituyó contratos de renta y generó un ahorro superior a mil millones de pesos

El 22 de enero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó a través de sus redes sociales la renovación de su flotilla vehicular destinada a los ministros del máximo tribunal. La decisión generó cuestionamientos públicos sobre el gasto y la necesidad de adquirir nuevas unidades para altos funcionarios.

De acuerdo con la información oficial, los vehículos anteriores ya no cumplían con los estándares mínimos de seguridad requeridos para proteger a los integrantes de la Corte. Por ello, se determinó sustituirlos por unidades nuevas que garantizaran condiciones adecuadas de protección.

La Corte subrayó que la medida se adoptó bajo criterios técnicos y administrativos, con el objetivo de asegurar la operatividad institucional y reducir riesgos para los funcionarios en el ejercicio de sus funciones.

TE PUEDE INTERESAR: Suprema Corte compran 9 vehículos para ministros; unidades anteriores ya no cumplían con seguridad

SHEINBAUM JUSTIFICA EL AHORRO MILLONARIO

Durante la mañanera del pueblo del 23 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum abordó el tema tras ser cuestionada por la prensa. Explicó que la Secretaría de Gobernación solicitó información directa a la SCJN sobre la renovación de los vehículos.

Sheinbaum señaló que existía un contrato previo de renta de vehículos, el cual fue cancelado para optar por la compra directa de las unidades. “Decidieron sustituir la renta por la compra, y en ese proceso ahorraron más de mil millones de pesos”, afirmó la mandataria.

La presidenta precisó que su declaración se basó en una nota informativa proporcionada por la propia Corte, reiterando que su papel fue únicamente comunicar los datos oficiales recibidos tras la consulta institucional.

SEGURIDAD Y TRANSPARENCIA EN EL DEBATE

Al ser cuestionada sobre si las nuevas camionetas tenían como finalidad principal mejorar la seguridad de los ministros, Sheinbaum indicó que ese aspecto corresponde ser atendido por las autoridades competentes. Evitó emitir valoraciones adicionales sobre los detalles técnicos de los vehículos.

“Yo informo sobre lo que preguntamos el día de ayer y amablemente nos pasaron esta información”, puntualizó la presidenta, marcando distancia respecto a decisiones operativas internas del Poder Judicial.

El caso reavivó el debate público sobre el uso de recursos en los órganos autónomos y la necesidad de transparentar las decisiones presupuestales, especialmente cuando se trata de gastos relacionados con funcionarios de alto nivel.

TE PUEDE INTERESAR: SCJN atraerá amparo de Mario Aburto y resolverá de forma definitiva su condena por el homicidio de Colosio

DATOS CURIOSOS

· La SCJN optó por compra directa en lugar de renta vehicular

· El ahorro reportado supera los mil millones de pesos

· La renovación se justificó por criterios de seguridad

· La decisión fue informada oficialmente el 22 de enero

Google News

Síguenos para recibir todas las noticias de Vanguardia en Google News.

Síguenos para recibir todas las noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Camionetas

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


SCJN

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

Selección de los editores
Tío Richie en modo mi$ionero

Tío Richie en modo mi$ionero
true

Cruda nacional: Pagan mexicanos la borrachera de poder de AMLO y la 4T
Elementos de la Fiscalía de Michoacán mantienen las investigaciones tras confirmar que los cuerpos calcinados hallados en Zinapécuaro corresponden a una familia reportada como desaparecida en Morelia.

Cuerpos calcinados hallados en Zinapécuaro corresponden a familia desaparecida en Morelia
Las imágenes muestran a una joven pareja caminando con sus bebés recién nacidos; sin embargo, pese a la tierna escena, transportan tanques de oxígeno.

Papá y mamá son captados cargando a sus bebés con tanques de oxígeno; video viral desata búsqueda
¿Qué hacer en Saltillo? Noche de música emo, Alejandro Speitzer y el regreso de la ópera

¿Qué hacer en Saltillo? Noche de música emo, Alejandro Speitzer y el regreso de la ópera
El SAT puso en marcha el Programa de Regularización Fiscal 2026 para personas físicas y morales con ingresos de hasta 300 millones de pesos, que permite reducir multas, recargos y gastos de ejecución.

SAT implementa Programa de Regularización Fiscal 2026 para personas y empresas
Cita. El Together Tour 2026 marcará el esperado regreso de Harry Styles a los escenarios mexicanos este verano.

Harry Styles regresa a México en 2026: fechas, preventas y todos los detalles
Richard Ledezma, futbolista de Chivas, fue uno de los jugadores más desequilibrantes en el triunfo de la Selección Mexicana sobre Panamá, decidido con un autogol en los minutos finales.

México rompe racha sin victorias con triunfo ‘a duras penas’ ante Panamá