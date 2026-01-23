Sheinbaum defiende compra de nuevas camionetas en la SCJN... ‘ahorraron más de mil mdp’
Claudia Sheinbaum respaldó la compra de nuevas camionetas para ministros de la SCJN, al asegurar que la decisión sustituyó contratos de renta y generó un ahorro superior a mil millones de pesos
El 22 de enero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó a través de sus redes sociales la renovación de su flotilla vehicular destinada a los ministros del máximo tribunal. La decisión generó cuestionamientos públicos sobre el gasto y la necesidad de adquirir nuevas unidades para altos funcionarios.
De acuerdo con la información oficial, los vehículos anteriores ya no cumplían con los estándares mínimos de seguridad requeridos para proteger a los integrantes de la Corte. Por ello, se determinó sustituirlos por unidades nuevas que garantizaran condiciones adecuadas de protección.
La Corte subrayó que la medida se adoptó bajo criterios técnicos y administrativos, con el objetivo de asegurar la operatividad institucional y reducir riesgos para los funcionarios en el ejercicio de sus funciones.
SHEINBAUM JUSTIFICA EL AHORRO MILLONARIO
Durante la mañanera del pueblo del 23 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum abordó el tema tras ser cuestionada por la prensa. Explicó que la Secretaría de Gobernación solicitó información directa a la SCJN sobre la renovación de los vehículos.
Sheinbaum señaló que existía un contrato previo de renta de vehículos, el cual fue cancelado para optar por la compra directa de las unidades. “Decidieron sustituir la renta por la compra, y en ese proceso ahorraron más de mil millones de pesos”, afirmó la mandataria.
La presidenta precisó que su declaración se basó en una nota informativa proporcionada por la propia Corte, reiterando que su papel fue únicamente comunicar los datos oficiales recibidos tras la consulta institucional.
SEGURIDAD Y TRANSPARENCIA EN EL DEBATE
Al ser cuestionada sobre si las nuevas camionetas tenían como finalidad principal mejorar la seguridad de los ministros, Sheinbaum indicó que ese aspecto corresponde ser atendido por las autoridades competentes. Evitó emitir valoraciones adicionales sobre los detalles técnicos de los vehículos.
“Yo informo sobre lo que preguntamos el día de ayer y amablemente nos pasaron esta información”, puntualizó la presidenta, marcando distancia respecto a decisiones operativas internas del Poder Judicial.
El caso reavivó el debate público sobre el uso de recursos en los órganos autónomos y la necesidad de transparentar las decisiones presupuestales, especialmente cuando se trata de gastos relacionados con funcionarios de alto nivel.
