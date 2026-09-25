Chocolate Bienestar... Invertirá gobierno de Sheinbaum $158 millones para la producción de cacao en Tabasco

La estrategia busca que los pequeños productores puedan obtener un mayor valor por sus cosechas antes de venderlas, mediante procesos de fermentación y secado. La información fue presentada por María Luisa Albores González, directora general de Alimentación para el Bienestar.

El Gobierno federal anunció una inversión de 158 millones de pesos para fortalecer la producción de cacao en Tabasco , con proyectos que incluyen una nueva planta de Chocolate Bienestar y la instalación de módulos para mejorar el procesamiento del grano.

El proyecto contempla la construcción de una planta en la finca El Morral, en Comalcalco , para la elaboración de Chocolate Bienestar. El terreno será aportado por el Gobierno de Tabasco y la obra está prevista para comenzar durante este año y concluir en 2027.

PLANTA DE CHOCOLATE BIENESTAR SE CONSTRUIRÁ EN COMALCALCO

Del presupuesto anunciado, 126 millones de pesos corresponden a la planta que estará ubicada en Comalcalco, uno de los municipios con mayor tradición cacaotera de Tabasco.

La infraestructura permitirá avanzar en la transformación del cacao producido en la entidad para incorporarlo a la cadena de elaboración de Chocolate Bienestar, producto que actualmente se comercializa en distintas presentaciones y utiliza cacao de Tabasco y del norte de Chiapas.

El proyecto forma parte de una estrategia para agregar valor a la producción local. En mayo de 2026, el Gobierno federal ya había anunciado la construcción de una planta agroindustrial en Comalcalco y un esquema denominado “Precio justo para el cacao de Tabasco”, con el objetivo de fortalecer la comercialización directa.

La planta se suma a los mecanismos de acopio que Alimentación para el Bienestar ha desarrollado para comprar cacao directamente a pequeños productores y posteriormente transformarlo en chocolate.

100 MÓDULOS BUSCAN ELEVAR EL VALOR DEL CACAO

Los 32 millones de pesos restantes serán destinados a un convenio con el Gobierno de Tabasco para instalar 100 módulos de fermentación y secado.

De acuerdo con la información presentada por Albores, estos espacios tendrán una capacidad conjunta para procesar 6 mil toneladas de cacao. La intención es modificar una parte de la cadena productiva que actualmente obliga a algunos pequeños productores a vender el grano todavía en baba.

El proceso de fermentación y secado permite elevar el valor comercial del cacao. Alimentación para el Bienestar ha señalado que el cacao fermentado y seco puede alcanzar precios superiores frente al producto vendido en baba. En registros previos del programa, el precio de garantía llegó a 220 pesos por kilogramo para cacao fermentado seco y 180 pesos para cacao lavado y seco.

TABASCO TIENE MÁS DE 16 MIL PRODUCTORES DE CACAO

El diagnóstico presentado por Alimentación para el Bienestar identificó 16 mil 771 pequeños productores de cacao en Tabasco, distribuidos en 821 localidades y con una superficie conjunta de 23 mil 949 hectáreas.

Para el próximo ciclo productivo, que comenzará entre noviembre y diciembre de 2026, se estima una cosecha de 10 mil toneladas de cacao en la entidad.

Alimentación para el Bienestar prevé adquirir directamente mil toneladas durante ese ciclo. El resto de la producción podrá colocarse con otros compradores, bajo un esquema que, de acuerdo con Albores, pretende garantizar precios “justos y dignos” para quienes producen el grano.

La estrategia también busca que una mayor parte del valor generado por el cacao permanezca en las comunidades productoras. Actualmente, Chocolate Bienestar utiliza cacao nacional y forma parte de los productos de comercio justo impulsados por el Gobierno federal.

DATOS CURIOSOS DEL CACAO EN TABASCO

· Tabasco concentra una parte importante de la producción nacional de cacao y cuenta con miles de pequeños productores dedicados a este cultivo.

· El cacao vendido en baba contiene el mucílago que rodea la semilla y todavía requiere procesos posteriores antes de su comercialización.

· La fermentación y el secado pueden tomar varios días; Alimentación para el Bienestar señala que el proceso requiere cuidados y tecnología relativamente sencilla.

· Chocolate Bienestar se comercializa en presentaciones de barra, polvo y chocolate de mesa.

· La presentación en barra contiene 50% de cacao, mientras que el chocolate de mesa tiene 35% y el producto en polvo 30% de cocoa.