Secretariado de Seguridad: Bajan 54% los homicidios en Tabasco desde noviembre de 2024

Las cifras corresponden a información consolidada hasta el 31 de agosto de 2026 , recopilada a partir de los registros de las fiscalías estatales. El SESNSP señala que sus bases de datos concentran información oficial sobre la incidencia delictiva en las entidades.

El promedio diario de homicidios dolosos en Tabasco registró una reducción de 54% entre noviembre de 2024 y agosto de 2026, de acuerdo con el reporte de incidencia delictiva presentado por Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ( SESNSP ).

El indicador pasó de un promedio de 3.5 homicidios diarios en noviembre de 2024 a 1.6 en agosto de 2026 . El primer mes representa el punto más alto del periodo considerado, mientras que agosto cerró con el promedio más bajo dentro de la comparación presentada.

OTROS DELITOS TAMBIÉN REGISTRAN DESCENSOS

El reporte presentado por Figueroa Franco también incluyó otros delitos considerados de alto impacto. Al comparar los registros de 2024 con los de 2026, el promedio diario pasó de 12.6 a 10.3 casos, una disminución de 18%.

El robo de vehículo con violencia mostró uno de los descensos más marcados. Entre noviembre de 2024 y agosto de 2026, el promedio diario pasó de 8.3 a 4.1 casos, equivalente a una reducción de 51%.

Los datos también muestran variaciones en delitos específicos cuando se comparan los periodos de enero a agosto de 2025 y de 2026. El secuestro disminuyó 75%, mientras que el feminicidio registró una reducción de 50%.

En ese mismo periodo, las lesiones dolosas por disparo de arma de fuego bajaron 14.1% y el robo a transeúnte con violencia disminuyó 6.2%.

TABASCO INTERCAMBIA 447 ARMAS POR DINERO

Durante la presentación de acciones de seguridad y prevención, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que habitantes de Tabasco entregaron de manera voluntaria y anónima 447 armas de fuego a cambio de dinero en efectivo mediante el programa Sí al Desarme, Sí a la Paz.

De acuerdo con la información presentada, los intercambios se realizaron en 10 municipios de Tabasco entre octubre de 2024 y septiembre de 2026, con participación de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Iglesia.

El programa forma parte del eje de atención a las causas de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. A nivel nacional, el esquema contempla el intercambio voluntario de armas por incentivos económicos y busca retirar estos artefactos de los hogares.

JORNADAS POR LA PAZ Y PROGRAMAS PARA JÓVENES

Además del retiro de armas, el gobierno federal reportó la realización de 277 Jornadas por la Paz en municipios tabasqueños. Estas actividades incluyeron eventos deportivos, culturales y artísticos enfocados en la convivencia comunitaria.

La secretaria de Gobernación también informó sobre acciones relacionadas con educación y empleo juvenil. En Tabasco se construyen ocho nuevos bachilleratos y tres telebachilleratos, además de una ampliación de un CBTIS.

Más de 2 mil 900 jóvenes han recibido apoyo mediante Jóvenes Construyendo el Futuro, mientras que las jornadas nacionales del Gobierno de México y el Injuve acumularon más de 6 mil 300 actividades.

De acuerdo con Rodríguez, más de 176 mil jóvenes participaron en actividades como torneos de futbol, elaboración de murales y círculos de lectura.

“Atender las causas que generan la violencia significa actuar desde el territorio, acercarnos a las comunidades y generar alternativas para nuestras juventudes”, señaló.