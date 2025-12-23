$!Opaca Pemex Gas Bienestar: esconde información pública

CDMX.- Aunque Gas Bienestar opera con recursos públicos, utiliza infraestructura federal y fue presentado como un programa social para “democratizar” el precio del gas LP, Pemex mantiene en la opacidad la información sobre su desempeño.

En una respuesta de transparencia, la empresa se negó a revelar cuánto dinero público se ha invertido en la filial, su presupuesto anual, número de empleados o si registra pérdidas o ganancias.

TE PUEDE INTERESAR: Subsidios a gasolina costaron lo mismo que Dos Bocas y el Tren Maya juntos

Pemex argumentó que difundir esos datos expondría “información patrimonial, financiera, comercial y fiscal” que podría afectar ventajas competitivas, pese a tratarse de una empresa financiada con recursos del Estado y que opera en un mercado regulado.

Afirmó que Gas Bienestar es una filial de derecho privado y, por ello, no está sujeta a la Ley General de Transparencia, aunque es supervisada por el Gobierno federal.