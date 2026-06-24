Gasta Metro 20 mdp en juguetes para sindicato... en medio de goteras e incendios

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    Gasta Metro 20 mdp en juguetes para sindicato... en medio de goteras e incendios
    Los contratos millonarios beneficiaron a las empresas Confecciones Isaac y Comercializadora Munrro, ambas proveedoras habituales para la 4T. ARCHIVO
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Paga el Metro 20 mdp en juguetes para el sindicato mediante adjudicación directa, mientras usuarios sufren fallas, incendios y goteras

En medio de fallas, goteras, incendios e inundaciones, el Metro gastó 20 millones de pesos en 2025 en juguetes para los hijos de los trabajadores sindicalizados. Según el reporte oficial y público, en dos periodos fueron entregados unos 12 mil juguetes, lo que significaría que el costo de cada regalo infantil habría oscilado entre mil 500 y mil 800 pesos.

Durante 2025 se celebraron dos contratos millonarios conforme al acuerdo con el Sindicato del Metro para adquirir los juguetes: uno durante la administración de Guillermo Calderón, en enero, y otro en diciembre, bajo la gestión del actual director, Adrián Rubalcava.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/obtiene-cnte-fondo-de-800-mdp-para-contratacion-de-docentes-becas-para-hijos-de-maestros-y-procesos-de-basificacion-OG21635319

El contrato firmado por Rubalcava es el que contempla la mayor suma. El Sistema de Transporte Colectivo (STC) pagó 10.4 millones de pesos a la empresa Confecciones Isaac para comprar dichos artículos. El procedimiento de compraventa se realizó a través de la adjudicación directa número CCP-AD-001-2026-BL, luego de declarar desierta la invitación restringida a cuando menos tres proveedores.

Para la adquisición se emitió un oficio de suficiencia presupuestal que fue autorizado por Álvaro Rosales, encargado de despacho de la Gerencia de Presupuesto del STC, en el cual se liberó el pago de 10.4 millones de pesos con cargo al presupuesto público.

Aunque no se detalla el proceso para la entrega de los juguetes, estos fueron recibidos en dos sedes distintas. En un primer momento, el proveedor entregó el 2 de enero un total de 532 juguetes en el edificio del Metro ubicado en Avenida Izazaga 73. Ese mismo día, 5 mil 276 juguetes fueron entregados en el auditorio del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo, en San Miguel Chapultepec.

El contrato previo fue asignado el 2 de enero de 2025, aún con Guillermo Calderón al frente, por un monto total de 9.8 millones de pesos y fue otorgado a la empresa Comercializadora Munrro. Al igual que en el procedimiento posterior, el Metro declaró desierta la invitación identificada con el número CCP-IR-001-2025-BL, la cual estuvo restringida a cuando menos tres proveedores.

De esa manera, se procedió a la adjudicación directa número CCP-ADD-001-2025-BL, mediante la cual Munrro se comprometió a la entrega de 6 mil 472 juguetes para el sindicato.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/busca-samuel-garcia-que-tribunal-anule-deuda-de-nl-por-6200-mdp-al-sat-BG21636456

El proveedor Confecciones Isaac ha sostenido otros contratos con administraciones de la 4T, principalmente para surtir uniformes. En 2023, la empresa firmó un contrato con Pemex para abastecer ropa de trabajo para Actividades Generales y de Protección contra Fuego Repentino, el cual se asignó para los ejercicios fiscales 2023 y 2024. Por su parte, Munrro se especializa también en proveer uniformes y vestuarios a través de contrataciones con instituciones estatales.

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