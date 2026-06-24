Busca Samuel García que Tribunal anule deuda de NL por 6,200 mdp al SAT

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, acudió ayer por cuarta ocasión en menos de tres meses a las oficinas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) para cabildear contra una resolución del órgano que pretende confirmar un adeudo del Gobierno estatal de más de 6 mil 200 millones de pesos al SAT. Aunque no ha sido citado expresamente para comparecer por el caso, el emecista ha intentado convencer a los magistrados del Tribunal de que declaren inválido el cobro del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El caso tiene su origen en 2020, durante la administración del independiente Jaime Rodríguez, quien se negó a pagarle al fisco; bajo el mandato de García, que inició en octubre de 2021, se acrecentaron los montos del débito debido a actualizaciones y multas. Tras la resolución del SAT donde se fincó el adeudo, la administración estatal impugnó el acto. La resolución definitiva ocurrirá el próximo 29 de junio en el juicio contencioso administrativo con número de expediente 3247/24-06-04-4/533/25-PL-05-04. El ponente del caso es el magistrado Julián Alfonso Olivas Ugalde. García ha acudido principalmente con el magistrado Rafael Estrada, cuyo hijo, Rafael Estrada Michel, se desempeña como asesor jurídico del Gobierno estatal. Conforme a fuentes judiciales conocedoras del caso, el gobernador ha podido acceder a otros magistrados con la intención de revertir una votación que perfile la confirmación del cobro del SAT.

Debido a que los montos de los créditos fiscales no son públicos, no es posible conocer con certeza si la cantidad que disputa el mandatario neoleonés es una de las más grandes peleadas actualmente ante el TFJA.

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