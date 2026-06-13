Gasta SEP más de mil mdp en medallas de oro y plata para sus empleados

El gasto en medallas es casi igual al presupuesto que ejercerá este año la Subsecretaría de Educación Superior (mil 74 millones de pesos), el de la Universidad Pedagógica Nacional (mil 148 millones de pesos), o el último presupuesto del extinto Inai en 2024, que fue de mil 97 millones de pesos.

La Secretaría de Educación (SEP) gastó mil 108 millones 999 mil 994 pesos para comprar 13 mil 792 medallas de oro y plata y rosetas (motivo ornamental) de plata, bajo el contrato DGRMYS-DGRHYOAR-T2-001-2026, para la entrega del Premio Nacional de Antigüedad en el Servicio Público.

Otras dependencias también adquirirán medallas y rosetas para reconocer a sus empleados a través de 70 contratos, pero ninguna tiene un gasto tan oneroso como el de la dependencia que dirige Mario Delgado Carrillo.

En segundo lugar está el Instituto Mexicano del Seguro Social, que comprará 5 mil 598 medallas de plata por apenas 11 millones 983 mil pesos.

En contraparte, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción sólo erogará 2 mil 195 pesos para comprar una medalla y una roseta.

“Se requiere la adquisición consolidada de medallas y rosetas para la entrega del Premio Nacional de Antigüedad en el Servicio Público para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, para el ejercicio fiscal 2026... atendiendo a los principios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, transparencia y honradez, que aseguren las mejores condiciones de contratación para el Estado”, detalla el anexo técnico.

En la adjudicación directa a la Casa de Moneda de México se especifica que las medallas y rosetas deben cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-033/1-SE-2020, que establece que los objetos de oro deben tener como mínimo 10 kilates y los de plata, 92.5% de pureza (925 milésimas).

De las más de 13 mil medallas que adquirirá la SEP, entregará mil 437 medallas y rosetas de plata por 25 años de antigüedad, mil 961 medallas y rosetas de plata por 30 años, 246 medallas y rosetas de plata por 40 años y 11 medallas de oro y rosetas de plata por 50 años.

Estas últimas están acuñadas en oro ley 0.900, con un peso de 20.18 gramos, un diámetro de 32 milímetros, de forma circular tipo moneda, y grabado en el anverso la leyenda: Premio por 50 Años de Servicio y en el reverso el Escudo Nacional.

La dependencia también entregará mil 924 medallas Maestro Rafael Ramírez elaboradas en plata ley 0.925, con un peso de 28 gramos y un diámetro de 38 milímetros.

En el anverso tiene grabada la efigie de la imagen del Maestro Rafael Ramírez con los textos Al Mérito, Maestro Rafael Ramírez, Orden y Secretaría Educación Pública. En el reverso no tiene imagen.

También entregará 8 mil 213 condecoraciones Maestro Altamirano acuñadas en oro Ley 0.900, con un peso de 42 gramos y un diámetro de 38 milímetros y con forma circular tipo moneda.

En el anverso grabada la efigie de la imagen del Maestro Ignacio M. Altamirano, con los textos Ignacio M. Altamirano, Orden y Secretaría de Educación Pública.

Pago de SEP en medallas sostendría órganos autónomos

En noviembre de 2024, los legisladores oficialistas en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República aprobaron la propuesta del Ejecutivo federal para desaparecer siete órganos autónomos, bajo la premisa de aplicar austeridad.

Estos fueron el Inai, Coneval, Cofece, IFT, CRE, CNH y Mejoredu. Sin embargo, el gasto de mil 108 millones que hará la Secretaría de Educación Pública en medallas y rosetas es superior al último presupuesto que ejercieron la mayoría de dichos entes.

Para el ejercicio fiscal 2024, el presupuesto aprobado para el Inai fue de mil 97 millones de pesos. Para ese mismo año, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) ejerció un presupuesto de poco más de 700 millones de pesos; el Instituto Federal de Telecomunicaciones erogó mil 600 millones de pesos.

Y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) ejerció 434 millones 306 mil 156 pesos.

Incluso, la compra de medallas supera el presupuesto de la Subsecretaría de Educación Superior, que es de mil 74 millones de pesos para 2026 o similar a lo que costó imprimir los libros de texto gratuitos en 2023, ya que el gasto total para la producción y distribución fue de mil 112 millones de pesos.

También es mayor a lo que la SEP destinará este año a las becas Elisa Acuña para la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que serán 903 millones 801 mil 53 pesos o los 546 millones 473 mil 819 pesos para la misma beca otorgada a alumnos del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Las otras compras de medallas

De los demás contratos firmados por dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, ninguno es tan oneroso como el de la Secretaría de Educación Pública, por más de mil millones de pesos.

En la lista con los montos más altos, el segundo lugar lo ocupa el Instituto Mexicano del Seguro Social, que pagará 11 millones 983 mil pesos por 5 mil 598 medallas de plata.

En tercer lugar, la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México erogará 8 millones 664 mil 735 pesos por 3 mil 395 medallas y rosetas.

En cuarto lugar está el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, que erogará 5 millones 843 mil 575 pesos para 445 medallas de oro y plata y rosetas; en quinta posición, la Secretaría de Salud gastará 2 millones 956 mil pesos por mil 555 medallas de plata.

En sexto lugar, la Universidad Pedagógica Nacional que gastará 2 millones 4 mil pesos por 15 medallas de oro; en séptimo lugar, la Secretaría de Relaciones Exteriores erogará un millón 840 mil 451 pesos en 841 medallas y rosetas.

En octavo lugar está el Hospital Juárez de México que pagará un millón 610 mil pesos por 847 medallas de plata; en noveno lugar, el Servicio de Administración Tributaria, que gastará un millón 565 mil pesos por 657 medallas y rosetas.

En décimo lugar, el Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga, que pagará un millón 197 mil pesos por 630 medallas de plata; y en onceavo lugar, el Instituto Nacional de Cancerología, que ejercerá un millón 161 mil pesos por 382 medallas y rosetas de plata.

En contraparte, las entidades que pagaron menos para adquirir medallas son la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, que erogó 2 mil 195 pesos por una medalla y una roseta; en segundo lugar, la Oficina de la Presidencia de la República, la Administración del Sistema Portuario Nacional Altamira y el Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional, que gastaron 4 mil 390 pesos cada una en seis medallas con rosetas en total, dos por cada entidad.

En tercer lugar, la Comisión Nacional de Energía y el Instituto Mexicano de la Juventud, que erogaron 6 mil 585 pesos cada una en seis medallas y rosetas; en cuarto lugar, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (cuatro medallas y rosetas) y la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (cuatro medallas y rosetas) gastaron 8 mil 780 pesos cada una.

En quinto lugar, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario gastó 8 mil 192 pesos en cuatro medallas y rosetas; en sexto lugar, el Instituto Nacional de Geriatría gastó 10 mil 975 pesos en la compra de cinco medallas y rosetas; en séptimo lugar, el Centro Nacional de Metrología compró siete medallas y rosetas por 15 mil 365 pesos; en octavo lugar, el Instituto Nacional de Medicina Genómica erogó 15 mil 208 pesos en ocho medallas de plata.

Premios por antigüedad

La SEP reconocerá el trabajo de los docentes y empleados de 25 a 50 años de antigüedad.

RECONOCIMIENTO CANTIDAD MATERIAL

Medalla por 50 años de antigüedad 11 Medalla oro y rosetas de plata

Condecoración Maestro Altamirano 8,213 Medalla de oro

Medalla Maestro Rafael Ramírez 1,924 Medalla de plata

Medalla 25 años de antigüedad 1,437 Medalla y roseta de plata

Medalla 30 años de antigüedad 1,961 Medalla y roseta de plata

Medalla por 40 años de antigüedad 246 Medalla y roseta de plata

Total 13,792 Detalles de las preseas

El desembolso de la dependencia cubrirá la adquisición de más de 13 mil medallas.

El gasto en medallas es casi igual al presupuesto que ejercerá este año la Subsecretaría de Educación Superior (mil 74 millones de pesos).

O el de la Universidad Pedagógica Nacional, mil 148 millones de pesos.

O el último presupuesto del extinto Inai en 2024, que fue de 1 mil 097 millones de pesos. La adjudicación fue directa a la Casa de Moneda de México.

Las medallas y rosetas deben cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-033/1-SE-2020.

Los objetos de oro deben tener como mínimo 10 kilates. Los de plata, 92.5% de pureza (925 milésimas).

El dato

El gasto que hará la SEP es mayor a lo que destinará este año a las becas Elisa Acuña para la UNAM, que serán 903 millones 801 mil 53 pesos.8,192 pesos gastó el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario en cuatro medallas y rosetas.

10,975 pesos erogó el Instituto Nacional de Geriatría en la compra de cinco medallas y rosetas.

15,365 pesos gastó el Centro Nacional de Metrología en siete medallas y rosetas.