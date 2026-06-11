SEP: maestros ganan casi 20 mil pesos y continúan las negociaciones con la CNTE

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    SEP: maestros ganan casi 20 mil pesos y continúan las negociaciones con la CNTE
    La SEP informó que el salario promedio de un maestro de primaria en México ya se acerca a los 20 mil pesos mensuales FOTO: CUARTOSCURO

La SEP aseguró que el salario promedio de maestros de primaria ya ronda los 20 mil pesos y pidió el regreso a las aulas ante el cierre del ciclo escolar.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que el salario promedio de un maestro de primaria en México ya se acerca a los 20 mil pesos mensuales, como parte de una política enfocada en fortalecer el poder adquisitivo del magisterio.

Al mismo tiempo, la dependencia hizo un llamado a los docentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que mantienen paros laborales a regresar a las aulas para concluir el ciclo escolar 2025-2026.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/acusa-sep-interes-politicos-de-cnte-contra-mundial-PB21310539

SALARIO DE MAESTROS HA AUMENTADO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

Durante una conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, destacó que el ingreso promedio de los docentes ha mostrado una tendencia al alza en las últimas administraciones.

De acuerdo con las cifras presentadas por la dependencia, durante el gobierno de Felipe Calderón el salario promedio era de 9 mil 580 pesos; en la administración de Enrique Peña Nieto aumentó a 11 mil 952 pesos; con Andrés Manuel López Obrador llegó a 17 mil 635 pesos y, actualmente, ronda los 20 mil pesos.

La SEP señaló que estos incrementos forman parte de una estrategia para recuperar el poder adquisitivo de las y los maestros.

SEP DESTACA REINSTALACIÓN DE DOCENTES

Otro de los puntos expuestos por Mario Delgado fue la reinstalación de mil 100 maestras y maestros que habían sido suspendidos por manifestarse en contra de la reforma educativa de 2012.

El funcionario aseguró que esta medida representa un avance en materia de justicia laboral para el sector educativo y forma parte de las acciones impulsadas por la actual administración.

$!La dependencia hizo un llamado a los docentes de la CNTE que mantienen paros laborales a regresar a las aulas.
La dependencia hizo un llamado a los docentes de la CNTE que mantienen paros laborales a regresar a las aulas.

PROPUESTAS SOBRE USICAMM Y LEY DEL ISSSTE

Respecto a la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm), la SEP indicó que existe una ruta para construir una nueva reforma que sustituya el modelo actual.

Según explicó la dependencia, el objetivo es establecer un sistema basado en el respeto a los derechos laborales, la transparencia y el combate a prácticas como el nepotismo, el favoritismo y la venta de plazas.

En cuanto a la Ley del ISSSTE de 2007, también se planteó fortalecer el esquema de pensiones mediante un sistema mixto que combine cuentas individuales con un componente solidario para mejorar los ingresos de los trabajadores al momento de su jubilación.

https://vanguardia.com.mx/deportes/tanquetas-y-agua-a-presion-mauricio-ymay-propone-usar-balas-de-goma-contra-madres-buscadoras-y-la-cnte-en-mundial-2026-HA21307918

PAROS CONTINÚAN EN VARIAS ENTIDADES

La SEP informó que todavía existen planteles sin actividades en estados como Oaxaca, Zacatecas, Guerrero, Chiapas, Michoacán y la Ciudad de México, siendo Oaxaca la entidad con el mayor porcentaje de escuelas en paro.

Ante este escenario y la proximidad del cierre del ciclo escolar 2025-2026, Mario Delgado reiteró el llamado a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para valorar las propuestas presentadas y retomar las actividades académicas en beneficio de las y los estudiantes.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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