SEP: maestros ganan casi 20 mil pesos y continúan las negociaciones con la CNTE

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que el salario promedio de un maestro de primaria en México ya se acerca a los 20 mil pesos mensuales, como parte de una política enfocada en fortalecer el poder adquisitivo del magisterio. Al mismo tiempo, la dependencia hizo un llamado a los docentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que mantienen paros laborales a regresar a las aulas para concluir el ciclo escolar 2025-2026.

SALARIO DE MAESTROS HA AUMENTADO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS Durante una conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, destacó que el ingreso promedio de los docentes ha mostrado una tendencia al alza en las últimas administraciones. De acuerdo con las cifras presentadas por la dependencia, durante el gobierno de Felipe Calderón el salario promedio era de 9 mil 580 pesos; en la administración de Enrique Peña Nieto aumentó a 11 mil 952 pesos; con Andrés Manuel López Obrador llegó a 17 mil 635 pesos y, actualmente, ronda los 20 mil pesos. La SEP señaló que estos incrementos forman parte de una estrategia para recuperar el poder adquisitivo de las y los maestros. SEP DESTACA REINSTALACIÓN DE DOCENTES Otro de los puntos expuestos por Mario Delgado fue la reinstalación de mil 100 maestras y maestros que habían sido suspendidos por manifestarse en contra de la reforma educativa de 2012. El funcionario aseguró que esta medida representa un avance en materia de justicia laboral para el sector educativo y forma parte de las acciones impulsadas por la actual administración.

PROPUESTAS SOBRE USICAMM Y LEY DEL ISSSTE Respecto a la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm), la SEP indicó que existe una ruta para construir una nueva reforma que sustituya el modelo actual. Según explicó la dependencia, el objetivo es establecer un sistema basado en el respeto a los derechos laborales, la transparencia y el combate a prácticas como el nepotismo, el favoritismo y la venta de plazas. En cuanto a la Ley del ISSSTE de 2007, también se planteó fortalecer el esquema de pensiones mediante un sistema mixto que combine cuentas individuales con un componente solidario para mejorar los ingresos de los trabajadores al momento de su jubilación.

PAROS CONTINÚAN EN VARIAS ENTIDADES La SEP informó que todavía existen planteles sin actividades en estados como Oaxaca, Zacatecas, Guerrero, Chiapas, Michoacán y la Ciudad de México, siendo Oaxaca la entidad con el mayor porcentaje de escuelas en paro. Ante este escenario y la proximidad del cierre del ciclo escolar 2025-2026, Mario Delgado reiteró el llamado a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para valorar las propuestas presentadas y retomar las actividades académicas en beneficio de las y los estudiantes.

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