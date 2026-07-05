Sindicato de Pemex amenaza con huelga a Morena

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Opinión
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    Sindicato de Pemex amenaza con huelga a Morena
    CUARTOSCURO

Las fuentes prevén que esta revisión no será tersa. Que el sindicato presionará como no lo había hecho desde que Morena llegó al poder

El procedimiento no es algo extraño o fuera de lo común. De hecho, se realiza cada dos años. Es una revisión de salario y prestaciones con los pedidos específicos de los trabajadores. El reloj está corriendo y el sindicato de Pemex ha establecido el 1 de agosto como fecha límite para tener soluciones o la huelga estallará.

Lo que no es habitual es la cantidad de reclamos al gobierno de la presidenta Sheinbaum. Tuve acceso al pliego petitorio del sindicato. Está dirigido al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos con sede en la Ciudad de México. Alejandro Cruz Vargas, secretario de ajustes del sindicato, es el autor. La primera exigencia es un incremento en los salarios en efectivo por cuota diaria en 8 por ciento. Luego, de 10 por ciento a canasta básica, más 8 por ciento al resto de cuotas anuales. Para los jubilados, uno de los pasivos más graves en Pemex, pide que el incremento no sea menor al índice de precios del consumidor.

https://vanguardia.com.mx/opinion/agoniza-una-joya-cultural-de-la-cdmx-LH21737941

En otro documento que forma parte del combo, pero que está dirigido a Juan Carlos Carpio Fragoso, nuevo director de Pemex, el sindicato enlista los incumplimientos al contrato colectivo de trabajo. En primera fila aparece que, en la refinería Olmeca, es decir, Dos Bocas, no han desarrollado los estudios correspondientes para determinar los pagos por actividades peligrosas como en las plantas de azufre, las tratadoras de residuos, corte y soldadura o equipo eléctrico.

A partir de ahí, la lista sigue: Pemex tiene centros de trabajo donde no hay sanitarios, papel higiénico y agua para los trabajadores; Pemex no ha realizado entrega de equipo de protección y ropa desde el año 2019 a la fecha; Pemex no ha contratado a médicos en las vacantes que cada día crecen, sobre todo de especialistas en las unidades médicas; Pemex no cuenta con el surtido médico en farmacias de las unidades; Pemex no cuenta con servicio médico en 31 localidades; Pemex no ha otorgado más de 2 mil créditos hipotecarios de los trabajadores en 2026. Y así continúa la lista por 29 páginas.

Las fuentes prevén que esta revisión no será tersa. Que al nuevo director de Pemex no le alcanza aún para gestionarla él solo. Que el sindicato presionará como no lo había hecho desde que Morena llegó al poder. Queda un mes.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ganaba-mas-exdirector-de-pemex-que-sheinbaum-de-acuerdo-a-lo-que-reporto-HM21787981

STENT

Quieren mover la nómina de todos los trabajadores de la petrolera a un sólo banco. Los coyotes ofrecen de todo con tal de quedarse con el pastel.

claudio8ah@gmail.com

@ClaudioOchoaH

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Claudio Ochoa Huerta

Claudio Ochoa Huerta

Claudio Ochoa Huerta es reportero en Latinus y conductor de Latinus Diario. Escribe en El Universal cada domingo, donde analiza la agenda política y social con un enfoque crítico y directo.

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