Gilda Lozoya Austin libra la cárcel... enfrentará proceso por caso Agronitrogenados en libertad provisional

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México
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    Gilda Lozoya Austin libra la cárcel... enfrentará proceso por caso Agronitrogenados en libertad provisional
    Una jueza federal confirmó que Gilda Lozoya Austin, hermana del exdirector de Pemex, continuará su proceso penal en libertad provisional por el caso Agronitrogenados. VANGUARDIA/ARCHIVO

Una jueza ratificó la libertad provisional de Gilda Lozoya Austin en el caso Agronitrogenados, al considerar insuficientes los argumentos de la FGR para imponer prisión preventiva

La investigación por el caso Agronitrogenados sumó un nuevo episodio este jueves 9 de julio de 2026. Una jueza federal determinó que Gilda “N”, hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, enfrentará el proceso penal en libertad provisional, al ratificar la medida cautelar que había sido dictada previamente.

La resolución se dio apenas un día después de que la Fiscalía General de la República (FGR) informara sobre su vinculación a proceso por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, relacionado con el ingreso de recursos provenientes del extranjero que, según la acusación, habrían sido utilizados para ocultar su origen.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/acusa-defensa-de-gilda-lozoya-que-jueza-recibio-una-llamada-telefonica-antes-de-vincularla-a-proceso-FC22028782

Con esta decisión, la jueza dejó claro que la investigación seguirá su curso, pero consideró que, por ahora, no existen elementos suficientes para justificar una medida tan restrictiva como la prisión preventiva.

LA JUEZA CUESTIONÓ LOS ARGUMENTOS DE LA FGR

Durante la audiencia, la juzgadora desestimó varios de los elementos presentados por la FGR para acreditar un supuesto riesgo de fuga de la imputada. Uno de los puntos más relevantes fue la información financiera relacionada con un saldo de 339 mil 997 pesos en una cuenta de Afore.

La jueza concluyó que esos datos fueron obtenidos sin autorización judicial, por lo que no podían ser considerados como evidencia válida para sustentar la solicitud de prisión preventiva.

Además, cuestionó la calidad de la investigación presentada por la Fiscalía. “Venir con información no actualizada no es posible para justificar prisión preventiva”, expresó durante la audiencia. También lanzó otro señalamiento directo sobre el trabajo ministerial: “Si no pueden hacer una investigación, ¿cómo pueden decir que se ocultó?”.

LA INVESTIGACIÓN APUNTA A UNA RED DE TRIANGULACIÓN DE RECURSOS

Las investigaciones sostienen que entre junio y noviembre de 2012 Emilio Lozoya Austin habría recibido 3.4 millones de dólares provenientes de Altos Hornos de México (AHMSA) mediante la empresa fachada Tochos Holding Limited, con una cuenta bancaria en Ginebra, Suiza.

Según la acusación de la FGR, Gilda Lozoya habría figurado como beneficiaria de esa empresa tras recibir la cesión de derechos de su hermano, lo que presuntamente permitió ocultar el origen del dinero y facilitar su triangulación.

La Fiscalía también sostiene que esos recursos estuvieron vinculados con la compra de la planta de fertilizantes Agronitrogenados, adquirida por Pemex en aproximadamente 275 millones de dólares, una operación que durante años ha permanecido bajo investigación por presunto sobreprecio.

SU DETENCIÓN Y EL SEGUNDO REVÉS PARA LA FISCALÍA

Gilda Lozoya fue detenida el pasado 2 de julio en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, durante un operativo coordinado entre la FGR, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Marina (Semar).

La autoridad ministerial aseguró entonces que existían indicios suficientes para relacionarla con presuntas operaciones de lavado de dinero derivadas del caso Agronitrogenados, investigación considerada una de las más relevantes dentro de los expedientes de presunta corrupción vinculados con Pemex.

Sin embargo, esta ratificación de la libertad provisional representa el segundo revés consecutivo para la Fiscalía. Días antes, durante una audiencia que se prolongó por más de 14 horas, la defensa argumentó que recibió cientos de páginas con nuevas pruebas pocas horas antes de la diligencia, situación que derivó en el aplazamiento de la discusión sobre la prisión preventiva.

EL CASO LOZOYA SIGUE ABIERTO

La defensa de Gilda Lozoya sostiene que el proceso tiene un trasfondo político. Su abogado, Alejandro Rojas Pruneda, afirmó durante la audiencia que existe presión desde la Presidencia de la República para impulsar el caso.

Por su parte, la jueza subrayó que la resolución no implica el cierre del expediente ni una absolución anticipada. “Con esta decisión no se genera impunidad, sino que se garantiza su presencia. Esto aún no termina”, puntualizó.

Mientras tanto, Emilio Lozoya Austin, quien fue extraditado a México en 2020 y permaneció más de dos años en prisión preventiva, mantiene activo únicamente el proceso relacionado con el caso Odebrecht, luego de que el procedimiento por Agronitrogenados quedara suspendido en 2023.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/gilda-susana-n-es-vinculada-a-proceso-por-lavado-de-dinero-en-el-caso-agronitrogenados-EA22000051

DATOS CURIOSOS

· La compra de Agronitrogenados por parte de Pemex ha sido uno de los casos de presunta corrupción más emblemáticos de la última década en México.

· La residencia ubicada en Lomas de Bezares, presuntamente adquirida con parte de los recursos investigados, fue entregada al Gobierno Federal mediante un procedimiento de extinción de dominio.

· El expediente de Agronitrogenados y el de Odebrecht forman parte de las investigaciones más relevantes que involucran al exdirector de Pemex, aunque actualmente solo uno de ellos permanece activo en los tribunales.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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