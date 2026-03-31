Giran orden contra Hernán Bermúdez Requena por desaparición forzada en Tabasco

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México
/ 31 marzo 2026
    Giran orden contra Hernán Bermúdez Requena por desaparición forzada en Tabasco
    Autoridades de Tabasco informaron 19 órdenes de aprehensión por desaparición forzada; diez personas ya fueron vinculadas a proceso Cuartoscuro

La Fiscalía General del Estado de Tabasco emitió 19 órdenes por desaparición forzada; una contra el exsecretario Hernán Bermúdez

Autoridades de Tabasco informaron la emisión de 19 órdenes de aprehensión relacionadas con un caso de desaparición forzada de personas, entre ellas una contra Hernán Bermúdez Requena, ex titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la entidad.

A través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado de Tabasco señaló: “La Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET) informa que ha obtenido y cumplimentado una nueva orden de aprehensión en contra de Hernán ‘N’, por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada de personas”.

La dependencia agregó que “tras el análisis de los datos de prueba presentados, un Juez de Control dictó el mandamiento judicial. Cabe destacar que Hernán ‘N’ ya se encuentra recluido en el Penal Federal Número 1, donde enfrenta un proceso penal diverso”.

$!ASUNCIÓN, PARAGUAY, 17SEPTIEMBRE2025.- El gobierno de Paraguay a través de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) realizó la expulsión del ex secretario de seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, alias “Comandante H”, tras su captura en el país y la solicitud del gobierno mexicano de su extradición. Bermúdez Requena esta acusado de ser líder de una organización criminal en la región sureste conocida como “La Barredora”. FOTO: SENAD PARAGUAY/CUARTOSCURO.COM
ASUNCIÓN, PARAGUAY, 17SEPTIEMBRE2025.- El gobierno de Paraguay a través de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) realizó la expulsión del ex secretario de seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, alias “Comandante H”, tras su captura en el país y la solicitud del gobierno mexicano de su extradición. Bermúdez Requena esta acusado de ser líder de una organización criminal en la región sureste conocida como “La Barredora”. FOTO: SENAD PARAGUAY/CUARTOSCURO.COM Secretarías de Estado

DIEZ PERSONAS YA SE ENCUENTRAN VINCULADAS A PROCESO

La Fiscalía indicó que las investigaciones han derivado en múltiples acciones judiciales. “Hasta el momento, de acuerdo con las investigaciones y los antecedentes de este caso de desaparición forzada, se han derivado la emisión de 19 órdenes de aprehensión, de las cuales 10 personas ya se encuentran vinculadas a proceso”.

Asimismo, la institución subrayó el principio de presunción de inocencia: “Cabe hacer mención que se presume inocente y será tratado como tal en todas las etapas del procedimiento penal, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional competente”.

En el mismo comunicado, la Fiscalía añadió: “Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado reitera su compromiso con la procuración de justicia y el combate a la impunidad en delitos de alto impacto”.

HERNÁN BERMÚDEZ REQUENA YA SE ENCUENTRA DETENIDO

La orden de aprehensión contra el exfuncionario fue cumplimentada debido a que ya se encuentra bajo custodia. Bermúdez Requena fue detenido en septiembre de 2025 en Paraguay y posteriormente trasladado a México.

Actualmente permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1, conocido como El Altiplano, donde enfrenta un proceso penal distinto al señalado en el reciente comunicado.

INVESTIGACIONES SEÑALAN PRESUNTOS VÍNCULOS CON EL CRIMEN ORGANIZADO

El exsecretario es investigado por presuntos nexos con el grupo criminal La Barredora, organización que habría estado ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación. De acuerdo con las indagatorias, dicho grupo habría sido encabezado por el propio exfuncionario.

Tras su captura en Paraguay, Bermúdez Requena fue identificado por autoridades como uno de los principales objetivos criminales de México, presuntamente vinculado con estructuras delictivas.

MANDAMIENTO JUDICIAL Y PROCESO EN CURSO

El informe oficial reiteró que “un Juez de Control dictó el mandamiento judicial”, con base en los datos de prueba presentados por el Ministerio Público. La investigación continúa para determinar la participación de los implicados y esclarecer los hechos relacionados con desaparición forzada.

Hasta el momento, las autoridades han confirmado que diez personas ya fueron vinculadas a proceso, mientras continúan las acciones para ejecutar las órdenes restantes y avanzar en la integración del caso.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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